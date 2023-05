Pues vino AMLO a Tamaulipas, tal como lo había prometido, pero esta vez no fue el AMLO de hace muchos años.

Aún recordamos al AMLO que por primera vez se lanzó a la contienda porque quería ser Presidente de la República, era un AMLO que llegaba a las ciudades y eran contaditos los que salían a saludarlo.

Era un AMLO que buscaba ansioso que los mexicanos salieran a saludarlo, él estaba dispuesto a estrechar la mano de cualquiera que se le pusiera enfrente y escuchar sus problemas.

Era un AMLO que cada que llegaba a una ciudad, se decepcionaba de ver a 10, 20, máximo 50 personas en sus eventos, pero aún así no se rajaba y daba sus discursos.

También recordamos al AMLO que por segunda ocasión quiso ser Presidente de la República, era un AMLO ansioso de pueblo, ansioso porque los mexicanos lo escucharan y él escucharlos a ellos.

Ya había un poco más de gente que salían a saludarlo, ya sus eventos en las plazas públicas llegaban de 50 a 100 personas.

Y también nos acordamos del AMLO que por tercera ocasión quiso ser Presidente de la República, pero ahora ya era un AMLO poderoso, que solo quería que el pueblo lo escuchara, pero ya con pocos ánimos de escucharlos a ellos.

Ya no era el AMLO que llegaba, se dejaba apapachar, tomarse la foto y platicar con quien se le pusiera enfrente, ahora era una AMLO que llegaba rodeado de vigilancia, que ya solo saludaba a un grupo selecto de políticos y de fotos con el pueblo, ni hablar, porque las fotos era precisamente para ese grupo selecto.

Ahora tenemos a un AMLO que logró su sueño, ahora es el Presidente de la República, pero con ese sueño cumplido, se acabó el AMLO que antes se dejaba apapachar por el pueblo.

La reciente visita de AMLO a la frontera de Tamaulipas, dejó mucho que desear, pues fue la gira del silencio, donde sólo él y los militares recorrieron las aduanas, teniendo como invitado solo al Gobernador, AMERICO VILLARREAL.

Los alcaldes de los tres municipios que visitó, MATAMOROS de MARIO LOPEZ, REYNOSA de CARLOS PEÑA y NUEVO LAREDO de CARMEN LILIA CANTUROSAS, no fueron requeridos.

Mucho menos fue requerido el pueblo que tanto lo apoyó, pues decidió no aparecer en ningún lugar donde pudiera ser abordado por la gente o por los políticos.

Ahora sí que AMLO vino, supervisó y se fue.

No sabemos cómo interpretar la visita silenciosa de AMLO.

¿Que fué lo que pasó en Tamaulipas que obligó a AMLO a no dejarse ver?

Dijo que regresará para visitar Tampico, pero a lo que vemos, será una visita nuevamente silenciosa, ¿o será que allá si se deje apapachar por el pueblo sureño tamaulipeco?

¿Qué le hicieron a AMLO en la frontera tamaulipeca que no quiso que nadie lo viera, mucho menos saludarlo?.

PONEN FIN AL CACICAZGO DE BLANCA VALLES

El Congreso del Estado de Tamaulipas, por fín logró ponerle un final al cacicazgo de la dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas, BLANCA VALLES, quien quería nuevamente reelegirse en el cargo, después de 29 años de estar en el poder.

El Congreso del Estado aprobó un reforma al Artículo 71 Bis de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos de Tamaulipas, que prohíbe la reelección de dirigentes sindicales, lo que significa que la cacique de los burócratas tendrá que buscar otra chamba o de plano retirarse con el dinero que ya hizo en sus 29 años.

Ahora, el Sindicato deberá entrar en un proceso de renovación de su dirigencia sindical, para elegir a un nuevo líder, en donde ya han salido al menos media docena de aspirantes a la dirigencia del SUTSPET.

Por cierto, estos aspirantes, todos coinciden en sus señalamientos hacia Blanca Valles a quien acusan por actos de corrupción y falta de transparencia en el manejo del Sindicato.

Uno de esos señalamientos, es su presunta complicidad en el desfalco multimillonario provocado al IPSSET, lo que afecta directamente a la base trabajadora y a los Pensionados y Jubilados del Sindicato.

AMERICO Y CARMEN LILIA APAPACHAN A LOS MAESTROS

El Gobernador de Tamaulipas, AMERICO VILLARREAL, estuvo presente en las festejos del Día del Maestro, en donde presidió la ceremonia de entronización a la Galería de Honor del Magisterio Tamaulipeco de las maestras Armanda Carrillo Soto y Francisca Aleida Castañeda Quiroga, quienes han contribuido a forjar a diversas generaciones de alumnos en el Estado.

AMERICO estuvo al lado del secretario general de la Sección 30, ARNULFO RODRIGUEZ, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

En su mensaje, AMERICO destacó que, «las figuras que se han colocado, año con año, en estos muros representan la vocación más elevada y la esencia de los valores con los que, maestras y maestros, han desarrollado su noble labor en suelo tamaulipeco».

Por su parte, ARNULFO destacó que AMERICO es un amigo de los maestros y reiteró su compromiso para trabajar de manera conjunta para la superación de la educación en Tamaulipas, «No le vamos a fallar, vamos a salir adelante, cuente con nosotros».

Por su parte, la alcaldesa de Nuevo Laredo, CARMEN LILIA CANTUROSAS, también se dio el tiempo para estar con los maestros, primeramente para ofrecer una ofrenda floral y después una comida con todos los profesores de Nuevo Laredo.

Maestros y funcionarios de gobierno se divirtieron y convivieron en una gran reunión y para demostrarles que los maestros son para CARMEN LILIA lo mejor, lanzó la convocatoria para otorgar un estímulo económico para todos.

AMERICO y CARMEN LILIA, saben reconocer a quienes se dedican a educarnos… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

