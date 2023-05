Igual que el Día del Niño que fue el pasado 30 de abril, en este 10 de mayo que es el Día de las Madres en México,

las celebraciones comenzaron por anticipado, es decir, desde este lunes y quizá se vayan de largo hasta el jueves o

viernes.

Es 10 de mayo es quizá el día más emblemático entre los mexicanos, porque ningún ser en el mundo como la

mamá, por eso, quienes la tienen deben de ser consecuentes, buenos hijos, estar ahí para cualquier cosa que ella

requiera porque en principio de cuentas a ella se debe en mayor parte la vida de cada quien, aunque, el padre haya

hecho la parte que le corresponde.

Muchas, ciento o miles de mamás ya no están en la familia, se adelantaron en el camino de la vida, sin embargo,

mueven recuerdos y vivencia de todo tipo en sus hijos, nietos o bisnietos, de manera que, la celebración del Día de

la Madre alcanza una dimensión grande en todos los sentidos, por ejemplo, es un buen día para que los dueños de

negocios que tienen que ver con productos y artículos para ellas, vendan más de aquello que se considera normal

en fecha no icónicas.

Restaurantes, tiendas de las calles comerciales e las ciudades y las de autoservicio, sitios para eventos, cines y

hasta sitios turísticos, se ven abarrotados por la demanda de sus productos y servicios, por ello se espera que este

fenómeno se repita una vez más, aunque los precios de los productos anden por las nubes y escapen de la

posibilidad de las mayorías.

Festejar a las mamás no es asunto solo de actitud, se considera natural, en virtud de que, el centro de las familias,

son ellas y aunque se diga que no, mandan en los hogares en referencia a respetar el papel del hombre, la realidad

es que, ellas son el motor de la vida de las personas y, como luego dicen son todo, por eso el recuerdo siempre de

aquellas madres que ya no están aquí, pero, que dejaron legados perenes a sus descendientes.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía e Informática, INEGI, la Encuesta Nacional de Ocupación

y Empleo, a fin del año 2022 en el país residían 56 millones de mujeres de más de 12 años de edad y, el 67 por

ciento de ellas son madres o sea 37 millones 520 mil, de las cuales, el 47 por ciento están casadas, el 20 por ciento

viven con su pareja en unión libre, el 12 por ciento son viudas y el 11 por ciento madres solteras.

De éstas últimas que se supone se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, porque como solteras

tienen la responsabilidad de velar por los hijos o sostener su casa y, respecto a la escolaridad, el 50 por ciento de

ellas contaba con algún grado de educación media y superior, mientras que el 37 por ciento solo tiene estudios de

secundaria completa y el 23 tiene primaria o secundaria incompletas.

De aquellas que tienen mayor grado de educación el 40 por ciento son solteras, el 31 por ciento unidas con su

pareja y el 21 por ciento alguna vez estuvo unida. En el otro extremo las de primaria incompleta el ocho por ciento

son soleteras, el 13 por ciento unidas y el 27 por ciento alguna vez unidas con su pareja.

El mismo documento del INEGI, preparado en ocasión del Día de las Madres 2023, hace ver que siete de cada diez

madres solteras eran económicamente activas y según su ocupación, el 78 por ciento trabaja de forma subordinada

y remunerada, el 18 por ciento tiene su empleo por cuenta propia, el dos por ciento eran empleadoras y otro dos

porciento trabajan sin recibir pago.

El grupo de edad en donde se concentró la mayor cantidad de madres solteras, que son el 12 por ciento del total de

las madres en el país, es el de 30 a 34 años con unos cuatro millones y después de ellas siguieron las de 25 a 29,

35 a 39 y 40 a 44 años. De acuerdo con datos de INEGI, siete de cada 10 mujeres se convierten en madres entre

los 19 y los 49 años de edad.

En México, el Día de las Madres es motivo para que millones de mexicanos compren ramos de rosas, chocolates, o

inclusive hagan reservaciones en restaurantes. De acuerdo con datos de CONCANACO se estima que, el 10 de

mayo se genera una derrama de más de 35 mil millones de pesos en el país.

Aunque todo debe de ser fiesta por el festejo al ser más querido, la realidad es que, la maternidad también implica

violencias que atentan de forma física y emocional contra las mujeres que han tenido hijos y debe decirse que el 60

por ciento de las mujeres asesinadas eran madres, cientos y miles son las mamás que buscan a sus hijos mediante

colectivos que ellas organizaron, hay más de 10 mil embarazos producto de violaciones y México es de las naciones

en las cuales hay más embarazos infantiles.

Obvio esto no para ahí, por eso, en la celebración del Día de la Madre tiene que pensarse en políticas pública de

verdadera protección a las madres, porque, todavía tres de cada 10 mujeres sufren de violencia obstétrica y son

muchas las madres con depresión postparto.

Por otro lado, en México cuatro de cada 10 hogares tienen un padre ausente, el 44 por ciento de las madres solteras

no tienen prestaciones económicas y para acabarla de amolar la directora gerente del Fondo Monetario

Internacional, FMI, Kristalina Georgieva, dijo que las mujeres han llevado la mayor parte de la carga en los hogares

durante la pandemia por Covid-19.

Este nueve de mayo, antesala del 10 que es el Día de la Madre, todavía se puede planear el festejo para las

mamás, es su gran día, el del reconocimiento a su entrega y gran capacidad para conducir la familia, familia que es

la base de la sociedad