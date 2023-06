Para demostrar pues que en realidad su firma si fue falsificada, la diputada panista Nora Gómez González presento la demanda, en contra quien resulte responsable de haber replicado su rúbrica en documentos oficiales.

Aunque ante medios de comunicación no quiso hacer señalamientos contra sus compañeros de bancada Luis Rene Cantú y Félix Fernando García Aguilar, a quienes enfrento y acuso en plena sesión del Congreso Local, lo que obligó a suspender momentáneamente la misma.

Según la legisladora los culpables de falsificar su firma podrían ser diputados panistas o algunos de sus asesores, pero de lo que sí está segura es que no solo está implicada una persona, por lo que ira hasta las últimas consecuencias.

Por lo pronto la Fiscalía ya le dio trámite legal, confiando la legisladora que el peritaje confirme la falsificación de la firma en el documento para la impugnación al Tribunal Electoral sobre la presidencia de la Junta de Coordinación Política, que está buscando el PAN quitarle a Morena.

Independientemente de esta situación, la legisladora asegura que no renunciara al partido, mucho menos a la fracción parlamentaria, cosa que se pone en duda, dado al carácter arrebatado y rencoroso de El Cachorro Cantú, el cual no perdona y no olvida, y mucho menos que le echen abajo sus tretas.

Por cierto, El Cachorro le enfatizo a la legisladora que sus quejas deberían ser dirigidas los auxiliares de la bancada, Julián Coronado y Josué Sánchez, pero lo que se le olvida al líder panista es que estos no se mandan solos, y pues solo obedecen órdenes.

Por lo pronto con esto termina de evidenciar el divisionismo que impera al interior de la fracción panista en el Congreso Local, ante la mala dirigencia de Luis Cachorro Cantú y Félix El Moyo García, por lo que no se duda que el grupo independiente (las chicas rebeldes del PAN), siga sumando adeptas, gracias al títere del ex gobernador vacuno.

Mientras esto ocurre, al interior del PAN en Tamaulipas, en el partido a vencer Morena siguen con sus movimientos por los prospectos que aspiran a ser el suplente de Andrés Manuel López Obrador, por lo que se están integrando sus equipos de coordinadores regionales y municipales, como sucede en Matamoros, a donde llego la dirigente nacional del movimiento de apoyo a Adán Augusto López, Leticia Quezada quien llegó acompañada de Geovanni Barrios Moreno, coordinador estatal, para hacer entrega del nombramiento como coordinador municipal a José Pecero, el cual obvio se encontraba más que emocionado, que reconoció no ser político, pero pues acepto gustoso la invitación, que le hicieran para sumarse al equipo de simpatizantes del secretario de gobernación.

Mientras tanto en el partido Movimiento Ciudadano, se siente muy “gallito” y decidió ir solo en el proceso electoral del 2024, por lo que no contempla firmar coalición alguna.

Fue en conferencia de prensa su dirigente Juan Carlos Zertuche, afirmo que lo ocurrido en las campañas de Coahuila y el Estado de México, fue más que suficiente para tomar dicha decisión en las elecciones de la alcaldías y diputaciones locales, al contar con suficientes perfiles para dar la pelea, adelantando que podría ser una fémina la que contienda por la alcaldía de Ciudad Victoria.

Considerando que mujeres como Mayra Benavidez, Any Saldaña, Melissa Mireles y Karina Ríos podrían ser buenas candidatas, en su caso, pues él se descartó para buscar la senaduría, al considerar que por ahora no son los tiempos para destaparse.

En tanto en Matamoros tras largo, pero largo tiempo, sin que se realizara ceremonia alguna para la entrega de escrituras, este viernes se realizó esta acción, beneficiando a 20 familias que tenían décadas de ser posesionarios de sus lotes, por lo que finalmente tienen la certeza jurídica de su patrimonio familiar.

Al ser abordado por los medios de comunicación, el alcalde Mario López afirmo que hay más de 62 invasiones, por lo que es necesario acelerar este proceso, por lo que ha solicitado al gobernador que este trámite sea gratuito. Algunas de estas invasiones están desde el 1990, pero del 2015 se acentuaron en Matamoros.

El edil solicito que la próxima entrega de escrituras se realice físicamente en las áreas que sean regularizadas, para conocer la problemática del sector.

Las familias beneficiadas en esta ocasión son de las colonias Abelardo de la Torre, Electricistas Sur, José Casanova, Roberto Guerra, Baltazar Bazán, El Saucito, Ricardo Flores Magón, Loma Bonita, Las Fuentes, Luis Donaldo Colosio, Oasis y Expofiesta Sur.