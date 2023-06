En Nuevo Laredo, vaya agandalle dio la regidora ARIANA GARZA, al lograr ser nombrada como Presidenta de Municipios en Movimiento en Nuevo Laredo del Partido Movimiento Ciudadano.

Ya se había hablado que el tiempo de OSCAR «EL HUESO» TREVIÑO, como dirigente del MC Nuevo Laredo había llegado, aunque él lo negaba, incluso la semana pasada aún dijo que estaba bien seguro en el puesto porque era muy amigo del dirigente estatal.

Sin embargo, la guillotina le cayó a «EL HUESO» con la llegada de ARIANA, porque aunque él diga que sigue estando en el MC, de ahora en adelante quien manda es la regidora.

Por cierto, ARIANA debe traer muy buen padrino para poder llegar a este puesto en el MC, porque no se lo dió el líder estatal, se lo dieron directamente desde el Comité Nacional, de manos de su líder DANTE DELGADO.

Y digo que debe ser buen padrino, porque no le conocemos a ARIANA oficio político, su única carrera, fue lograr colarse como regidora en el PAN, para después, una vez ya sentada en la silla, traicionarlo y unirse a MORENA, pero ahora brinca al MC, en pocas palabras, en menos de dos años ha brincado en tres partidos.

En fin, veremos qué puede aportar ARIANA al MC, y principalmente veremos cómo responde la militancia, si «EL HUESO» se une para apoyarla.

Y lo mejor, ver si el Doctor JORGE RAMIREZ RUBIO también se une al proyecto de ARIANA o de plano ya se retira de la política.

Porque hay que decirlo, el MC va solo en la próximo elección del 2024 y siendo sinceros a lo único que aspiran es a unA regiduría y siendo más sinceros, ARIANA la querrá para ella, para poder reelegirse, por lo que «EL HUESO» y RAMIREZ RUBIO ya no tendrán oportunidad, a menos que lleven a CARLOS CANTUROSAS como candidato, tal como se ha rumorado mucho, entonces sí tendrían más oportunidades.

En fin, primero les impusieron un priístas a los del VERDE ECOLOGISTA, ahora les imponen una panista-morenista en el MC.

¿Quién estará metiendo mano en los partidos chiquilladas?, digo, porque antes el PRI era quien imponía en esos partidos para tener candidatos a modo.

¿Será que MORENA está utilizando las mismas estrategias?

RECIBE TAMAULIPAS A EMBAJADORES

Tamaulipas está en el plano internacional, tras la llegada del contingente de embajadores que vienen, principalmente de la Unión Europea.

El gobernador, AMERICO VILLARREAL, junto a su esposa, recibieron a la delegación de embajadores de la Unión Europea en México integrada por Gautier Mignot, jefe de la delegación; Wolfgang Dold, de Alemania; Elisabeth Kehrer, de Austria; Kim Hojlund Christensen, de Dinamarca; Paivi Pohjanheimo, de Finlandia; Jean-Pierre Asvasadourian, de Francia; Zoltan Nemeth, de Hungría.

Así como a Maeve Von Heynitz, de Irlanda; Luigi De Chiara, de Italia; Wilfred Mohr, de Países Bajos; Manuel Carvalho, de Portugal; Zdenek Kubanek, de República Checa; Marius Lazurca, de Rumanía; Gunnar Alden, de Suecia; Klaas Keirse, Jefe de Misión adjunto de Bélgica; María Villota, Consejera Política de España; André Rizzo, Consejero Político de la Unión Europea y Javier Arribas, Ministro Consejero para la Agenda Verde de esta delegación.

Durante este día la agenda se están llevando con reuniones privadas, pero principalmente con visitas a los lugares más emblemáticos de Tamaulipas.

El objetivo de esta visita, es estrechar la cooperación en diversos temas como integración comercial y el impulso de proyectos en materia de inversión, infraestructura, desarrollo sostenible, agua y energía entre otros.

GOBIERNO ITINERANTE EL DE AMERICO

Un gobierno itinerante, que empieza a ofrecer resultados y respuestas a las necesidades de la gente, a través de la inauguración de obras y el arranque de nuevas edificaciones, es lo que ha iniciado el Gobernador, AMERICO VILLARREAL, quien ha anunciado que visitará todos los municipios para llevar beneficios y seguir analizando las necesidades.

AMERICO, menciona que ya tienen un diagnóstico de lo que le adolece a Tamaulipas y la solución va reflejada en el Plan Estatal de Desarrollo, el cual lleva a todos los municipios, por donde pronto iniciará una gira de trabajo.

Dicha gira inició en Nuevo Laredo, donde se pudo constatar la cercanía que tuvo con los neolaredenses, donde llegó al estadio donde lanzó la primera bola de para iniciar la temporada de la Liga Mexicana y fundirse en abrazos y apapachos con los aficionados en las tribunas.

Un AMERICO que puede ir “al otro lado” a recibir las llaves de la ciudad de Laredo, en Texas, y dialogar amistosamente con los vecinos de EU y lograr acuerdos y nuevas relaciones.

Es una nueva forma de gobernar, un gobierno que se necesitaba, que se alejara de la cápsula de estar cómodamente en la oficina rodeado de asesores que solo alababan al gobernante en turno, para mejor venir a escuchar directamente las necesidades de los tamaulipecos.

AMERICO está demostrando que la 4T está dando resultados y mantiene lazos muy estrechos con la población, nexos que a diario se ven más sólidos, lo que viene a confirmar que la alianza de este gobierno es con el pueblo.

MARIO RAMOS LEVANTA LA MANO POR VICTORIA

El ex Diputado Federal, MARIO RAMOS, ha levantado la mano, para la candidatura a la Presidencia Municipal de Ciudad Victoria.

RAMOS asegura contar con el perfil, la experiencia, la preparación y la capacidad, para poder ser tomado en cuenta para encabezar la candidatura de la coalición PAN, PRI, PRD en la capital cueruda.

Por cierto, hizo un llamado a la unidad entre los tres partidos, al criticar que los priístas, son los que últimamente han estado haciendo un bloque opositor contra la alianza.

También aceptó que no la tiene muy fácil, porque hay personajes como OSCAR ALMARAZ y ALEJANDRA CARDENAS.

Otra de las peticiones de MARIO, es que el PAN debe de llevar mano en la selección de candidatos, pues asegura que el PRD no tiene votos y el PRI, en la elección pasada, solo acarreó el 5% de la votación local.

En fin, los panistas y priístas andan muy emocionados con la elección del 2024 en Ciudad Victoria, saben que es uno de los municipios donde más posibilidades tienen de arrebatarle algo a MORENA, pues el Gobierno que ha realizado LALO GATTAS, no tiene muy contentos a los victorenses… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

