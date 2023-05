El título de hoy es una palabra escuchada y leída en los últimos años, sobre todo en el mundo político de este México nuestro, significando que debemos entender que controversia es la discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas.

Las controversias en México están surgiendo, sobre todo, en el mundo de las leyes con la idea de aclarar los puntos de vista en lo que se pretende aplicar a manera de ley, acuerdo o mandato, ya de los Poderes Ejecutivo o Legislativo.

En México, desde el punto de vista teórico, la Constitución General de la República habilita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ser el árbitro que estudie y determine quién tiene la razón y con ese criterio se hace pública la determinación.

Aclaro. Los requisitos para ser legislador no señalan grado de estudios mínimos, por lo que a lo largo de la historia se han aprobado leyes contradictorias a las que existen, de ahí las controversias cuando chocan intereses. En otros casos ahí están.

Sin duda que uno de los problemas de la 4T es la inobservancia del marco legal, como los contratos de obra, compras, etc., que por Ley deben abrirse a Concursos Públicos, pero un alto porcentaje de ellos, a partir de 2018, han sido adjudicados sin concursar las empresas, por lo que se infiere corrupción, contradiciendo los ¿principios? de no robar, no mentir, no traicionar.

En el Tema Electoral, la primera iniciativa presidencial fue rechazada por el Poder Legislativo, debido a que no logró reunir las dos terceras partes que señala la Ley, por lo que el Poder Ejecutivo, léase Manuel López, en un cambio de estrategia, envió un nuevo documento conocido popularmente como el PLAN B.

Esta vez se aprobó por mayoría simple, pero la oposición (PAN, PRI, PRD, MC) interpuso una acción de controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El anteproyecto de respuesta a la Controversia presentada contra el PLAN B, fue formulado por el Ministro Alberto Pérez Dayán quien propone invalidar la totalidad del decreto presidencial conocido como El Plan B, de tal forma que las leyes ideadas por la 4T no podrían aplicarse en las elecciones de este año (Coahuila y Edomex 2023) y ni del próximo (presidenciales y más 2024).

La aprobación se dio en el Pleno de la Corte en la sesión matutina de este lunes 8 de mayo y como se apuntó, molestará al Ejecutivo Federal, provocando el descalabro al inquilino de Palacio Nacional, quien dejó en claro

Adán Augusto López, titular de SEGOB, siguiendo la línea presidencial, se pronunció en contra de la Suprema Corte de la Nación, haciendo eco de que ahora la Corte se convirtió para mal de México y su democracia en Poder Legislativo.

Comentarios aparentemente lanzados al aire cargados de muy malas intenciones de seguidores de la 4T, la Corte de manera firme y sin eufemismos advirtió que sus integrantes no son empleados del Ejecutivo, por más que él así lo crea. Llamó al mandatario Manuel López, “a la sensatez, respeto y cordura”.

PERDIENDO EN SILENCIO

El silencio de la población ante ilícitos parecía se estaba haciendo costumbre, puesto que el temor a la venganza fue presa de muchos ciudadanos que prefirieron guardar silencio y dar por perdido lo que ilegalmente les fueron arrebatados.

Este fin de semana, mientras unos pensamos que es en las carreteras donde corremos riesgo de ser asaltados, en la capital de Tamaulipas se reportaron dos robos de vehículos automotor.

Uno se registró al interior de la colonia Revolución Verde, donde una victorense fue sorprendida por un par de delincuentes que le despojaron de su automóvil de modelo reciente, cuando viajaba con su hijo, menor de edad. El llamado a emergencias se dio de inmediato originando movilización policíaca que culminó con la detención de un sospechoso y el aseguramiento del vehículo.

El otro caso también se dio en la alcaldía que preside Lalo Gattás Báez, donde se reportó que una camioneta Pickup Ford Lobo F-150 fue robada con violencia a la entrada a la colonia Marte R. Gómez.

La unidad fue alcanzada por la Guardia Estatal por los rumbos de la base de la Guardia Nacional, aunque el conductor viró hacia la Carretera Federal Victoria-Zaragoza, aunque agredió con arma de fuego al personal de la Guardia Estatal, acción repelida, motivando la huida al internarse en una brecha de la carretera.

Por lo menos de estos dos casos la denuncia temprana, culminó con el rescate vehicular de manos de los delincuentes… veremos ahora si la devolución de los automotores fue realizada con la misma rapidez o cayeron en el burocratismo de siempre.