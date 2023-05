De la misma forma que el Diputado local Eliphaleth Gómez Lozano cree que el Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez

Castañeda no acudió a su cita con sus compañeros de la 65 Legislatura, es porque tiene miedo, la generalidad de

los tamaulipecos también considera ese factor como el pretexto de otras ocupaciones antes que ir a dialogar con los

integrantes de la Comisión Anticorrupción.

Es más, todo mundo considera que el responsable de esa dependencia, que pertenece a la Fiscalía General del

Estado, busca la manera de que la presión se diluya y que con ello las exigencias bajen de tono y quizá porque no

tendrá todas las respuestas ya que, la debilidad en la actuación viene desde antes de su llegada al cargo, es decir,

desde los tiempos de Javier Castro Ormaechea, quien ahora desde la comodidad de una Magistratura en el Poder

Judicial de Tamaulipas espera salir librado.

El asunto es que, la molestia mayor de los Legisladores tiene que ver con el servilismo exagerado del Fiscal

Anticorrupción a sus patrones del sexenio anterior, porque no ha querido mover una sola investigación de las

requeridas por dependencias de la administración gubernamental actual en las que se presume comisión de actos

de corrupción.

Obvio, una cosa es que no exista la responsabilidad de trabajar en consecuencia y la otra es que, hasta se

obstruyan los procesos con el finde proteger a quienes son denunciados por su pésima actuación de funcionarios y

desde la Fiscalía Anticorrupción se evita a toda costa que haya elementos para iniciar averiguaciones que lleven al

encarcelamiento de decenas de exfuncionarios por la comisión de actos de corrupción.

Aunque ya hay fecha nueva para que Ramírez Castañeda acuda ante las y los Diputados locales, que es este lunes

por la tarde, la realidad es que, fue de pésimo gusto dejar plantados a los Legisladores, aunque, se trata de una

actitud característica de personas que trabajaron en la administración panista, quienes al saber que deberían de

informar sus actividades, hasta se enfermaban o enviaban a representantes para que hablaran por ellos.

Desde luego, a la cita con los Diputados de la Legislatura 65, no puede acudir ningún colaborador de la Fiscalía

Anticorrupción, así que, el Legislador Gómez Lozano considera que Ramírez Castañeda esconde cosas sobre su

función y desde luego, en cuánto aparezca, habrá preguntas y más preguntas para que aclare y de una vez por

todas determinar la sustitución por una persona que responda con trabajo e investigación.

Los otros

Aunque esté muy lejos y se trate de formatos de gobierno diferentes, este sábado millones de personas en México

siguieron en las cadenas de televisión o en la radio la coronación del Rey Carlos III de Inglaterra, evento fue muy

esperado debido a que, el hijo de la Reyna Isabel II, estaba más que preparado para la asunción al cargo.

Hubo quienes pensaron que este momento no llegaría, en virtud de las observaciones negativas que se dieron

durante las diferentes etapas en la vida del ahora Rey de Inglaterra y que, pudieron llevarlo a renunciar al cargo y

dejar que su hijo Guillermo se convirtiera en la cabeza de la monarquía.

A querer y no, con la asunción del nuevo Rey de Inglaterra sobrevinieron los comentarios en el sentido de que, sería

el tiempo de que, la Princesa Diana de Gales se hubiere convertido en la Reyna Consorte que todos los ingleses

querían, situación que dio paso a una especie de rechazo hacia la nueva Reyna Camila, quien fue coronada, luego

de que su esposo, en base a los protocolos portó la corona de Rey.

Como que a partir del accidente en el cual se quemaron documentos del Hospital General de Ciudad Victoria y algo

similar aconteció en una o dos oficinas administrativas de otras ciudades de la entidad, vale la pena que los

responsable de las áreas administrativas salvaguarden la documentación, porque nada raro sería ese tipo de

incidentes fuesen provocados con la idea de eliminar pruebas que comprometan a funcionarios de la administración

anterior, en el entendido de que, sin pruebas no han sanciones ni cárcel para nadie.

Por otro lado, en ningún momento el encargado de los Programas Federales en Tamaulipas, Luis Lauro Reyes

Rodríguez ha mencionado la posibilidad de que el Gobierno de la República envía miles de dosis de vacuna Pfizer

contra el COVID-19 para toda la población, en especial para los niños y al contrario anunció que mandarán una

vacuna mexicana, la llamada Patria.

En realidad los mexicanos de todas las edades quieren que los refuerzos de vacunación contra el COVID-19 se

haga con la vacuna alemana, nadie quiere la vacuna cubana ni la mexicana, por ello llama la atención que el

responsable de los programas Federales en Tamaulipas no meta las manos para señalar a sus superiores que aquí

todos esperan la vacuna Pfizer y no otras, cuyo rechazo es evidente como sucedió con la cubana llamada Abdalá

que nadie se quiso aplicar, por tanto, fue un fracaso de estrategia.