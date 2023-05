Aunque no lo crean, ya estamos en el octavo mes y ocho días de gobierno

del Dr. Américo Villarreal Anaya. Los resultados circunstanciales, primero

recordando el espinoso tema de la relaciones entre México y Estados Unidos allá

a principios de marzo de este año, la respuesta del gobernador de Tamaulipas no

fue del todo discutida o desfavorable; toda vez que cuando el presidente López

Obrador pidió resultados inmediatos en el caso de Matamoros, la respuesta de

Américo también fue instantánea y positiva (8:38 am en La Mañanera), cosa que

no se había visto nunca en los últimos años con problemas similares en la

frontera.

Américo cumplió bien y a tiempo en ese caso, pues muestra y así

podríamos decir que ha sido en las otras encomiendas que le ha dado ya el

presidente de la Republica. Tan solo en este caso que citamos, basta para

demostrar que el gobernador le está cumpliendo al presidente porque de todos los

asuntos que a diario se presentan en materia de seguridad, Tamaulipas aunque

sigue con asuntos que están pendientes, lo que ha estado en urgencia lo ha

sabido sacar adelante el gobernador Villarreal Anaya.

Queda para la historia que en cientos de conferencias “Mañaneras”, la

única llamada que ha hecho el presidente para un caso concreto y que ha sido en

público, ha sido la del gobernador Américo Villarreal Anaya, con la positiva

respuesta de haber solucionado el problema que se le planteó, lo que quedó para

ser recordado el buen resultado recibido a la petición expresa del presidente en

estos primeros ochos meses de gobierno.

Pues bueno, ahora con los recientes acontecimientos en nuestro Estado y

que han manejado muchas versiones negativas a través de la redes sociales por

los del pasado reciente, sobre todo por los del PAN, Tamaulipas no está en llamas

y no hay toque de queda como lo quieren hacer creer grupos políticos de

Reynosa, que de manera perversa buscan confundir y desinformar a la opinión

pública estatal y nacional, afirmó el Secretario de Seguridad Pública del Estado,

Sergio Chávez García en conferencia de prensa junto al Secretario General de

Gobierno y el Fiscal General de Justicia.

“Intencionalmente, con fines políticos buscan generar una percepción falsa

de lo que es Tamaulipas; a través de mentiras afirman que hoy nuestro Estado

está en llamas”, expresó el Secretario de Seguridad, quien dejó en claro la postura

del Gobierno de Tamaulipas de informar oportunamente a la ciudadanía: “En

Tamaulipas no se oculta nada. Informamos con responsabilidad de lo que pasa y

reiteramos que la seguridad de toda la población es nuestra principal prioridad. Ya

está escrito y así está en audio y video”, indicó.

En la conferencia de prensa, el titular de Seguridad Pública se refirió a los

sucesos registrados del pasado martes en la ciudad de Matamoros, en donde a

las 6:00 horas fueron reportados 16 bloqueos en las vialidades, que de forma

inmediata y con el apoyo y coordinación de las fuerzas de seguridad del Estado y

Federales, se restableció la normalidad a las 7 de la mañana.

Chávez García reconoció que los tres incidentes registrados desde el

pasado jueves son producto de la rivalidad y el enfrentamiento entre dos grupos

delictivos que se confrontan y generan incertidumbre en algunos sectores de la

población, por lo que ya se reforzó la seguridad con la presencia de más de 700

elementos de la fuerzas de seguridad para dar certidumbre y tranquilidad a la

población, que es la prioridad por encima de todo.

También el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador salió al

paso, desde la conferencia de prensa conocida como “La Mañanera”, que da

desde Palacio Nacional, dijo que: “Hay una lanzada política en contra del

gobernador Américo Villarreal Anaya, y no estoy diciendo que no haya problemas

de inseguridad en Tamaulipas, claro que los hay”.

Calificó que nuestro Estado vive una jornada de violencia atípica y ésta

tiene tintes políticos desde luego, debido a las acciones que está emprendiendo el

Gobierno de Villarreal Anaya para combatir la inseguridad, por lo que Tamaulipas,

el gobernador y en particular las y los tamaulipecos, no están solos, pues cuentan

con todo el apoyo del presidente de la Republica.

NOTAS CORTAS

1.- El alcalde capitalino Eduardo Gattás Báez, destacó que la clave para

mantener la seguridad en Victoria es la coordinación que se tiene de manera

permanente con los diferentes órdenes de gobierno e instituciones como el

Ejército Mexicano. Así se evalúa lunes tras lunes a través de la mesa de seguridad

y ahí nos vamos dando cuenta de la situación que se va presentando en la ciudad,

en este caso vamos conociendo los indicadores y tenemos muy buenos

indicadores, dijo.

2.- La foto de la semana pasada y con buenos puntos se la llevó el

carismático, joven político, atento, servidor y actual Secretario del Ayuntamiento

Local, Hugo Resendez Silva, con el auto destape a un cargo de elección popular,

pero que será respetuoso de los tiempos establecidos por la ley electoral y por los

principios que rige el partido Morena que es con el que se identifica, por lo que no

le impide aspirar y levantar la mano, dijo. Y si es por encuesta, sin duda alguna

Hugo se la lleva y de calle.

3.- Más del Ayuntamiento de Victoria. Es de reconocerse la labor que está

teniendo en el gabinete del alcalde Lalo Gattás la actual titular de Finanzas, la

contadora María Guadalupe de los Reyes Acosta, pues ha sabido hasta el

momento mantener bien las finanzas, pero a la vez generar más recursos para el

municipio y a su vez que se traduzcan en más y mejores proyectos de beneficio

para los victorense. Bien por ello.

3.- Anuncia el Sindicato de Maestros de la Sección 30 del SNTE que el

próximo día 10 de mayo será día de descanso para las trabajadoras de la

educación que son madres, el comunicado lo firma el profesor Arnulfo Rodríguez

Treviño, Secretario General. Enhorabuena, felicidades y gracias al profe Arnulfo.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer

político tamaulipeco.