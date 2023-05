Cierto que hay mil y un cosas por hacer a favor de los tamaulipecos y más cierto, que sin la gestión correspondiente

nada se logrará en el tiempo adecuado, tiempo que es ahora y quizá los próximos seis meses, dado que, para

noviembre ya habrá definición del presupuesto de egresos del 2024 y para diciembre las limitaciones comenzarán

en virtud de la llegada de las elecciones más grandes y cuyo proceso inicia en cada vez más cercano les de

septiembre.

Planes y proyectos para que en Tamaulipas se recupere el tiempo perdido durante el sexenio panista, implica

dedicación, visión y gestión, esta última al doble o al triple, porque los recursos que pueda aportar la Presidencia de

la República no llegarán solos y más aún aquellos que escapan de las posibilidades presupuestales de este 2023,

deben de ser gestionadas para incrustarlas en el programa de inversiones del 2024.

Ya es el tiempo de que, los responsables de aterrizar compromisos realizados ante los ciudadanos, cuenten con los

proyectos ejecutivos y que aquellos sin soporte, de forma simple y sencilla no se concretarán jamás. Además, debe

de entenderse que los proyectos ejecutivos de obras y servicios cuestan y en caso de que las dependencias del

estado carezcan de la capacidad técnica, deben de contratar a terceros expertos, mínimo para que el costeo sea

real y no suposiciones.

Un ejemplo de esto, puede ser la segunda línea del Acueducto de la Presa Vicente Guerrero, con la cual podrá

garantizarse el abasto de agua para uso y consumo humano de los victorenses por otros 20 años. El proyecto

ejecutivo que debe ser entregado a la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, debe contar con la debida

justificación, los costos reales de la obra y el tiempo en el cual se realizará y no de palabra, sino plasmado en papel

o al menos en digital con todos los planos los materiales requeridos.

Si este no llega a CONAGUA para el mes de septiembre, será muy difícil que pueda ejecutarse en el 2024, de ahí

que, ahora es el tiempo adecuado para la gestión y enterados deben estar tanto el gerente de la COMAPA,

ingeniero Eliseo García Leal, el alcalde Eduardo Gattás Báez, el ya casi Secretario de Recursos Hidráulicos,

ingeniero Raúl García Quiroga y uno que otro Diputado Federal que podrá apuntalar el proyecto para incluirlo en el

presupuesto del 2024.

La alta gestión es una práctica que debe ser asumida por los funcionarios estatales, pero, debiera existir a todos los

niveles, incluidos los Ayuntamientos de Tamaulipas que se niegan a trabajar con gestores ante las dependencias

estatales, por eso, desde hace mucho tiempo dejaron de existir alcaldías exitosas y están convertidas en

administradoras de nóminas de sus trabajadores y la ejecución de servicios a medias y obras a la cuarta parte,

porque sin gestión no les da para más.

E un buen indicador que este inicio de semana el Gobernador de la entidad, Doctor Américo Villarreal Anaya se

reuniese con su gabinete, para analizar el avance de los 38 proyectos estratégicos que tienen en proceso para la

reactivación de la economía y que pondrán a Tamaulipas en el plano nacional por su dinámica en la productividad y

generación de empleos.

A la reunión de Gabinete acudieron todas y todos, Adriana Lozano Rodríguez secretaria de Finanzas, Karina

Saldívar Lartigue secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Ninfa Cantú Deándar secretaria de Desarrollo

Económico, Héctor Joel Villegas González secretario General de Gobierno, el Doctor Vicente Joel Hernández

Navarro secretario de Salud, Pedro Cepeda Anaya secretario de Obras Públicas y el médico Dámaso Anaya

Alvarado secretario de Desarrollo Rural.

También Benjamín Hernández Rodríguez secretario de Turismo, José Ramón Silva director General de la Comisión

de Energía de Tamaulipas y Raúl Quiroga Álvarez director de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, quienes,

de acuerdo con la información oficial, generaron compromisos y metan con tiempos y toda la cosa, por eso, queda

claro que, ante el mundo de acciones por realiza, cada quien emprenderá la gestión necesaria para apuntalar los

recursos que necesitan a efecto de sacar adelante las obras y las acciones, varias de las cuales están en ejecución,

sin embargo, requieren de gestión y más gestión ante la administración federal ya que, los recursos no aparecerán

por arte de magia en las arcas de la secretaría de Finanzas, si es del dominio público que es, en la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público donde deben de estar inscritos en cartera los proyectos para que pueda pensarse en su

fondeo, es decir, en la disponibilidad de recursos para su ejecución.

Los otros

Ya hay el Arte de la Guerra Electoral y es un libro que habla de guerra electoral, estrategia, campañas, candidatos,

cuarto de guerra, escenario de batallas y campañas de ataque, con la idea de que se convierta en una guía esencial

para entender cómo funcionan las campañas políticas.

Escrito por José Adolfo Ibinarriaga y Roberto Trad Hasbuun, podría ser un libro a usarse en el 2024, porque en la

actualidad las campañas se hacen con menos conocimiento y más apuesta a las cosas que no generan votos, pero,

que sirven para generar polémica y engañar a las personas.

Para las elecciones del año que viene, son indispensables campañas más responsables, candidatos bien

identificados con las corrientes políticas y con los electores, que llamen la atención y no se conviertan en eventos de

los cuales las personas no quieren saber nada.