Me gusta que quienes se autodenominan políticos, y los políticos de verdad, se exhiban en redes sociales y medios de comunicación entregando apoyos a la ciudadanía, unos dando pena con tomates, otros con despensas pequeñas y los más “generosos” con despensas que quizá puedan durar unos tres o cuatro días a las personas que les reciben, eso si, con productos de esos baratitos.

Es indudable que a todos los mueve el deseo de poder, de llegar a puestos donde puedan ayudar a su gente en poquitos casos y, otra vez, en la mayoría lo que pretenden es saquear presupuestos, sea como fuera las acción es buena, aunque les tenga a todos ellos una buena y una mala noticia.

La buena es que la gente los está conociendo, a poquitos de ellos reconociéndoles su capacidad de gestión, su trabajo, el que entreguen de corazón los apoyos y lo hagan siempre a los más necesitados y a otros nomás dimensionándolos en su justa dimensión, en su cinismo, en su forma de agredir la dignidad de los más necesitados y; la mala, es que las florecitas, es más, ni las despensas compran conciencias en estos días, quien vote por cualquiera de ellos tendrá otras razones, otros motivos.

Hay que reconocer que existen políticos que donan hasta su sueldo y además gestionan apoyos de sus amigos y se van a donde más lo necesita la gente y a ellos los apoyos les sirven como usted no tiene una idea, les significan tres o cuatro días sin preocupación de qué comer, de “colchón” para seguirle buscando, por eso le decía, es bueno que todos se exhiban porque de esa manera se les va conociendo, a algunos por ruines y miserables, a otros como verdaderos servidores públicos o mejor aún, como verdaderos políticos.

Al final de todo no se preocupe, son actos que la gente calificará en su momento y de la mejor manera, lo hará en las urnas que sean colocadas a medios del próximo año cuando se estén eligiendo Presidente de la República, Senadores, Diputados federales, en lo local a los alcaldes, Diputados, pero también a los regidores y síndicos.

Y desde ahora, a todos, les dejo una consigna, una verdad que nadie puede refutar, el pueblo tamaulipeco más que agradecido es inteligente, sabe quién anda en la calle con toda la buena fe y el corazón, pero también quien pretende engañarlo.

En ese entendido hay que decir que todos los esfuerzos que se realicen son buenos, en estos días todo cuenta para algunas familias que de la noche a la mañana se quedaron sin cómo obtener el sustento diario porque su fuente de trabajo no se ha podido recuperar después de la pandemia.

Vaya pues, dejarle también la sentencia a quienes reparten despensas o regalitos de manera selectiva o condicionado, con objetivos políticos, para la foto y salir en el feis no para ayudar, a la hora buena se les volteará el chirrión por el palito, porque eso es no tener madre, tristemente no son inventos y los delatan las fotos que reparten como la de muchos alcaldes, Diputados, funcionarios municipales.

Y si, si los políticos que entregan esos regalitos, esas florecitas, esas despensas con fines electorales no tienen madre, es decir, hoy realmente pretenden comprar puestos para robarnos millones de veces más lo que ahora dan, para quitarle la paz y la comida de la boca a los más necesitados, a quienes no tienen otra forma de obtener alimentos en estos tiempos y en eso deben tener cuidado todos, le insisto, estos actos los van a condenar a sus fracasos electorales en el futuro porque historias de esas ya vivimos miles en el pasado…

DEFINEN DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA MUNICIPIOS, ES CRITICA LA SITUACIÓN… Los colores del Semáforo del Agua para el mes de mayo, se mantendrán sin ningún cambio a los publicados en el mes de abril, por lo que los mismos 25 municipios seguirán en rojo, así como los 14 que se encuentran en amarillo y cuatro en verde, de acuerdo a la decisión tomada por los integrantes del Comité de Seguimiento y Evaluación del Semáforo del Cuidado del Agua.

El análisis se realizó tomando en cuenta la disponibilidad de las fuentes de almacenamiento de agua de cada localidad, el balance hidráulico justificado, así como el monitor de sequía, publicado por Conagua.

Esta segunda reunión del comité fue encabezada por Raúl Quiroga Álvarez, responsable de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social del Gobierno del Estado, acompañado por Jorge A. Zapata Valdéz, representante del gerente general del Organismo de Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua, Felipe de Jesús Chiw Vega; Rommel Samuel Silva Saldaña, quién acudió con la representación de Karina Lizeth Saldívar Lartigue, secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; Hugo Armando Fonseca Reyes, asistió en representación de Lucía Aimé Castillo Pastor, secretaria de Educación en Tamaulipas y Horacio Martínez Rivera en representación del secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, además de los representantes de los organismos operadores de agua de la entidad.

Para la Cuenca del Río San Fernando, integrada por los municipios de Burgos, Cruillas, Méndez y San Fernando, el color rojo para el mes de mayo se debe a que el acuífero Méndez – San Fernando recibió menor recarga debido a la escasa lluvia del 2022 de apenas un 61 por ciento de lo normal, siendo el segundo año más seco de la historia (1985 – 2022), así como las insuficientes precipitaciones ocurridas en lo que va del 2023, adicionalmente el aprovechamiento de agua subterránea se ve limitado por la mala calidad de esta (salinidad).

En lo que respecta a la Cuenca del Río Soto la Marina, el rojo afecta a los municipios de la cuenca alta como es Aldama, Jiménez, San Nicolás, San Carlos y Victoria, pues se encuentra con déficit en aguas superficiales y subterráneas, de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, además que continúa la falta de lluvias con lo que se compromete el abastecimiento para usos prioritarios. En el caso de la capital del estado, la falta de la segunda línea del acueducto es un factor determinante.

En tanto que, el color amarillo para las localidades de esta cuenca se aplicará en Abasolo, Villa de Casas, Güemes, Hidalgo, Mainero, Padilla, Soto la Marina y Villagrán.

En la Cuenca del Río Guayalejo, sólo seguirán en rojo González, Jaumave y Palmillas, mientras con amarillo Antiguo Morelos, Gómez Farías, Llera, Nuevo Morelos, Ocampo y Xicoténcatl.

Y en verde Altamira, Madero, Mante, Tampico, los cuales se localizan en esta misma cuenca. Aquí las fuentes superficiales y subterráneas en la cuenca alta están en situación comprometida, pues en la parte media de los últimos siete años y en lo que va del presente año no se han generado suficientes escurrimientos para solventar sus compromisos, afectando la calidad del agua, aunado a las condiciones de la infraestructura.

Finalmente, en lo que se refiere a la Cuenca del Altiplano que abarca los municipios rurales de Bustamante, Miquihuana y Tula, seguirá en rojo, porque en esta región el abastecimiento de agua para los diferentes usos está sustentado en aguas subterráneas, mismas que por la escasa precipitación, del orden de 400 mm/año, aunado a la sequía de los últimos y la creciente demanda para uso agrícola ha generado alarmantes descensos en los niveles del agua subterránea en un rango promedio de 50 cm/año en los últimos once años.

