Conforme pasamos las temporadas del año el gobierno de Américo Villareal Anaya va descubriendo que los daños causados por el saqueo y la corrupción en los sexenios anteriores son peor a lo imaginado.

Primero fueron las temperaturas congelantes las que exhibieron la falta de medicamentos en los hospitales, su endeble equipamiento, también mostraron que las escuelas están con pésima infraestructura, adrezado todo ello con que la pobreza llevó a casi morir de frío a muchas personas que nunca recibieron un apoyo para salir adelante en el momento que lo necesitaban.

Llegaron las lluvias para destruir presuntas obras nuevas, algunas incluso que se presumieron con bombo y platillo, ya ni para que contarle de las condiciones en las que dejaron las calles, las carreteras, todas llenas de baches como el daño menor a las mismas.

Y ahora las olas de calor que hemos sufrido por más de 10 días descubren nuevos saqueos, el abandono de las escuelas que no tienen ni buena infraestructura para garantizar sanitarios, agua de aseo y agua potable para los niños, no hay bebederos, ni filtros, por supuesto, también carecen de aires acondicionados, es más, de instalaciones eléctricas que permitan mantenerlos funcionando, pero ello no es lo peor del daño causado por los 45 grados y más de los últimos días, la tragedia se asomó, otra vez, a los hospitales, también les están tronando instalaciones eléctricas, también se han quedado sin aires acondicionados, y no crea que es un mal menor, al contrario, este problema puede incluso matar a enfermos al no poder usarse los quirófanos, o tan solo por un golpe de calor o deshidrataciones.

Por supuesto, si usted es fanático de los de ayer usted justificará que todos esos males son por causas naturales, que nadie puede frenar a la madre naturaleza ni cambiar su comportamiento de la noche a la mañana, en eso tiene razón, lo discutible es que en las cuentas públicas que se han aprobado, incluso en las fotografías de sus graciosos boletines que exhibían los administradores de nuestro dinero en los últimos dos sexenios siempre incluían obras que eran, precisamente, para mitigar los efectos de la naturaleza, pavimentaciones y repavimentaciones, mantenimiento e infraestructura a escuelas y hospitales, obras de drenaje, puentes, por citarle ejemplo.

A eso vamos, a que en los últimos dos sexenios los presupuestos para salud y educación, para infraestructura en ambas áreas, ha sido multimillonaria y ya la naturaleza les demostró que resultó inútil o de plano ni siquiera existe, claro, los de ayer nomás se robaron el dinero, la paz, la salud y el futuro de los tamaulipecos.

En resumen, es una realidad que la corrupción, la impunidad y el saqueo nos cuestan muy caros, que los del pasado no tuvieron misericordia con quienes confiamos en ellos para administrarnos, que prefirieron mil veces enriquecerse que cumplir su palabra de hacer gobiernos honestos, transparentes, eficientes y eficaces para sus gobernados.

Hoy, a nueve meses de que inició la administración de Américo Villarreal Anaya según quienes están al frente de diversas áreas, se van dando cuenta de que hay mucho más por hacer de lo que se previa, que el desastre es mayor, qué a pesar de todo el poder y la riqueza de este Estado los políticos corruptos de ayer nos saquearon tanto que lo han dejado con una fragilidad de flor que solo podrá cambiar con mucho más esfuerzo y dedicación a lo que tenían pensando y, por supuesto, sin distraer un solo peso como ellos lo acostumbraron…

ES TAMAULIPAS TIERRA DE OPORTUNIDADES: EMBAJADORES EUROPEOS… Tamaulipas es una tierra de oportunidades, que interesa mucho a la Unión Europea y en donde las problemáticas sobre temas de seguridad no se deben estigmatizar o exagerar, dijo el embajador Gautier Mignot.

Durante la conferencia de prensa, celebrada en el Centro Cultural, junto a los 15 embajadores y embajadoras de la Unión Europea en esta capital, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó que Tamaulipas se está reponiendo de uno de los episodios más dolorosos de su historia y aseguró que en este Gobierno de la Transformación se acabó la censura y el cambio ha alcanzado también a los medios de comunicación.

Los representantes diplomáticos de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia, encabezados por el embajador de la Unión Europea en México, Gautier Mignot realizaron diversas actividades en Ciudad Victoria, iniciando con un desayuno en el que recibieron una amplia explicación de la riqueza histórica y cultural de la entidad.

Más tarde asistieron a la ceremonia de honores realizada en el Patio Central de Palacio de Gobierno y después sostuvieron una reunión de trabajo con el gobernador Américo Villarreal y todos los integrantes del gabinete estatal.

El embajador Gautier Mignot puntualizó que la Unión Europea percibe a Tamaulipas como un Estado de muchas oportunidades, de muchos lazos históricos y con una posición geoestratégica muy cercana y reconoció que los avances en materia de seguridad han permitido que las inversiones y nuevos proyectos empresariales sigan llegando al estado.

“Lo que hemos visto es que llegan inversiones a Tamaulipas; hay nuevos proyectos de inversión de empresas que están interesadas, entonces demuestra que como lo hemos visto, de hecho en otras partes del país, la seguridad es un costo para las empresas, pero no forzosamente un impedimento a la inversión”, expresó.

“Aquí el gobernador nos explicó la estrategia de su gobierno, el enfoque integral también al tema de la seguridad y creo que ha sido muy interesante, justamente por eso, la estrategia del Gobierno frente a ese problema”, mencionó.

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal reiteró que Tamaulipas es un estado honesto y seguro y que está listo para garantizar todas las libertades.

“Estamos listos para reconciliar a Tamaulipas con México y con el mundo, hoy tendemos puentes de comunicación, estrechamos lazos con la Unión Europea y abrimos las puertas a la inversión que sin duda llevará a nuestro estado a la prosperidad y al desarrollo social, siempre considerando como principal eje de nuestro trabajo, el bienestar de las personas”, mencionó.

Las posibilidades de colaboración entre UE y Tamaulipas son ilimitadas

Antes, durante la reunión de trabajo, en el Salón Independencia, el gobernador Américo Villarreal aseguró que las posibilidades de colaboración entre la Unión Europea y Tamaulipas son ilimitadas y muy prometedoras y afirmó que los 15 embajadores y embajadoras se encuentran en un estado que ha emprendido un profundo proceso de transformación y desea estrechar los lazos de colaboración en pos del humanismo y sus valores para el bienestar de las y los tamaulipecos.

Aseguró que las y los embajadores llegan a una entidad que ha emprendido un profundo proceso de transformación y de cambio, que penetra las instituciones del gobierno del estado, pero aspira a incidir en la conciencia de toda la ciudadanía.

“Un cambio que es coincidente con la perspectiva humanista y de derechos con los valores y las motivaciones que les permitieron a ustedes, crear progresivamente la Unión en la diversidad de pueblos y estados basados en principios como el respeto a la dignidad de toda persona el impulso a un espacio común; con una cooperación en varias decenas de temas que trascienden el punto de vista económico, y sino que son vitales para la sostenibilidad del planeta, la paz en el mundo y la inclusión social”, expresó.

Tras concluir la conferencia de prensa, en el Centro Cultural Tamaulipas, la comitiva europea y los funcionarios tamaulipecos apreciaron la exposición fotográfica, “La Biodiversidad ante el cambio climático: Huellas en la Unión Europea y México” a cargo de Neydy Cruz y al término se procedió al corte de listón.Durante la tarde del jueves continuaron las reuniones de trabajo de las y los diplomáticos, y a partir del viernes, harán un recorrido por algunos municipios tamaulipecos.

