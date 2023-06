La secretaria de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas Adriana Lozano Rodríguez, quien fuera Diputada Federal por Matamoros y que tuvo la confianza del titular del Poder Ejecutivo, Doctor Américo Villarreal Anaya hacerse cargo del uso de los presupuestos, pero también de su cuidado a partid de aquello que hay, podría haber y que se debe

Por tanto, en el último punto, resulta que existe una deuda por más de 13 mil 500 millones de pesos y que requiere renegociarse con Bancos o Instituciones Financiera a fin de oxigenar el uso de los recursos que hay para mejorar las inversiones en los 43 municipios de Tamaulipas y asegurar que los compromisos establecidos por la Administración Estatal en el Plan de Desarrollo, puedan cumplirse.

El paso requerido para la reestructuración de la deuda era la autorización del Congreso del Estado y que se dio en la sesión del Congreso del Estado realizada este martes bajo la premisa de que mejoren los plazos y las condiciones financieras para liberar las garantías otorgadas en virtud de que, los porcentajes de las participaciones federales que están comprometidas son muy altos.

En el análisis de la propuesta realizada por el Poder Ejecutivo al Legislativo, analizada por las y los Diputados, refiere que la reestructura no incrementará el saldo de la deuda y según el Diputado Juan Vital Román, el techo de financiamiento para el ejercicio fiscal de este 2023 estará disponible de manera total, todo sin que las calificaciones crediticias del estado se vean afectadas.

Quizá debía pensarse que la secretaria de Finanzas, anduvo demasiado preocupada por el asunto de la deuda pública del Estado y es verdad, pero, además de ella, otros compañeros suyos del Gabinete, ya que en esto de los recursos comprometidos por los créditos, siempre hubo dolo en la administración anterior, porque no les importó endeudar al Gobierno, solo se preocuparon porque en las arcas hubiera dinero, fuera de dónde fuera, al fin y al cabo los créditos ya no se pagarían en el sexenio panista, cosa que no es justa.

Los Diputados regeneracionistas del Congreso del Estado, debieron de revisar infinidad de números y escenarios de todo tipo en materia de finanzas, para explorar en forma adecuada la propuesta de la secretaría de Finanzas que versó sobre la renegociación de los créditos, en especial dos de ellos para los cuales se signarían convenios modificatorios, en el entendido de que faltaría 13 más, pero, ya con la autorización del Congreso del Estado, los responsables de las finanzas actuarán en consecuencia.

La intensión según la explicación de los Diputados es que siempre se busquen alternativas que permitan eficientar los recursos públicos objetivo que se logra con la reestructura de la deuda pública para que las finanzas sean saludables.

Por lo pronto, la autorización Legislativa ya no requirió de alguna Sesión Extraordinaria del Pleno, porque trabajo en el Congreso tienen al por mayor dado que este viernes concluye el período ordinario de Sesiones y a partir de la primera semana de julio comienza el receso de las y los Diputados, quienes habrán de verse otra vez para producir Decretos, reformas a la Legislación y los afamados puntos de acuerdo hasta dentro de tres meses, el primero de octubre, para ser exactos, fecha en que iniciará el último año de gestión Legislativa.

Por ello, este miércoles hay reuniones de Comisiones durante todo el día, esto es, antes y después de la segunda Sesión Plenaria de esta semana, en la cual, podrían entrar para acuerdo todos los asuntos que se analicen en las Comisiones de Justicia y Salud, la de la Niñez, Adolescencia y de esta con la de Justicia. Luego la de Puntos Constitucionales y del Recurso Agua, para que después se sumen a la del Recurso Agua las de Estudios Legislativos y Asuntos Municipales.

Luego de la Sesión Ordinaria y Pública, se reunirá la Comisión de Asuntos Municipales, que trabaja en un asunto del Municipio de Matamoros, al cual exhortarán para que deje de aplicar multas por asuntos que al parecer son competencia del Estado. De frente con las sesiones de las Comisiones, la habrá de la de Estudios Legislativos con la de Igualdad de Género , luego sola esta última y después se reúnen juntas la del Recurso Agua y la de Gobernación y después los de Gobernación se verán con la de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, para concluir el movido 28 de junio con la reunión de la Comisión de Gobernación de la cual saldrán dos puntos de acuerdo, uno sobre seguridad para de las mujeres y otra para que la Guardia Nacional de protección a los agricultores para que sus cargas de sorgo no les sean arrebatadas.

Los otros

El licenciado Fabián Arturo Calderón González, titular del Órgano de Control Interno del Instituto Electoral de Tamaulipas, presentó en la sesión de este martes el Informe de su trabajo de enero a mayo de este año, que por cierto es el último ya que, su tiempo como responsable de esa oficina concluye el cinco de junio venidero y para entonces, el Congreso del Estado ya tiene definido el relevo, en virtud allí se revisan los perfiles de aspirantes de las contralorías de los Organismos Descentralizados del Gobierno del Estado, quienes deben de ser sustituidos porque cumplieron sus plazos.

Las y los Consejeros del IETAM aprobaron el informe del licenciado Calderón González, a quien agradecieron su trabajo realizado de la mejor manera y por su invaluable aportación para que cada peso de los recursos que se destinan a la organización de las elecciones fuese utilizado conforme las Leyes y reglamento de la administración pública.

Dijeron que se le extrañará, porque a pesar de su condición de contralor, siempre actúo en consecuencia de la responsabilidad del IETAM como un todo para que los procesos electorales se cumplieran al cien.