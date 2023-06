El país se alborotó el día de ayer martes, cuando MARCELO EBRARD anunció su renuncia como canciller, para lanzarse de lleno por la candidatura a la Presidencia de la República por MORENA.

MARCELO alborotó la gallera y MARIO DELGADO no tuvo más remedio que echar a andar el proceso interno al interior de MORENA.

Apenas ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR se había reunido horas antes con las cuatro «corcholatas», MARCELO EBRARD, CLAUDIA SHEINBAUM, ADAN AUGUSTO y el colado de RICARDO MONREAL, cuando de repente MARCELO salió a nivel nacional para anunciar que el próximo día 12 renunciará a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la finalidad de buscar la candidatura de Morena para las elecciones presidenciales de 2024.

La jugada de MARCELO atizó la lumbre y obligó a MARIO DELGADO a acelerar el proceso de designación.

Así mismo, tomó por sorpresa a las demás corcholatas, quienes no supieron qué contestar y solo se limitaron a decir que esperarían los tiempos.

Por ejemplo, ADAN AUGUSTO que solo atinó a decir “Hace muchos años, un paisano me enseñó que en política se debe construir el equilibrio entre la razón y la pasión. Serenidad y paciencia, los tiempos del Señor son perfectos”.

RICARDO MONREAL indicó, “Nos sujetaremos a la decisión del Consejo, en eso estoy seguro que será a los días pues, no será tan distinto y tan distante de lo que el secretario de Gobernación, la jefa de Gobierno y el secretario de Relaciones Exteriores, hagan”.

Y la puntera CLAUDIA SHEINBAUM tras las declaraciones de EBRARD dijo, “no hay que comer ansias” y se definió por esperar las propuestas que se hagan el domingo en el Consejo Nacional, insistiendo en permanecer en el cargo, mientras que hoy por la mañana tuiteó, “Buen día. Vamos muy bien. Estoy contenta y animada. Estamos viviendo tiempos de transformación y esperanza ¡ánimo!”.

En pocas palabras, ninguna de las tres «corcholatas» supieron responder el destape oficial de MARCELO EBRARD, incluso, una vez dado el anuncio de la la renuncia, algunas casas encuestadoras publicaron nuevas encuestas poniéndolo en primer lugar, por encima de SHEINBAUM.

Y les digo que sí que atizó el fogón el destape de MARCELO, al grado que obligó a MARIO DELGADO a anunciar que todas las «corcholatas» restantes tendrán que renunciar a sus cargo, nada de licencias, renuncias, para que puedan competir en el proceso.

“Garantizar un proceso equitativo va a requerir que todos estén en igualdad de condiciones, si se mantenían en el cargo iba a ser muy difícil debatir si hay condiciones de equidad o no, para algunos tiene ventajas y desventajas. Creo que da mayor certeza que estuvieran fuera del cargo”, dijo el líder nacional de MORENA.

Recordar que apenas ayer al mediodía ofreció una conferencia de prensa, para aplazar las renuncias de las «corcholatas», asegurando que era una de las cuestiones que habrían de discutirse y darse a conocer el próximo domingo como parte de una metodología que pretende garantizar la unidad interna, pero ahora, con el movimiento de MARCELO, DELGADO les anunció a CLAUDIA, ADAN y RICARDO, que deben renunciar ya, para estár en las mismas condiciones de pelea.

Recordar también que MARIO DELGADO dijo en esa conferencia de prensa, que el próximo 11 de junio, el Consejo tendrá listo su reglamento para el proceso interno de selección de su abanderado a la Presidencia de la República y que exigirá a las “corcholatas” que aspiran entrar en el proceso interno de selección de candidatos, que firmen un compromiso por escrito de conformidad con las normas que establezcan los consejeros.

LE DAN SU DULCE DE CONSOLACIÓN A NOROÑA

Por cierto, después que AMLO se reunió con las «corcholatas», del destape oficial de MARCELO y del apresure de MARIO DELGADO, quien salió a llorar que no lo tomaron en cuenta, fue GERARDO NOROÑA.

NOROÑA se lanzó en contra de LOPEZ OBRADOR, le dijo de todo, incluso que «está peor que el INE».

«El compañero presidente se quejaba del INE y excluye a un participante, ¡pues está peor que el INE!. El INE por lo menos te registraba, aunque te hiciera chingaderas. Acá me quieren excluir sin que empiece la participación. No, bueno, eso no es correcto, compañero presidente, eso no es correcto», dijo molesto la «corcholata» auto destapada.

Pero hoy por la mañana al parecer ya le dieron su calmante, su dulcecito, pues MARIO DELGADO presumió senda foto, tomando cafecito con el llorón.

Seguramente a NOROÑA le darán algunas posiciones, toda vez que él representa al PT y como irán en alianza le tocará mano en las designaciones de candidatos que le toquen a ese partido, pero de que lo incluyan en la lista de las «corcholatas» mayores, ahí sí tendrá que aceptar que no… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

