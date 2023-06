Parece que el tema de ayer provocó polémica entre los lectores de este espacio y con quienes el tema se abordó, pues como apunté, el suicidio tiene muchas aristas y ninguna se vale descartar, solo los especialistas en el estudio de la conducta humana y conociendo las circunstancialidades, tendrían autoridad científica en sus conclusiones… lo demás especulamos.

El que un chiquillo de apenas once años haya determinado suicidarse porque sus padres le ‘castigaron’ el celular por estar demasiado tiempo oyendo y viendo canciones de Peso Pluma, cuyo verdadero nombre es Hassan Emilio Kabande Laija, debe ser de cuidado, de ingresar al mundo de alertas con los hijos.

Dentro del título de hoy, entra la economía familiar del mexicano promedio, que a pesar de lo que digan los especialistas en finanzas, el dinero de ahora cada vez rinde menos, y pese a que hemos pasado por lo mismo, muchos se niegan a entender la existencia de nuevos gastos familiares, sobre todo a partir de la Pandemia del COVID-19.

Independientemente del confinamiento en casa, las familias gastamos de más al comprar comida o despensa en restaurantes y/o tiendas de autoservicio, pues siempre se agregó el ‘plus’ del servicio de entrega a domicilio.

En la capital tamaulipeca y otras ciudades, se suma la compra tinacos para agua, bombas eléctricas, tubería y accesorios para almacenamiento del líquido en los domicilios. Independientemente de las alzas en la tarifa mensual… lo que ha significado incrementos en el gasto familiar.

Desde luego, existen sectores que pese al gasto en la instalación de tinacos y/o cisternas, el agua dejó de fluir… la que llegaba -incluso con el sistema del tandeo- ha dejado de fluir, contando hasta meses sin que reciban ni pipas.

Sume al gasto familiar la compra de garrafones de 20 litros de agua tratada, cuyos empresarios vuelven a incrementar el precio por la compra constantes de filtros para que no llegue achocolatada.

Un gasto adicional es el mantenimiento de líneas hidráulicas y aparatos que utilicen el agua, como lavadoras de ropa y/o vajillas, por el agua no potable que ahora está surtiendo la COMAPAVIC, pues hay quien le ha adjudicado el nombre de agua achocolatada, por los sedimentos que llegan hasta los domicilios victorenses, con autorización de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS).

No es exclusivo de los victorenses, pero a nivel nacional -sin importar la ciudad donde radique- adicionemos todos los gastos que se han generado en cubre bocas, máscaras, gel sanitizante, desinfectantes, etc., etc., sin perder el rumbo por el número de miembros de cada familia… además de las cooperaciones escolares para el tema.

A propósito de descalabros en finanzas familiares, debe usted considerar que -digan lo que digan, como dijo el divo de Linares, Raphael- que los hijos del poblano, el expriísta, Manuel Bartlet Díaz, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aumentará la tarifa de energía eléctrica domiciliaria.

En un comunicado la CFE anuncia que la tarifa por el servicio Doméstico de Alto Consumo (DAC), se han establecido factores de ajuste para la tarifa de suministro básico DAC aplicables en el mes de junio. Desde luego que cada uno dirá que no pertenece al Alto Consumo.

¿De cuánto será el aumento bimestral o semestral en pesos? Es imposible determinarlo por el lenguaje especializado -nunca entendemos-. El comunicado oficial dice que los factores de ajuste son “…para el Cargo Fijo de 1.0007 y un Factor de Ajuste para el Cargo por Energía Consumida de 0.9875…”

Políticos de los tres niveles de gobierno, legisladores, partidos políticos presidentes municipales, cabildos completos, asociaciones de padres de familia, clubes de servicio, etc., históricamente han buscado el cambio de zona eléctrica para los municipios calurosos como Victoria, obteniendo siempre como respuesta la desesperanza del silencio o el engaño y en el mejor de los casos los rotundos ¡NO!

AL CIERRE: Debido a la enfermedad que le aqueja a uno de los líderes de los jubilados de la Sección 30 del SNTE, el Profesor Rodrigo Tavares, este domingo 4 de junio, en la explanada del Paseo Méndez de la capital tamaulipeca, se organizó en Primer Maratón Musical en Apoyo a Tavares.

El boteo recaudatorio será a partir de las 17Hrs., y en forma gratuita usted y su familia podrá disfrutar de la música de Los Hermanos Quintana, Los Brillantes de Victoria, Ricardo Martínez y la Horca, además del Grupo San Marcos.