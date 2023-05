RAUL RAMIREZ CASTAÑEDA, así se llama el Fiscal Anticorrupción en Tamaulipas, hoy lunes, sino se escusa nuevamente, en cita reagendada deberá presentarse en el Congreso local a las 17 horas.

Recordemos que la semana pasada fue citado por los legisladores locales para que se presentara el 4 de mayo en el Congreso y diera cuenta del cómo anda el asunto de los corruptos, de cuantos funcionarios del pasado tienen cuentas pendientes porque su gestión no fue del todo pulcra, pero a la cita el personaje en cuestión no llegó.

De último momento, alegando cuestiones de agenda, mediante oficio el Fiscal Anticorrupción RAUL RAMIREZ CASTAÑEDA se disculpó por no asistir a la comparecencia, pero aclaró que estaría listo cualquier otro día que sea llamado, hoy es el día, pero como se le da el mentir, hasta en los exámenes, y no es sujeto de confianza, quien sabe si cumpla.

Cierto, quizá el requerimiento de los diputados para RAMIREZ CASTAÑEDA del día 4 fue apresurado y efectivamente el Fiscal Anticorrupción ya tenía compromisos agendados, pero ¿qué puede ser impostergable o más importante que el pueblo al grado que no se pudieran reagendar?, tal vez lo que quiso demostrar es que él marca sus tiempos, pero igual da la impresión de que no se quiso exponer.

Porque, aunque sea de un día para otro el citatorio, cuando hay urgencia de confirmar o cancelar alegando cualquier motivo se hace, más si se está en la misma Ciudad, pero al Fiscal Anticorrupción, moteado de corrupto, le falto voluntad, compromiso y valentía para presentarse o disculparse en tiempo y forma.

Cuando los diputados de morena de la 65 legislatura hicieron el primer exhorto al Fiscal Anticorrupción para que compareciera en el Congreso local, hasta se pensó que RAMIREZ CASTAÑEDA se ampararía para no asistir con el argumento de que tiene un amparo que lo protege sobre cualquier cuestionamiento especifico y hasta para su continuidad en el cargo, pero no emitió ningún escrito, reiteramos, no se negó en tiempo y forma a presentarse, pero no se presentó.

RAUL RAMIREZ CASTAÑEDA cuenta con un amparo federal el cual puede impedir a los legisladores hablar de su caso y quizá hasta citarlo a comparecer para que dé cuenta sobre su proceder de manera concreta, pero al no excusarse a tiempo igual él dejó abierta la posibilidad de asistir al Congreso.

Pero simple y sencillamente no asistió, los diputados locales de la Comisión Anticorrupción el día 4 de mayo se quedaron esperando, aunque sin confirmación, un buen rato a RAMIREZ CASTAÑEDA en la sala de comisiones Independencia, hasta que llego su disculpa. Si este señor deja plantados a los diputados, ¿qué puede esperar el pueblo que exige haga su chamba y se castigue a los corruptos?, obviamente nada bueno.

Juristas aseguran que RAMIREZ CASTAÑEDA podía negarse al citatorio de los diputados atendiendo los tiempos y procedimientos del amparo con el que cuenta, que de hecho los legisladores pecaron de desconocimiento al llamarlo, puede ser que así sea, el problema es que el personaje en cuestión no se negó en su momento y dejó que se llegará el día para excusarse, lo peor no se le ve intención de atajar la corrupción, menos si el mismo es parte de ella, no es una persona de confianza, reprobó ese requisito.

Aunque bueno, quizá le faltó tiempo al Fiscal Anticorrupción para preparar su defensa pues es seguro no saldrá muy bien librado de la comparecencia, tiene muchos puntos que aclarar, incluso hasta el cómo llego al cargo pues la misma Fiscalía de Justicia de Tamaulipas dio a conocer que RAMIREZ CASTAÑEDA reprobó los exámenes de control y confianza, por lo tanto, desde ahí, no es apto para estar frente a tan delicada encomienda pues él mismo incurrió en actos de corrupción.

Luego de que no se presentó el jueves 4, los diputados solo le dieron unos cuantos días más a RAMIREZ CASTAÑEDA para que prepare mejor su versión, bueno, para que pueda asistir ya sin problemas de agenda al Congreso local atendiendo el requerimiento que le hiciera La Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana y hoy lunes 8 de mayo a las 17 horas la reagendada cita.

Veremos que sucede hoy, si el Fiscal Anticorrupción, RAUL RAMIREZ CASTAÑEDA, se presenta en el Congreso local, él se comprometió a atender el llamado, pero igual puede ser que se ampare en su amparo y nuevamente deje colgados a los diputados. Por lo pronto la pregunta que se hace la ciudadanía es ¿a qué le teme? Seguramente a que los legisladores nuevamente le saquen sus trapitos al sol, que deben ser muchos y muy sucios.

