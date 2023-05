Cuando se escucha que un Diputado de la actual legislatura pretende reelegirse, peor aún, ir en la búsqueda de una alcaldía o algo mejor para ellos no da más ganas de carcajearse, en el mejor de los casos, ternura y, a veces, miedo ante la incapacidad que han mostrado hasta hoy.

La realidad es que ellos mismos se exhiben, se dejan pintar de cuerpo entero y las evidencias nos dicen que no sirven para nada, o para casi nada, que como dice la canción, quizá no sea lo mismo pero es igual.

Es triste decirlo, sin embargo, no hay duda de que la actual legislatura tamaulipeca es la peor de todos los tiempos, a veces convertida en casa de la risa, otras en ring de boxeo y, ahora, en el hazmerreír de todo el pueblo, nadie los toma en serio.

Insisto, ellos tienen la culpa, se dejan ningunear, se dan el lujo de exhibir su poca capacidad para ponerse de acuerdo y al río revuelto siempre hay ganancias de pescadores, de los gandallas.

¿De qué le hablo?, pues de que el Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez, fue citado por el Congreso para que compareciera ente jueves 4 de mayo ante ese poder y explicará la razón del freno a denuncias que ha presentado la actual administración contra los que se fueron y también de las que había presentado la anterior administración contra alcaldes como el de Victoria, Eduardo Gattas a quien le atribuyen la compra irregular de una camioneta y la muy sospechosa adquisición de una residencia con frente de playa en Madero, Tamaulipas, y ¿qué pasó?, pues que al funcionario citado le valió madres, no fue y, por lo que se ve, ni piensa ir.

Lo peor del caso es que al Ramírez ni siquiera merecer ser llamarlo a comparecer ante la actual legislatura, esta debería abrirle un juicio de procedencia, o un juicio político como le llaman, correrlo y ponerle un sustituto, por lo menos, para investigar porque el Fiscal General de Tamaulipas (se supone compañero cabecista) solicitó su remoción al tener en sus manos los resultados de los exámenes de control y confianza que no aprobó el fiscal anticorrupción.

Es esa torpeza la que nos habla con peras y manzanas de lo inútiles que son los legisladores, ya deberían haber destituido al Fiscal Anticorrupción y nombrar a un sustituto con el argumento de pérdida de confianza porque no sabemos si el revés que sufrió en sus exámenes de control y confianza es por ladrón, corrupto, mariguano, incapaz de realizar su trabajo o simple y sencillamente no está capacitado para el cargo.

Eso es lo vergonzoso, que aún con todos los elementos que lo condenan el Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez, no le hace caso a quienes en teoría son sus jefes o lo nombraron, es más, se da el lujo de hacerlos quedar con monigotes, como inútiles, como viles payasos que solo son buenos merolicos, pero no se saben hacer respetar.

Y no, el Fiscal Anticorrupción no solo hizo ver mal a los morenistas que son quienes principalmente demandan su cabeza, también convierte en el hazmerreír a sus compañeros panistas, a los del PRI y hasta a Gustavo Cárdenas de Movimiento ciudadano de quienes se pitorrea y no atiende sus demandas, así como se comporta pues tampoco hay esperanza de justicia para los tamaulipecos, lo peor, le insisto, es que después de esa exhibida los Diputados sigan permitiendo la permanencia en el cargo del susodicho, ni siquiera por desacato o no cumplir la ley se atreven a sancionarlo ejemplarmente para que no llegue a ocurrir otra vez lo mismo, lo dicho, los Diputados prefieren ser el hazmerreír del pueblo que hacer cumplir las leyes y buscar la justicia para los tamaulipecos…

SERÁ TAMAULIPAS MOTOR DE LA TRANSFORMACIÓN EN MÉXICO… El gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró que la transformación de Tamaulipas que inició desde octubre, está abocada a servir al pueblo y a terminar con el gobierno que se ponía exclusivamente al servicio de unos cuantos y se dedicó a desmantelar la administración pública, en el afán de servirse de ella.

“Estamos removiendo muros, para que este gobierno sea un auténtico interlocutor que ofrezca un trato directo y amigable, con actitud de servicio en toda la escala de la administración”, dijo el gobernador luego de tomar protesta al Comité Estatal de Mejora Regulatoria.

“Estamos atendiendo un tema sustantivo, terminando con el desinterés y el ostracismo al que había sido sometido, durante los últimos cuatro años. Y ahora sí, abordamos con la responsabilidad y la importancia que merece, desde todas las instancias de los sectores público, social y privado que coincidimos en el desafío de detonar un desarrollo de Tamaulipas inclusivo y sostenible”, expresó.

Por su parte, el Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria del Gobierno de México, Alberto Montoya Martín del Campo destacó que con la voluntad de conducción y liderazgo de Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas está en el umbral de un gran proceso de transformación, “porque Tamaulipas debe ser el motor de la transformación de México”, afirmó.

El titular de la CONAMER aseguró que la firma de los convenios municipales, la presentación de la agenda integral de Tamaulipas y la toma de protesta al Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, durante este evento, son una manifestación concreta de la transformación que se vive en esta entidad.

En el Polyforum de esta capital y ante presidentes municipales, legisladores, secretarios del gabinete estatal y representantes de los tres niveles de gobierno, el gobernador destacó que el Programa Estatal de Mejora Regulatoria tiene como objetivo aumentar la eficiencia del sector público en Tamaulipas para que cumpla con los ejes generales de un progreso económico inclusivo y sostenible, avanzar de manera significativa en indicadores de la seguridad ciudadana, la legalidad y la paz e incrementar el bienestar social, colocando en el centro del quehacer a las personas, a las familias y a las comunidades.

Aquí la Contralora Gubernamental Norma Angélica Pedraza Melo dijo que el Gobierno que encabeza Américo Villarreal Anaya está comprometido a fortalecer la mejora regulatoria en el estado, pues es a través de esta política pública, que se buscan generar regulaciones claras, trámites y servicios simplificados, así como instituciones eficaces, orientadas a obtener los mayores beneficios con el menor uso de recursos.

El valor real de la política de la mejora de la gestión, destacó la Contralora Estatal, está centrada en simplificar y modernizar procesos, lo que implica reducir trámites y requisitos burocráticos y ahorrar tiempo en favor de la competitividad gubernamental, asegurando a cada ciudadano, servicios públicos de calidad.

Explicó que Programa Estatal 2023 en la materia, cuenta con la participación de más de 40 dependencias, entidades y organismos desconcentrados de la administración pública e incluye la participación de 22 municipios tamaulipecos interesados en la política de mejora regulatoria, además de que previamente se sometió al escrutinio de la sociedad, en donde más de 600 personas tomaron parte en foros de participación ciudadana.

CONVOCA UAT A JOVENES PARA QUE CONOZCAN SU OFERTA EDUCATIVA EN LA FRONTERA… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) invita a conocer su oferta de programas de licenciatura que imparten las facultades y unidades académicas de la zona norte del estado.

La información de las ocho sedes UAT de la zona norte, ubicadas en las ciudades de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso y Río Bravo puede consultarse en el portal www.uat.edu.mx; además está disponible el sitio https://registroaspirantes.uat.edu.mx/ del proceso de admisión al periodo escolar 2023-3 de esta casa de estudios.

En Nuevo Laredo se ofrece la Licenciatura en Enfermería que imparte la Facultad de Enfermería; y en la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales, las de Contador Público, Administración, Comercio Exterior, Tecnologías de la Información y Derecho.

En Reynosa, la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán (UAMRA) oferta las carreras de Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico, Licenciado en Criminología, Licenciado en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Químico Farmacéutico Biólogo e Ingeniero en Procesos Petroquímicos.

En esa misma ciudad, la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR) imparte las siguientes ingenierías: Ambiental y en Seguridad, Electrónica, Sistemas Computacionales, Sistemas de Producción, Ingeniero Petrolero; y las licenciaturas en Comercialización, Economía, y en Tecnologías de la Información. Además, oferta la carrera de Ingeniería en Energías Renovables que se imparte en línea.

La Unidad Académica Multidisciplinaria de Matamoros ofrece las licenciaturas en Enfermería, en Psicología y en Seguridad, Salud y Medio Ambiente. La Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros, por su parte, oferta las carreras de Médico Cirujano y de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

La Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso imparte la Licenciatura en Mercadotecnia y Administración y la Licenciatura en Tecnología Educativa; además, a distancia, la Licenciatura en Educación y Tecnologías para el Aprendizaje.

Y la Unidad Académica Multidisciplinaria Río Bravo cuenta en su oferta académica con la Licenciatura en Negocios Internacionales y la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial. Actualmente está abierto el proceso de admisión para el periodo de otoño 2023.

El calendario oficial de la UAT establece que la aplicación del examen de admisión será en el mes de julio y el inicio de clases será el 21 de agosto.

Quienes deseen conocer la variedad de programas podrán consultarla mediante el apartado “Oferta académica” de la página oficial de la Universidad. También podrán obtener información mediante los respectivos sitios web y redes sociales de las escuelas, unidades académicas y facultades de la UAT.

