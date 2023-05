A pesar de que el presidente López Obrador anunció ayer que el magisterio tendrá un incremento salarial del 8.2%, maestras y maestros esperan ver esta alza reflejada en sus cheques porque, según dicen son promesas que no siempre se cumplen en forma cabal, pero además afirman que este aumento no sirve de nada ante la carestía que se vive desde el año pasado.

Reconocen que no hay nada mejor que un incremento salarial para festejar el Día del Maestro, pero en otras ocasiones también se ha dado a conocer que mejorarán sus ingresos y resulta que dicha alza se reduce por los impuestos que les cobran, sobre todo aquellos que sus sueldos son en base a las llamadas unidades de inversión (UDIS).

Ahora esperan que la Secretaría de Educación Pública (SEP), que encabeza Leticia Ramírez Amaya, cumpla con los compromisos que suscribió con el máximo dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas en torno a mejorar el funcionamiento de la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros (USICAMM).

De igual forma, otros maestros se muestran preocupados ante la imposición de los nuevos libros de texto que pretende realizar el director general de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga Navarro, quien desea desaparecer palabras como productividad, puntualidad, eficiencia, eficacia, entre otras porque las considera neoliberales.

Y si bien es cierto que hasta el momento no ha logrado la aprobación de los cambios hechos en los libros de texto, resulta que no se ha dado tiempo para consultar a los padres de familia porque, según él, no conocen la importancia de la ideología marxista en la formación de las nuevas generaciones de mexicanos.

Otros también se mostraron preocupados por las condiciones deplorables en que se encuentran la mayoría de las escuelas públicas tanto a nivel primaria como secundaria, puesto que desde hace mucho tiempo no reciben el presupuesto federal mucho menos estatal para mantener en buenas condiciones los salones, laboratorios, entre otras áreas.

Lógicamente, que festejan tener un incremento salarial por el Día del Maestro, pero existen enormes carencias para lograr mejorar la educación de niñas y niños en las escuelas primarias, como de los jóvenes en las escuelas secundarias que en realidad funcionan por las aportaciones que hacen los padres de familia.

Hay escuelas en donde los directivos han logrado el apoyo irrestricto de los padres de familia hasta para pagar los servicios básicos de las escuelas públicas, pero en otras no se tiene ese respaldo para estar en condiciones de mejorar la enseñanza de las nuevas generaciones de mexicanos.

Por otra parte, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), como muchas otras instituciones de educación superior, no está exenta de tener casos de violencia de género tanto entre los catedráticos como entre el estudiantado, por lo que resultó de vital importancia que la Asamblea Universitaria haya aprobado el protocolo para garantizar el respeto a los derechos humanos de la comunidad universitaria.

El rector Guillermo Mendoza Cavazos presidió la Asamblea Universitaria en donde sus integrantes aprobaron en forma unánime el protocolo para crear un entorno libre de actos que atenten contra los derechos y la dignidad de la comunidad universitaria, sobre todo ahora que la violencia de género se puede observar hasta en las redes sociales.

Existen denuncias de jóvenes universitarios acerca de que han sido víctimas de violencia de género entre sus propios compañeros, incluso se sabe que algunos casos que no han sido investigados por las autoridades judiciales a pesar de que se presentaron las denuncias correspondientes.

Y ahora que se aprobó el protocolo para la atención de los casos de violencia de género entre la comunidad de la UAT, resulta de vital importancia que esta medida no quede en papel y se proceda en contra de aquellos que abusan, ya sean catedráticos y disque líderes estudiantiles, para que efectivamente se tenga un entorno libre de hechos que atenten en contra la dignidad de la comunidad universitaria en cada una de las escuelas y facultades.

En otro tema, la guerra de las bardas entre las llamadas “corcholatas” de López Obrador propició un fuerte enfrentamiento entre dos de las cuatro, es decir entre Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Resulta que la semana pasada el canciller Ebrard Casaubón denunció que trabajadores del gobierno de la Ciudad de México aprovechaban las noches para borrar las bardas que había sido pintadas con leyendas alusivas a la campaña que realiza en pos de la candidatura de Morena en la elección presidencial del 2024.

Aunque la señora Sheinbaum Pardo negó esta versión, existen evidencias de tales hechos que fueron recopilados por los colaboradores de Ebrard Casaubón, quienes hasta presentaron fotografías cuando tapaban los mensajes del canciller con pintura gris en varias colonias de la Ciudad de México.

La disputa entre ambas “corcholatas” ha llegado a tal grado que hasta el canciller Ebrard Casaubón exige que la señora Sheinbaum Pardo renuncie a la Jefatura de la Ciudad de México para hacer campaña abiertamente y sin la sospecha de que utiliza recursos públicos.

Ebrard Casaubón también renunciaría como canciller, por lo que pide reciprocidad a las otras “corcholatas”, pero sobre todo de Sheinbaum Pardo, luego de que varios gobernadores surgidos de las filas morenistas, como es el caso de Américo Villarreal Anaya y recientemente Salomón Jara Cruz de Oaxaca, apoyaron con recursos públicos las Conferencias de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en las entidades federativas.

