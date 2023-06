Una y otra vez AMLO ha señalado que la oposición ni tiene dirección, o como diría la cumbia, no tiene cuerpo y corazón, y los hechos prácticamente le dan la razón. Hace días se dio a conocer la creación de un Frente Amplio por México con el propósito de, copiando a MORENA, ungir o elegir a quien podrá ser su candidato presidencial. Sin embargo, de los anotados, unos ya se bajaron y de los comprometidos también. Sus razones son válidas, aquí y en China.

El anuncio de los líderes partidistas que conforman Van por México emociono a más de uno, daban la impresión que por fin lograban acuerdos y fijaban una ruta para elegir al candidato presidencial. El gusto o la emoción les duro poco en la medida que protagonistas como Lily Téllez da a conocer porque no puede participar; o por las razones de que, los expertos en elecciones, abandonen el proyecto, alegando que las reglas cambiaron… Como bien dijo AMLO, es pura faramalla.

EL PROCEDIMIENTO.

La oposición dio a conocer que para elegir a su candidato, que igual que MORENA, no es su candidato, sino que será el responsable de coordinar el trabajo del Frente Amplio por México: 1) Registro con recolección de 150 mil firmas, mediante una app; 2) Un gran foro, una especie de debate sin ser debate, participaran los que hayan reunidos las firmas o apoyos; 3) Encuestas para seleccionar a los 3 primeros lugares y al final una especie de elección primaria, es decir, una votación directa con la participación de la ciudadanía.

El procedimiento genero múltiples dudas de tal suerte que, en la noche que se dio a conocer el procedimiento, la senadora Téllez no se aguantó y dio a conocer 50 preguntas con relación a la organización, al financiamiento. Hagan de cuenta que concluye, al igual que otros, que el procedimiento esta diseñado para favorecer a quienes tienen una estructura partidista, es decir, a los partidos políticos. Le da la razón a AMLO, en el sentido de que es pura faramalla, que es un proceso para encubrir una decisión cupular.

CLIENTELISMO GUBERNAMENTAL.

Raymundo Rivapalacio resumió en El Financiero: “El método enfrentó problemas desde antes de nacer. Uno de los aspirantes a la candidatura, Germán Martínez, se retiró acusando de partidocracia al nonato frente. Sergio Aguayo, miembro del consejo, se separó de la iniciativa por razones similares. El lunes por la noche, otra aspirante, Lily Téllez, hizo 50 preguntas al frente condicionando su participación a las respuestas a sus inquietudes”.

En un video Lily Téllez fue más explícita: “No podemos combatir la ilegalidad violando la ley. No podemos oponernos al clientelismo gubernamental echando mano del clientelismo partidista o corporativo, y no vamos a contener a la nueva oligarquía morenista de la mano de los oligarcas del viejo régimen”.

PARTIDOS VS SOCIEDAD CIVIL.

Los partidos políticos han perdido punch, cuando menos el PRI, el PAN y no se diga el PRD. Por eso han ido perdiendo terreno político; la gente no cree en ellos y no han sido capaces de crear condiciones para que los ciudadanos se embarquen en sus propuestas. Se considera que la sociedad civil organizada es la que puede darles la energía suficiente… sin embargo, todo hace indicar, Marco Cortes, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano prefieren fortalecer sus ambiciones.

El proceso para elegir al coordinador del Frente Amplio desplaza a la sociedad civil. Cuando los líderes partidistas actúan así, lo único que hacen es proteger sus ambiciones. No quieren un candidato que pueda, en los hechos, hacerle frente a MORENA. Si quieren ser oposición real deben hacerlo con un candidato, no partidista, si de la sociedad civil: que no tenga, vamos pues, cola que le pisen ni sea visto como uno más. MORENA avanza porque un hombre decide todo, es quien opera todo; y en el caso de la oposición, cada líder partidista primero quiere garantizar su permanencia en el presupuesto.

FELICIDAD DE AMLO.

Ver lo que está sucediendo en la oposición debe darle una enorme felicidad al Presidente AMLO: atestigua como, sus decisiones y acciones, poco a poco fueron minando a la oposición y, de esta manera, ir creando las condiciones para que México tenga nuevamente un partido dominante, algo parecido a lo que hizo el PRI casi un siglo. Y si gana la mayoría calificada en el 2024 tendrá oportunidad, entonces sí, de hacer los cambios constitucionales para que la 4T se perpetúe en el poder: un país sin contrapesos políticos. Y para que eso suceda, la culpa es de la oposición, incapaz de organizarse, presentar un frente unido, ante el predominio del individualismo y la ambición personal de los líderes partidistas.