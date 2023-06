Lo sucedido en MORENA en Coahuila, es de analizarse, pues demuestra que aunque el partido del presidente LOPEZ OBRADOR sea poderoso, puede perder una elección cuando se empeñan a imponer candidatos que el pueblo desprecia.

ARMANDO GUADIANA es ese sujeto que el Presidente OBRADOR se empecinó en imponer, por segunda ocasión, como candidato a gobernador a pesar que los coahuilenses lo repudiaban.

Un personaje que fue Diputado Local, cuando pertenecía al Partido Revolucionario Institucional (1969-2012) y claro, poderoso empresario minero.

En el 2016 ingresó a las filas de MORENA, donde en el 2017 fue candidato a Gobernador, pero perdió al quedar en tercer lugar, después, MORENA insistió y lo mandó como candidato a Senador y ahí sí ganó, para después mandarlo nuevamente como candidato a alcalde de Saltillo, pero ahí obtuvo el repudio en las urnas.

Y digo que es de analizarse, porque se viene la elección más importante de la historia de México, donde se jugará el todo por el todo y MORENA debe aprender la lección, de que debe poner candidatos que tengan arrastre, simpatía, que atraiga simpatizantes, con garantía de reventar las urnas con voto y no imponer un GUADIANA en cada candidatura.

En Tamaulipas, hay muchos apuntados que quieren ser candidatos, un pequeña parte son personajes que tienen todas esas cualidades para poder arrasar en las urnas, pero la gran mayoría son personajes que solo levantan la mano pensando en que MORENA ahorita es poderoso y pueden ser arrastrados por esa corriente y tener posibilidades de ganar.

Por ello LOPEZ OBRADOR, MARIO DELGADO y AMERICO VILLARREAL, deben pensar bien quiénes deben ser los candidatos, y una vez más al analizar la lista de los que tienen la mayor simpatía, las mujeres llevan mano.

Por ejemplo, en Tampico, OLGA SOSA es la más querida, la que llevaría a MORENA a conquistar esa plaza que el PAN no ha querido soltar.

En Matamoros, ADRIANA LOZANO RODRIGUEZ, es la indicada para ir al relevo del actual alcalde morenista.

En Ciudad Victoria hay focos rojos, LALO GATTAS quiere, pero es el GUADIANA de Victoria, pues no ha sabido hacer un buen gobierno, y aunque él diga que los victorenses lo quieren, la verdad es que ha quedado a deber mucho y la gran mayoría de los victorenses no le aceptan los supuestos avances de su gobierno.

En Ciudad Victoria, si MORENA quiere repetir, tendrá que poner a trabajar al doble a LALO GATTAS o de lo contrario tendrá que echar mano de otro candidato, y para ello hay uno que se ha ganado el cariño de Victoria, PEPE BRAÑA, quien está mostrando que tiene todas esas cualidades para que MORENA mantenga el poder de la capital del estado.

En Reynosa, CARLOS PEÑA «EL MAKITO», tampoco tiene problemas para su reelección, a pesar de los escándalos de su familia, ha sabido mantenerlos fuera de su gobierno y por ello sigue siendo buen candidato para MORENA.

En Nuevo Laredo, CARMEN LILIA CANTUROSAS, sigue siendo la más firme para ir a la reelección, pues su gobierno ha sido calificado como bueno, tanto por instituciones de gobierno como la población.

Insistió, hay muchos que quieren ser candidatos, pero son muy pocos los que cumplen con los requisitos de ganadores, hay varios municipios que pueden ir a reelección, pero habrá que ver cuál de esos alcaldes sí están cumpliendo y cuáles tendrán que ser relevados.

MORENA tendrá que escoger a los mejores candidatos, porque no se puede dar el lujo de decir, pongo a cualquiera, al fin y al cabo la popularidad de LOPEZ OBRADOR lo hará ganar, porque ahí tienen el caso de GUADIANA, que la gente repudió a pesar de que llevaba la marcha guinda.

Ni un GUADIANA para Tamaulipas.

LUIS MORENO QUIERE SER CANDIDATO

Pues ahí tienen que LUIS MORENO, quiere ser candidato a presidente municipal.

Así como lo oye, quiere ser alcalde.

Sí ya sé que usted ahorita se está preguntando, ¿y quién fregado es Luis Moreno?

Bueno, LUIS MORENO, hijo del famoso político LUIS MORENO SESMA «LA LIEBRE», ya fallecido.

Si y ya se que seguirá preguntando ¿y ese hijo como por qué quiere ser alcalde, qué méritos tiene para que lo tomen en cuenta?

Bueno, LUIS MORENO quiere ser alcalde, porque piensa que puede, digo dinero para invertir tiene.

Si ya sé que usted sigue preguntando ¿Y ese de dónde salió, quién lo patrocina?

Bueno, LUIS MORENO, es muy amigo del ex gobernador CABEZA DE VACA, quien primero lo hizo diputado local suplente, y después lo puso en la gerencia de COMAPA en el trienio pasado, a pesar que ni el alcalde en turno lo quería.

Ya una vez instalado en la COMAPA le entraron las aspiraciones políticas y dijo que sería candidato a presidente municipal suplente, que iba en fórmula con SALVADOR ROSAS, después le ganaron las ganas y desechó esa suplencia y dijo que ahora quería ser el candidato a alcalde.

Desde COMAPA trabajó sus aspiraciones, pero de nada le sirvieron, porque ni en cuenta lo tomaron para la candidatura, ni para una regiduría.

En sus aspiraciones, quiso brincar trancas y se peleó con todos los panistas, al grado que al salir de la COMAPA, no volvió a aparecer en el escenario político.

Y sí ya sé que usted se sigue preguntando ¿y por cuál partido quiere ser candidato a alcalde?

Bueno, LUIS MORENO, quiere ser candidato por el partido… Ah canijo, me dicen que no sabe por cuál partido, que anda buscando quien le de cobijo, que quiere que MORENA lo jale, pero si no MOVIMIENTO CIUDADANO o ya de perdido el PAN.

Y si ya sé que usted es necio preguntando ¿y si no lo conoce nadie, si se peleó con todos, si es gente de CABEZA DE VACA y si no tiene partido, pues entonces cómo le va a hacer?

Pues ahí si no sabemos, lo cierto es que LUIS MORENO anda haciendo reuniones buscando quien lo apoye en sus aspiraciones, ya se reunió con unos morenistas que según son verdaderos morenistas, pero sinceramente no representan nada.

También dicen que ya anda buscando a los líderes sindicales para que lo apoyen.

Pero ahora yo me pregunto ¿Quién alborotó a LUIS MORENO para que quiera buscar la candidatura a alcalde?, ¿Qué partido le dirá que sí, sabiendo que siempre presumió ser amigazo de CABEZA DE VACA?, ¿MORENA lo adoptará?, ¿El PAN le abrirá nuevamente los brazos después de pelearse con todos? o ¿El MC le dará cobijo, sabiendo que LUIS tiene dinero para invertir, sin importar que ellos mismos saben que no tienen ni una posibilidad de ganar?

LUIS MORENO anda en busca de candidatura, ¿Algún partido que lo quiera como candidato a alcalde?… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

Comentario [email protected]