Después de convencer sobre su capacidad para gobernar, una urbe compleja como Reynosa, el alcalde Carlos Peña, aprobó el examen ante dos poderosos sinodales.

Lo anterior equivale a abrir puertas para su municipio, en materia de programas sociales y políticas de apoyo, trazadas desde el centro del país, y desde la administración pública estatal.

La reciente visita del Presidente López Obrador y del gobernador Villarreal Anaya a la ciudad de Reynosa, sirvió para medir en su exacta dimensión, la gestión desempeñada por el alcalde Carlos Peña Ortiz, al frente de esta población fronteriza.

El pasado 14 de mayo, el alcalde escribió desde su espacio en las redes sociales: “Es un honor recibir a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador; desde la aduana de nuestra ciudad, tuve el gusto de saludarlo, para expresarle mi respeto y gratitud por estar aquí”.

De acuerdo a una secuencial ráfaga de flashazos en la cual se observa al joven alcalde Peña Ortiz, (vestido con una camisa guinda morenista) entregarle al titular del ejecutivo federal, una serie de carpetas o documentos, se asume que, AMLO fue enterado de las obras y proyectos de desarrollo, implementados por el ayuntamiento.

Entre ellos anote usted la estrategia de crear presas para contrarrestar inundaciones; el fortalecimiento de la capacidad aduanera, y una constante coordinación con las instancias federales y estatales en materia de seguridad.

Trasciende que durante esos instantes de charla con el primer mandatario del país, afloraron las afinidades de las familias reynosenses con AMLO, en lo que se refiere al gusto por el beisbol. Así como también en la posibilidad de volver a tener un equipo, como los legendarios “Broncos de Reynosa”.

Es memorable e histórico aquel juegazo en 1969, cuando el trabuco fronterizo derrotó a los poderosos Sultanes de Monterrey. Obviamente, la afición de la urbe más poblada de Tamaulipas tiene el deseo de volver a escuchar el clásico grito beisbolero del umpire:

¡Play Ball!

Sobre el particular, se sabe que el alcalde Carlos Peña viene haciendo gestiones para favorecer el regreso del beisbol reynosense, al máximo circuito del país. El equipo desapareció en 2016, cediendo la franquicia a un equipo guanajuatense.

——-VUELVEN A FUNCIONAR LOS ORGANOS DE CONTROL, CANCELADOS POR CABEZA—

Este jueves se dio en esta capital, la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de la Función Pública, a cargo del maestro Roberto Salcedo Aquino, y el gobierno tamaulipeco presidido por el doctor Américo Villarreal Anaya.

En el marco de este evento, el gobernador destacó la trascendencia de las nuevas reglas de transparencia administrativa y sus órganos de control que hoy vive nuestro estado, luego de que durante el sexenio cabecista, estos mecanismos fueron eliminados, por órdenes directas de Cabaza de Vaca.

“Decidimos la restitución inmediata y generalizada de las tareas y funciones de los órganos de control, que habían sido expresamente retirados—con órdenes ejecutivas y por escrito—, en todas las dependencias del ejecutivo anterior”, dijo el gobernador Villarreal Anaya.

Américo subrayó la importancia del Código de Ética del Poder Ejecutivo de Tamaulipas y sus 38 artículos, en los cuales se plasman conceptos como la disciplina y el profesionalismo en el trabajo. El trato digno y cordial a toda persona. La probidad, la honradez y la rectitud que no admiten en el ejercicio del cargo, la búsqueda de provecho o ventaja personal.

“Hasta la lealtad al estado y a la sociedad a la que servimos, así como principios de imparcialidad, la transparencia y la rendición de cuentas”.

El mandatario estatal anunció que ya están en marcha para su valoración final, los lineamientos que normarán el funcionamiento de los Comités de Ética, en cada una de las dependencias estatales.

En este contexto, el gobernador celebró la firma del Convenio de Colaboración con la Secretaría de la Función Pública.

Villarreal Anaya señaló que entre las grandes coincidencias con el gobierno federal, destacan la reconstrucción de una relación que se había perdido, en el anterior sexenio.

“Le ofrezco señor Secretario, que en Tamaulipas, daremos el mejor uso a las herramientas tecnológicas a las que accedemos. Y ello habrá de abonar a que asumamos las perspectivas de la nueva ética pública, liderada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, concluyó.