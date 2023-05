Los “Altos Mandos” del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA-4T) en Tamaulipas, no pueden cometer “errores políticos” del pasado, donde prácticamente a hombres y mujeres les regalaron puestos políticos y de más, y sin sudar la camiseta al 100 en la elección pasada, sobre todo allá por el altiplano tamaulipeco.

A estos la gente los señalan de “traicioneros y convenencieros”. Ejemplos sobran. Ahí está un tal Frank Hernández Niño, que le dieron de más en Tula, pues lo hicieron Coordinador de Bienestar en parte de esta región semiárida. También se encuentra otro que dice que escritura y no escritura.

En Bustamante, nombraron a Ramiro Nava de Bienestar en ese municipio y Miquihuana. Y para variar en este último municipio se nombró a Pancho Alejos Becerra, titular de la Fiscal, el mismo que decía que se moriría en la raya por su partido tricolor. ¿Pues qué paso ahí panchito?

Zulema Eunice Guzmán, la doctora de Miquihuana y que fue candidata a la alcaldía en ese municipio por el Partido Verde Ecologista, la cual muy apenas sacó 33 votos, o sea, nada, la premiaron con hacerla de la Jurisdicción Sanitaria #8 en Jaumave. Ah, y que todavía dice que va por la revancha en el 2024. Por favor a que estamos jugando.

También en este municipio de Jaumave se nombró a Maira Alanís titular del ITEA, la cual ni figuraba en nada y ahí esta premiada. Su pasado no la recomienda. Y en Palmillas nombraron a Lupita Ramos de Bienestar y a su sobrina de Registro Civil y no son populares que digamos.

El asunto político de todo esto, es que se debe de tomar como ejemplo que no se les puede regalar así nada más “huesitos” a cualquier “hijo de vecino”. A los “nuevos” o “nuevas” que han llegado a la Cuarta Transformación hay que valorar primero su actual lealtad, y luego premiarlos o premiarlas según el caso.

Los “jefes políticos”, insisto, de Morena y la 4T, tendrán que ser inteligentes cuando vayan a regalar las “huesitos”. Primero que suden la camiseta y luego darles algo, porque hasta ahora se volvieron arrogantes y prepotentes con la gente. Eso es lo que me trasmiten por allá en cada uno de estos municipios. Por eso hay un refrán popular y es muy sabio: “Más vale malo por conocido, que bueno por conocer”.

NOTAS CORTAS

1.- Antes de que se nos pase, reciban todos nuestros amigos albañiles un saludo al festejar hoy en su día, aunque como dijo ya su dirigente no hay dinero para festejarlos, muchos habrán de hacerlo a su modo, pues no hay que olvidar que muchos tienen esa cualidad de la amistad, del amiguismo por las coperachas que no faltaran para pasar en forma desapercibida su día.

Y a propósito de albañiles, para el que no habrá escases de recursos será para el primer damo de Miquihuana, Roque Sánchez Carrizal, porque a pesar de dedicarse a esta noble profesión, la suerte le sonrió y hoy no tiene de que preocuparse por la falta de dinero y no sufre ni se acongoja, pues es nada más y nada menos que el presidente del DIF municipal, de donde nos aseguran, realiza muy buenos negocios con los proveedores.

2.- Por cierto, las que asistieron a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028, que realizó el “gober” Américo Villarreal Anaya en Ciudad Victoria, fueron las alcaldesas de Bustamante y Palmillas.

Por acá anduvo la de Bustamante, Brisa Verber Rodríguez, acompañada de su esposo Edisson Urbina, así como la de Palmillas, Ma. De las Nieves Ramírez Compeán, y su esposo Jorge Monita Silva, quienes se mostraron satisfechos por la presentación del proyecto del “gober”, y porque saben que de ahí saldrá beneficios para sus municipios y su gente. Qué bueno.

3.- Y hablando de Bustamante, el día del niño es un día para celebrar la infancia y para reconocer la importancia de los niños para la sociedad, así fue como la Presidenta Municipal de este municipio Brisa Verber Rodríguez, acompañada de autoridades y por supuesto de su esposo, el presidente del DIF, dieron inicio el pasado domingo a la celebración del “Día del Niño”, llevando a cada uno de todos los pequeñines una tarde llena de sorpresas, diversión y quienes disfrutaron de un show de payasos, música, juegos, comida y sin dejar de mencionar a cada uno se les dio un regalo como demostración de cariño y aprecio hacia los más pequeños de la comunidad. La presidenta agradeció a los niños su presencia y les recordó que su alegría y sonrisas son lo más importante.

4.- Por cierto, por lo que está aconteciendo en nuestro Estado últimamente, no se sorprenda de que se giren varias órdenes de aprensión en contra de varios ex funcionarios del sexenio pasado y que eran funcionarios en muy buenos niveles. Que por lo menos se habla de 3 personajes por cierto muy conocidos ellos, así vienen soplando vientos tormentosos y que se asegura salpicaran a otros más, así las cosas.

5.- El político victorense, de buen trato, Secretario del Ayuntamiento local, Hugo Reséndez Silva, ya lo promocionan algunos colegas de los medios para un cargo de elección popular, pero el funcionario no se distrae en nada y sigue cumpliendo con cabalidad su responsabilidad a lado de su amigo el alcalde Lalo Gattás, aunque todos saben que Hugo tiene buena imagen, está limpio y es garantía de triunfo, pero todo a su debido tiempo y Morena lo espera.

6.- El Secretario General de la Sección 30 del SNTE en Tamaulipas, Profr. Arnulfo Rodríguez Treviño, ha venido sosteniendo importantes reuniones de trabajo con los diferentes niveles educativos. Por ejemplo, ya estuvo con los de Secundarias Generales, donde se hizo acompañar por el Secretario de Trabajo y Conflictos de este nivel, Profr. Jaime Olvera Cárdenas. Esto se llevó a cabo en la Secundaria No. 4 de Cd. Victoria; Delegación D-II-84, quienes refrendaron su compromiso para atender las necesidades planteadas.

De tal forma, que el Profr. Arnulfo Rodríguez Treviño se mostró siempre comprometido con la base magisterial y con la disposición que lo caracteriza. Asimismo ya estuvo con los de Educación Especial, Preescolar, Educación Física y Normales, dando cumplimiento a escuchar las demandas, las necesidades de la base trabajadora para darle seguimiento a la instancia correspondiente de cada nivel educativo, como es la SET.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.