Se acerca el 2024 y con él las elecciones más importantes para México, donde se juegan juntas, candidaturas para Presidente de la República, Senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales.

Por ello, la calentura política es tanta que con la temporada de aspiraciones políticas, trae consigo la división de grupos al interior de los partidos políticos, bueno de los principales partidos.

En estos partidos ya hay muchos quienes aspiran a una candidatura y por ello han comenzado a conformar sus cuadros, sus grupos.

Muchos militantes, simpatizantes y aprovechados, ya han hecho grupo con aquellos que piensan podrían ser candidatos.

Cada aspirante ya anda organizando sus grupos, sus carnes asadas, reuniones y claro, aunque usted no lo crea, repartiendo puestos.

Y claro, con ello trae muchas divisiones, porque hay muchos que aspiran a la misma candidatura, por ello se arma el pleito entre los diferentes grupos.

Pero no es malo este tipo de divisiones, al contrarios, son parte de la democracia que debe haber al interior de cada partido, siempre y cuando tengan madurez política y estén conscientes que en cada caso, es una candidatura y muchos los aspirantes y quienes pierdan, acepten la derrota y se unan al ganador.

En MORENA, el partido de moda, este fenómeno ya se está viviendo, en Tamaulipas, en los diferentes municipios, ya muchos andan haciendo sus reuniones, convenciendo gente, conformando sus grupos, con el fin de ir por una candidatura, ya sea Senador, diputado federal, diputado local o presidente municipal.

Ya hay varios destapados, que ya traen conformados sus grupos, solo esperemos que haya la suficiente madurez política para que esa división al final no se convierta en fractura para el partido.

CARMEN LILIA Y NINFA CANTU POR EL DESARROLLO ECONOMICO

En Nuevo Laredo, dos grandes mujeres están trabajando de la mano para detonar aún más el desarrollo económico de esta ciudad y siga siendo ejemplo para Tamaulipas y para México.

CARMEN LILIA CANTUROSAS, presidenta municipal y NINFA CANTU DEANDAR, se reunieron para conformar el Consejo Regional para el Desarrollo Económico y la Competitividad Región I Nuevo Laredo.

El Consejo quedó integrado por RODOLFO PEÑA, presidente de INDEX Nuevo Laredo; JOSE IGNACIO ZARAGOZA, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo; CARLOS FERNANDEZ, presidente de la Asociación de Transportistas de Carga de Nuevo Laredo y el empresario EDGAR ORFELIO MARTINEZ.

La misión de este consejo, es fomentar acciones destinadas a involucrar a las empresas tamaulipecas en las cadenas productivas y procurar el establecimiento de estrategias para su fortalecimiento; proponer acciones tendientes al desarrollo de proveedores y de los emprendedores, así́ como su integración con las grandes empresas; y estudiar y proponer medidas de apoyo para el desarrollo de la competitividad de las MIPyMES y los emprendedores, a través del análisis de las propuestas surgidas del sector público y de los sectores.

CARMEN LILIA, destacó que se busca crear sinergias estratégicas en favor de la frontera de Nuevo Laredo por donde cruza el mayor intercambio comercial internacional.

El fuerte de Nuevo Laredo, es el comercio internacional, CARMEN LILIA ha logrado impulsarlo, por ello, con el apoyo total del Gobierno del Estado, tendremos una ciudad más próspera, de la que ya es.

LOGRA CARMEN LILIA MAS INVERSION PARA NLD

La empresa Onilog Group consolidó su sexta expansión en Nuevo Laredo, en la que se invirtieron 94 millones 520 mil 500 pesos, en una bodega que fortalecerá la cadena de suministros local y que genera 70 empleos formales, con lo que refrenda su liderazgo en el sector logístico.

Cabildo, autoridades municipales, estatales, consulares y representantes del sector privado, industrial y educativo, estuvieron presentes junto a la alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS y la secretaria de Desarrollo Económico en Tamaulipas, NINFA CANTU DEANDAR, en el parque industrial “Río Bravo”, para hacer el corte del listón e inaugurar la bodega de una superficie de 19 mil metros cuadrados.

CARMEN LILIA, destacó que estas inversiones se logran gracias al trabajo en conjunto entre iniciativa privada y Gobierno Municipal, mismas que consolidan a Nuevo Laredo como la Aduana más importante de México y América Latina.

Desde que los tres órdenes de gobierno, Federal, Estatal y Municipal, comenzaron a trabajar de manera conjunta, se han estado detonando grandes proyectos y fortaleciendo la relación entre gobierno e inversionistas para promover la grandeza de Nuevo Laredo.

Por cierto, NINFA CANTU, confirmó que de los 39 proyectos de inversión que se confirmaron desde el inicio de la administración de AMERICO VILLARREAL, 12 de ellos están confirmados para Nuevo Laredo.

Grandes noticias… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

