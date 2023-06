Uno de los reels que subió CARLOS CANTUROSAS a sus redes sociales, sin duda es de los que más llamó la atención, principalmente porque tiene mucha razón.

El video es tomado de una escena del Hombre Araña con el rostro de CANTUROSAS y en una de las frases dice, «regresé porque al parecer me necesitan».

Sin duda la frase es muy pegada a la realidad, porque se acerca una nueva elección y sin temor al qué dirán, cada uno de los partidos políticos que jugarán en la próxima contienda, necesitan a un CARLOS CANTUROSAS como candidato.

Y es que todos lo saben, CARLOS CANTUROSAS es garantía de triunfo, sin importar si es partido chico o grande.

El PRI, desearía que CARLOS CANTUROSAS fuera su candidato a alcalde, el PAN desearía que también fuera su candidato, el PRD, el PT, el VERDE ECOLOGISTA, MOVIMIENTO CIUDADANO, todos y cada uno están ansiosos quisieran que el ex alcalde estuviera en la boleta defendiendo sus colores.

Ahora CARLOS CANTUROSAS congenia con MORENA y hay que decirlo, también en ese partido saben que con CARLOS CANTUROSAS en la boleta, significa un triunfo seguro, difícil de destronar.

«Regresé porque al parecer me necesitan», sin duda la frase queda como anillo al dedo, porque en realidad todos lo necesitan.

FORTALECE AMLO A TAMAULIPAS Y A AMERICO

No hay duda del gran respaldo que el presidente de la República, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, le sigue dando a Tamaulipas.

En su más reciente visita, en Tampico, LOPEZ OBRADOR, volvió a reconocer a AMERICO como un gobernador honesto y de buenos sentimientos.

Insistió que ya le hacía falta a Tamaulipas un buen gobernador, recordando que el Estado padeció malos gobiernos durante años, donde imperaba la corrupción política, que llevó a la desigualdad, la pobreza y la violencia.

A AMLO le faltó decir que también imperaba la persecución de los adversarios, la impunidad y el saqueo.

Por cierto, OBRADOR volvió a confirmar que su Gobierno invertirá y bien, en el tema de salud, por lo que Tamaulipas contará con un sistema de salud de primera, «como lo merece el pueblo de Tamaulipas”.

También hablaron de seguridad, donde el Gobernador, le informó a AMLO que gracias al respaldo federal, ha podido dar mejores resultados en la materia, creando la Guardia Estatal y logrando una reducción del 11.2% en la percepción de inseguridad, lo que habla de una buena coordinación entre las autoridades para atender los problemas sociales.

Y también volvieron a recordar a CABEZA DE VACA, de quien dijeron, se dio a la fuga para escapar a la acción de la justicia.

OBRADOR sonrió cuando mencionaron a CABEZA DE VACA, de quien dijo, ambiciona ser candidato presidencial, pero construyendo noticias falsas, como creyendo que los tamaulipecos olvidarán todas las fechorías que ocasionó.

En fin, con LOPEZ OBRADOR y AMERICO, las diferencias han quedado atrás para dar paso a la voluntad y el trabajo, en pocas palabras una nueva relación de confianza entre Federación y Tamaulipas se consolida con el respaldo popular.

ATERRIZA GUARDIA ESTATAL DE GENERO EN NUEVO LAREDO

Nuevo Laredo puede presumir que tiene una policía enfocada a combatir la violencia de género.

La alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS, recibió gustosa un equipo de dos unidades móviles y 17 elementos que ahora conforman la Guardia Estatal de Género.

La misión es reforzar las labores en materia de seguridad ciudadana y erradicar la violencia de género, mismos que trabajarán de la mano con Instituto Municipal de la Mujer (INMUJER), quien ya tiene un estudio en el que se localizan los principales sectores con violencia

CARMEN LILIA reconoció la buena voluntad del gobernador AMERICO VILLARREAL, por preocuparse por Nuevo Laredo e implementar este operativo.

La Guardia Estatal de Género trabajará de la mano de todas las dependencias municipales para tener una mayor cobertura, además brindará talleres en planteles educativos desde básico hasta nivel superior para concientizar a los jóvenes sobre la violencia de género.

Sin duda excelentes noticias… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

Comentario [email protected]