Diputados de la fracción morenista del Congreso del Estado se niegan a quitar el dedo del renglón, en el tema de la seguridad del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, luego de que no lograran tumbarle los guaruras, que representan un gasto de más de un millón de pesos al presupuesto del estado.

Pues bien, la falta de cabildeo, entre las diferentes bancadas impidió que se llevara al pleno el dictamen para quitarle la seguridad al ex mandatario y ex funcionarios estatales, que gozan de este beneficio, pero aun así los morenistas, encabezadas por Úrsula Salazar Mojica, pues continuaran insistiendo para lograr los 24 votos para que pase esa ley, por lo que están confiando de que en breve se logre ese objetivo.

Y es que los morenistas argumentan, entre otras cosas, que el panista ni vive en Tamaulipas, desde meses antes de que concluyera su mandato, mientras que legisladores de otros partidos como Movimiento Ciudadano y del PRI, consideran que se le debe poner candados al tema de la seguridad a ex funcionarios, para que no se caigan en los excesos.

Por otro lado, vaya que, si le dolió al novel alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, mejor conocido como Makito, las mofas, memes y burlas recibidas por andar acudiendo a eventos que no fue invitado, durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ni las publicaciones promovidas por su área de Comunicación Social lograron convencer a los ciudadanos y a la prensa de todo lo contrario. Ante lo cual ahora sacan de que el chamaco, convertido en alcalde, resulta ser el mejor calificado entre los ediles morenistas, pero si esta mentira no fuera suficiente lo ubican en el tercer lugar a nivel nacional.

Uy, pero quien le puede creer cuando la ciudad se encuentra en las condiciones, que a ojos vistos de propios y extraños, pues ni como tapar el sol con un dedo, pero lo peor del caso es que más se tardaron en difundir esta mentira que los medios en exhibir la lista de proveedores, en la cual ¿pues qué creen amables lectores? se encuentra la casa encuestadora que dio a conocer estos resultados. Un golpe más al orgullo del edil reynosense. Sería bueno que Makito se deje de andar con falsas encuestas y mejor se ponga a trabajar, que buena falta le hace a la ciudad.

Pero aunado a estas exhibidas pues Makito deberá enfrentar otro problemita, ahora con los trabajadores sindicalizados del municipio, luego de que públicamente, en conferencia de prensa, los acuso de robar combustible, luminarias, asfalto entre otras cosas más, lo que no gusto para nada a los agremiados a la CTM, al grado que lo consideran como el peor enemigo de los trabajadores sindicalizados.

Los empleados ni tardos ni perezosos se fueron a quejar con sus dirigentes sindicales, acusando al edil de tratarlos con la punta del pie, pidiendo la intervención de la dirigencia sindical para que le pongan un freno al alcalde, que ven como un chiquillo malcriado haciendo berrinche.

Por lo que el edil podría enfrentar otro problema legal, por las acusaciones hechas contra los sindicalizados que amenazan con llevarlo hasta los juzgados, por las difamaciones vertidas en su contra.

Esta pelea se suma a los enfrentamientos con los empleados sindicalizados por el incremento salarial, que debió aplicarse el cuatro por ciento desde febrero, según el acuerdo pactado, pero para el edil Makito pues considero que es mucho y se negó a cumplirlo, aplicando solo el dos por ciento a la mayoría de los sindicalizados, cosa que causo inconformidad, por lo que están trabajado bajo protesta, ante la incapacidad del edil por lograr un acuerdo, lo que se podría volver en una bomba de tiempo.

No cabe duda que a Makito se le está haciendo bolas el engrudo, ante la desesperación por lograr la reelección y la falta de adecuados asesores, ya que poner a todos sus cuates en la presidencia, la pura chaviza, pues no fue la mejor decisión, ya que todos ellos le apostaron a jugar a gobernar.