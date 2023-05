Como lo habíamos comentado, el Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, salió más ladino de lo que pensaban los diputados. Los dejó plantados en la cita que le mandaron.

El “zar” alegó otras ocupaciones (que bien podría ser shopping en el lado gringo) que no le permitieron atenderlos.

No acudió al Palacio Legislativo y, por medio de un oficio, les prometió que lo hará el próximo lunes (si bien les va).

Hay un vacío legal en torno a la comparecencia de funcionarios ante comisiones o el pleno ¿cómo castigar a los desobedientes? ¿un coscorrón? ¿jalón de orejas?. Nada.

Es más, hay dudas a si se presentará la próxima semana. Trae una suspensión provisional en la bolsa que les prohíbe a los diputados ofenderlo hasta con el pétalo de un periodicazo, no hablar mal de él, rebajarle el sueldo y quitarle los “guaruras” que lo custodian.

Sigue percibiendo ingresos completos, usa el vehículo oficial millonario y gozando también de sus periodos de vacaciones y días de asueto.

La Asesora Jurídica del Gobierno, Tania Contreras López, aceptó este jueves que hay controversia de competencia sobre el juzgado que debe resolver el amparo del señor Ramírez –Reynosa o Victoria-. Un Tribunal Colegiado evitó pronunciarse.

“El colmo sería que pida otro amparo para no presentarse con los diputados”, dijo una fuente legislativa. Un riesgo de que así sea.

Y el gran colmo sería que, siguiendo el ejemplo de Don Raúl, el Auditor Superior Jorge Espino Ascanio haga también oídos sordos a la cita del pleno legislativo.

No gastemos más tinta en el asunto. Lo cierto es que la bancada de Morena buscará la forma de darles las gracias (a ambos dos).

Por lo pronto el lunes, después del mediodía, está programada la sesión de comisiones para eliminar los guaruras que, con costo de un millón 100 mil mensuales, tiene asignado aquel ex Gobernador que les platiqué.

Las apuestas están dos a uno a que, por primera vez en siete meses, Morena y aliados pasarán la “barrera” panista y reformarán la Constitución estatal que permita ahorrar dinero tirado a la basura con el señor García.

Y hablando de Cabeza de Vaca, fiel a su estilo de gandalla, se les adelantó a sus contendientes por la candidatura de Va por México a la Presidencia.

Es el único de la veintena de “aspiracionistas” que ha desplegado espectaculares por diferentes rumbos del territorio.

Tiene prisa por estar inmerso en la competencia para decirse perseguido político o, al final, lo “conformen” con un escaño en el Senado o la Cámara Baja para alcanzar inmunidad procesal. Son caminos que conoce al dedillo.

Les madrugó a gente como Mauricio Vila, Gobernador de Yucatán que por lo general ocupa los primeros lugares de aprobación en las encuestas de desempeño; a una Lilly Téllez que se considera con la candidatura en la bolsa, y a Santiago Creel que anda muy alborotado y promete que será el primero en registrarse cuando se abra la interna.

A varias horas que aparecieron los anuncios de “México Piensa con Cabeza”, nadie se ha ofendido como para presentar denuncia ante el Instituto Electoral por actos anticipados de campaña ¿lo van a dejar correr solo? ¿es competencia para ellos?.

Fuera de Ricardo Anaya, que también está procesado y escapó al lado americano, el caso de Cabeza es único por no encontrarse en el país y enfrenta juicios penales. A control remoto dirige la precampaña.

De todos ellos –precandidatos del PRI, PAN, PRD y hasta “independientes”- es el más débil. Arrastra a su paso una cola de corrupción, primero como senador y luego Gobernador de Tamaulipas.

La opinión generalizada es que, “aceptará” un escaño pluri en el Congreso de la Unión, porque de mayoría no sería capaz de ganar.

Siguiendo con asuntos electorales, el IETAM de Lupe Ramos Charre emitió convocatoria para designar a consejeros distritales y municipales que tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia de los comicios del 24´. Quieren gente no relacionada con los partidos ni ex funcionarios.

Quedó abierto el registro de aspirantes vía preinscripción, que estará hasta el 23 de junio. Entrega de papeles del 3 al 15 de julio.

Entre el 19 y 23 de septiembre los interesados serán sometidos a evaluación de conocimientos y, de los que “pasen” la prueba, a más tardar el 19 de diciembre habrá consejeros.

Hablando de la Auditoría Superior del Estado, el informe semestral de Don Jorge Espino Ascanio, publicitado la semana anterior, nos permite saber que ha presentado 33 demandas penales ante la Fiscalía Anticorrupción, pero no vemos gente en el bote. No ha recuperado dinero ¿por qué no un crear un Instituto Tamaulipeco para Devolverle al Pueblo lo Robado?.

Sobresale entre los “pecados” que halló el Contralor, multas por 14 mil pesos para el ex Director del Colegio de Bachilleres, Patricio Garza Tapia, nombrado por el cabecismo, y ahora alto funcionario de la Secretaría de Educación de Aimé Castillo.

En lugar de fincar cargos aplicó multas a personajes tan conocidos como Isaac Rebaj Sevcovicius, panista Rector de la Universidad Tecnológica de Altamira, y Oscar Armengol Guerra, del Instituto de Educación para Adultos.

Igual trae cola Lázara Nelly González Aguilar, panista ex alcaldesa de Mainero ¿por qué no los ha jalado ante la Fiscalía?. Seguiremos informando.