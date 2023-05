Si alguien es bueno para poner a pensar a los demás, ese es CARLOS CANTUROSAS.

Vaya alboroto causó ayer en los pasillos de la política, por dos posts que CARLOS subió a sus redes sociales, uno en donde pedía a sus seguidores que debatieran sobre cuál es la mejor comida en Tamaulipas y el otro con el mensaje «Ser tamaulipeco está fregón».

El debate era lo de menos, el alboroto empezó cuando algunos políticos, de los de enfrente, empezaron a decir que CARLOS CANTUROSAS comenzaba a usar el color naranja.

«¿Ya viste que CANTUROSAS ya usa el color naranja?», «Sí va por el MC», eran las palabras de algunos políticos que afirmaban que el ex alcalde ya ha amarrado su candidatura con el partido Movimiento Ciudadano.

Incluso, platicando con algunos políticos, dicen y aseguran que CARLOS está financiando al MC en Nuevo Laredo, para una vez que lleguen las elecciones, lanzarse por ese partido.

En fin, todos comenzaron a descifrar los mensajes con el color naranja, pues no podían creer que de repente el político más querido de Nuevo Laredo usara esos colores.

Insisto, CARLOS CANTUROSAS sigue moviendo el avispero y sinceramente todos están pendientes de lo que hará para el 2024, todos saben que está seguro para una candidatura, pero los de enfrente ya quieren saber para cuál y por dónde.

URGE RENOVACION EN EL PRI NUEVO LAREDO

En el PRI Nuevo Laredo, los priístas que aún tienen la camiseta bien puesta, están esperando que en los días próximos haya cambio de dirigencia y llegue FERNANDO RODRIGUEZ, para rescatar al partido.

FERNANDO se ha convertido en el personaje que le daría esa unidad que tanto necesita el PRI Nuevo Laredo, pues es el único que es bien visto como una persona conciliadora, que podría unir nuevamente a la familia priísta.

El cambio debe darse a la de ya, pues es urgente, después que el PRI Nuevo Laredo ha quedado a la deriva y se requiere que se pongan a trabajar pues hay una elección a la vuelta de la esquina.

Una nueva elección se avecina y los priístas deben llegar unidos, dejando atrás todos esos grupos que se andan peleando entre ellos.

Se tiene que preparar el territorio y sobre todo, trabajar al interior con la militancia para sacar buenos candidatos, porque de lo contrario, el PAN nuevamente les ganará la tirada y les impondrían otra vez los candidatos.

Recordar que ya van dos elecciones seguidas que el PAN va en alianza con el PRI y en las dos ocasiones los panistas han hecho a un lado a los priístas y los candidatos han sido azules, provocando el enojo de los priístas.

Por ello, si los tricolores no se ponen abusados, una vez más tendrán que ver cómo los panistas les agandallan las candidaturas.

Además, por ejemplo en Nuevo Laredo, una vez más el PRI solo iría por la ilusión de ganar una regiduría.

Son tiempos de unidad en el PRI y la muestra la están poniendo el actual regidor, VIVIANO VAZQUEZ y la ex diputada, CRISTABELL ZAMORA, quienes ya conformaron un equipo denominado «Nuevo Laredo, Te quiero», la cual lleva una solo intención, trabajar como buenos priístas, para posicionar otra vez al PRI entre los ciudadanos.

Urge la renovación en el PRI Nuevo Laredo y VIVIANO ya la está encabezando, junto con CRISTABELL ZAMORA y FERNANDO RODRIGUEZ.

EDGAR MELHEM PIDE FRENO A TRAILEROS

Excelente iniciativa presentó el Diputado priísta EDGAR MELHEM, ante el Congreso tamaulipeco, para exigirle a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardía Nacional, pongan a la de ya orden en las carreteras de tamaulipas, principalmente a los traileros, los cuales dijo, se han convertido en «bombas móviles».

Las cifras son de miedo, 72 personas muertas en tan solo 5 meses, entre ellas 5 pequeñines.

El punto de acuerdo de MELHEM, también exige que la Secretaría de Seguridad Pública conforme la Guardia Estatal División Caminos, que tenga facultades de tránsito en las carreteras.

MELHEM tiene mucha razón, ya es hora de frenar a todos esos traileros que están causando mucho daño en las carreteras, provocando accidentes mortales.

Soy de los que andan mucho en carretera y también me ha tocado ver muchos accidentes y en la gran mayoría los traileros son los responsables.

Viajan a alta velocidad, es increíble verlos circulando como locos hasta con doble remolque, invaden carriles, sacan a los automovilistas de la carretera, se duermen y se vuelcan y se llevan de encuentro a gente inocente, rebasan en curvas y en subidas, sin importarles nada, al fin que a ellos nos les pasa nada y lo único que hacen al ver las tragedias que provocan, es huir como cobardes, como la última donde murieron 27 personas.

Urge un freno, que la guardia nacional haga su trabajo de estar al pendiente de los traileros y claro de aquellos automovilistas que viajan a altas velocidades.

Porque antes veías federales de caminos por todos lados, siempre ibas a las vivas manejando despacio para evitar que te multaran, pero ahora, la Guardia Nacional brilla por su ausencia, en los tramos de Ciudad Victoria a Nuevo Laredo, si te encuentra una patrulla de la Guardia Nacional, ya es ganancia y nunca está parada vigilando la velocidad, se andan paseando o parando autos en busca de mochada.

Insisto, excelente iniciativa del diputado EDGAR MELHEM, ¿pero qué creen?, a pesar de ser para cuidar las vidas de tamaulipecos y mexicanos, sus compañeros diputados, en especial los de MORENA, se la rechazaron y se tendrá que ir a comisiones.

Esperemos que los diputados de todos los partidos de Tamaulipas, tengan consciencia y voten a favor esta iniciativa porque aquí no se está jugando el futuro político de un partido para las elecciones del 2024, se está jugando la vida de los automovilistas, incluso la de ellos… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

