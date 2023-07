Corresponde al expanista reynosense, Humberto Prieto Herrera cuidar muy bien el changarro durante el periodo de receso Legislativo en el cual entra el Congreso del Estado con motivo de la conclusión del periodo ordinario y que, ya para finalizar tuvo lo suyo, es decir, no escapó de un mini escándalo integrantes de las dos principales fracciones parlamentarias existentes.

Como siempre hubo algo en la Legislatura 65 que nunca había sucedido y que deja marcado el trabajo de esta camada de Diputadas y Diputados.

Resulta que casi para concluir el segundo periodo ordinario de sesiones, fue destituida de su cargo como secretaria de la mesa Directiva Diputada panista Leticia Vargas Álvarez, porque fue aceptada la propuesta de la Diputada regeneracionista Gabriela Regalado Fuentes en la que hizo ver la importancia de aplicar medidas correctivas al comportamiento dado que, desde su posición en la mesa directiva la legisladora panista incurría de manera frecuente en indisciplina y faltó al respeto a varios compañeros.

Desde la bancada panista trataron de defender a la secretaría de la Mesa Directiva, pero, la verdad no hubo defensa que funcionara y aunque al tomarse la decisión el Diputado del PAN, Félix García Aguiar trató de impulsar al diputado Carlos Fernández Altamirano, la mayoría de esa bancada quisieron que se quedarse en el cargo, aunque fuera por unas horas la Diputada Imelda Sanmiguel Sánchez, cosa que sucedió.

De forma vergonzosa, que hayan sacado de la mesa directiva a la Diputada Vargas Álvarez, sí marca a la Legislatura 65, porque quedó asentado en los documentos del Congreso del Estado que se debió a insultos, señas obscenas y provocaciones tendenciosas que se hacían y se decían desde la Tribuna hacia las curules.

Obvio, la Diputada destituida, que fue la misma que se enfermó y fue llevada en ambulancia del Congreso del Estado a un Hospital de la Ciudad, no se quedó de brazos cruzados y antes de que se terminara la última sesión del segundo periodo ordinario, presentó una iniciativa con dispensa de trámite para que hubiese un punto de acuerdo a través del cual se hiciera un llamado de atención a funcionarios del Congreso del Estado y al presidente de la Mesa Directiva, Diputado Isidro Vargas Fernández ya que, desde su apreciación se ha conducido con parcialidad.

Respecto al Diputado Prieto Herrera, que fue nombrado presidente de la Diputación Permanente para el largo receso legislativo de tres meses, no deberá descuidarse un solo segundo de su responsabilidad, porque los panistas acechan y buscarán por todos los medios revertir la pérdida del control político del Congreso.

Pudiera pensarse que el papel jugado por la Diputada panista Vargas Álvarez, fue infantil y que, el ingreso por unas horas de San Miguel Sánchez a la Mesa Directiva se quedará solo en eso, en cubrir el cargo por unas horas, sin embargo, queda claro que algo traman y de algún detalle por insignificante que pueda ser, darían el zarpazo para retomar el poder, porque así les es exigido por quienes los pusieron en los cargos de legisladores.

El expanista de Reynosa, que fue Diputado Federal y candidato a alcalde, no deberá de escuchar el canto de las sirenas del que fue su partido y, para que eso no suceda valdría la pena que los de la bancada regeneracionista no se confíen al cien, quizá al 99.9 sí, pero, no al cien.

Quien puede evitar que, al acudir a Reynosa Prieto Herrera cruce la frontera para ir de compras con su familia o visitar a los familiares que tiene en el otro lado y que, cuándo menos lo piense sea abordado por los panistas autoexiliados en el Valle de Texas y le obligue amenazas de por medio que entregue el Congreso del Estado a Sanmiguel Sánchez y a García Aguiar.

El desenfreno de la ambición política y económica del grupo panista minoritario de Reynosa que radica en Texas, no tiene límites y no les interesa andar con miramientos, presionarán y obligarán para manipular, por ello es que, desde la Fiscalía General de Justicia del Estado, tiene que actuarse ya para detener a los exfuncionarios del sexenio pasado de Tamaulipas y encarcelarlos para que respondan por la corrupción, el asalto al presupuesto durante los seis años y todas la argucias legales que dejaron plasmadas para proteger sus intereses económicos.

La propuesta para la Diputación Permanente la hizo la Diputada independiente Linda Mireya González, en la que consideró además de Prieto Herrera y a las Diputadas Casandra de los Santos y Úrsula Salazar Mojica quienes serán secretarias durante los tres meses

Los vocales son el diputado Eliphalet Gómez Lozano, Luis Cantú Galván, Leticia Sánchez Guillermo y la propia Linda Mireya González Zúñiga. Serán suplentes estarán las Diputadas Alejandra Cárdenas Castillejos y Nora Gómez, as Alberto Granados Fávila í como, el Diputado.