Empiezo agradeciendo a los amigos, familia y lectores que se han comunicado para

desear mi pronto restablecimiento de salud, me sigo cuidando y hasta parece que volví a la

pandemia, sin salir de casa.

En el tema de hospitales, recién leo en el Periódico Excélsior, que una enfermera

del estado vecino de Veracruz, denunció que ha recibido amenazas y acoso laboral, luego

de que, durante una supervisión al hospital, denunció diversas irregularidades.

Se trata del Hospital General de Perote donde la enfermera Soledad Pimentel,

denunció al director del hospital, Pedro Rafael Vargas Reus, quién ordenó a todo el

personal, administrar medicamento a los pacientes con una sola jeringa por 24 horas, por lo

que la enfermera decidió denunciar el caso.

Facebook fue el medio donde Soledad Pimentel dio detalles de las amenazas y

hostigamientos desde el pasado 20 de abril, fechas en la que se realizó la supervisión en el

hospital, y que desde entonces fue cambiada de área e incluso amenazaron con no renovarle

su contrato.

Lo muy malo para el director del hospital, es que fue a través de un oficio que hizo

circular al personal de enfermería para utilizar una jeringa cada 24 horas para todos los

enfermos y que solo que la limpiaran con solución salina.

La denuncia en la red social provocó la supervisión de las autoridades de Salud de

Veracruz, por lo que la actitud del director del hospital, Pedro Rafael Vargas Reus, fue de

molestia. Dice Soledad Pimentel que “Por ahí por los pasillos, al director se le sale decir

que quiere mi cabeza. En estos tiempos eso se mal interpreta de muchas formas, o me van a

despedir o me va a mandar a matar el señor, o no sé qué es lo que pretende”.

El tema se cierra con el despido de la enfermera denunciante, pues el compañero que

tenía copia del oficio, denuncia de que la evidencia fue robada, pues fue violado el locker y

robaron el documento.

FLASHBACK

El flashback es una técnica narrativa que consiste en interrumpir la narración para dar

un salto al pasado. También denominado analepsis (escena retrospectiva), que es un recurso

muy utilizado en literatura, cine, series, cómics y videojuegos.

Por lo que dejamos el tema hospitalario para ver las redes sociales que insisten en la

información sobre la vuelta al pasado en el tema de la inseguridad.

Francisco, amigo desde hace poco menos de 20 años, retornó de un viaje de compras

a la fronteriza Brownsville, Tx., solo que por cansancio se quedó a dormir en aquella

ciudad, con la promesa a su hija de que regresarían a tiempo para que su menor hija no

perdiera tantas clases.

Apenas se desvanecían las sombras de la madrugada para dar paso a la poderosa luz

solar, cuando Francisco y su hija universitaria emprendieron el retorno, cruzando un

Matamoros desolado, con cierre de avenidas y sorteando bloqueos para tomar la carretera a

la capital tamaulipeca.

El vehículo familiar, donde viajaban padre e hija, apenas alcanzó a librar la sitiada

Matamoros, aplicando velocidad del automotor para alejarse lo más rápido de esa pesadilla,

pero con mucha precaución porque en la mayor parte de esos casi 100 kilómetros, hasta San

Fernando, por algunos lugares había poncha llantas que obligaron a bajarse de la carretera y

siendo testigos de autos y camionetas que cayeron es esa trampa delincuencial.

Por fortuna y después de un viaje muy pesado por la tensión nerviosa, el victorense y

su hija llegaron a su destino, Cd. Victoria, con la sensación de que eran perseguidos por

vehículos extraños.

Los hechos registrados desde el jueves pasado y que hacen crisis el domingo, Día del

Niño, nos hacen suponer que los regalos del Día de la Madre y los del Día del Maestro, los

capitalinos los deberemos adquirir en las tiendas locales.

Por su parte el Presidente López declaró en su Lagañera que es una lanzada política

contra el gobernador tamaulipeco, Dr. Américo Villarreal Anaya y que por lo tanto

enviarán a 710 efectivos del Ejército Mexicano, para colaborar en la consecución pronta de

seguridad pública.

Mientras el presidente de E. U. Joe Biden ordenó que mil 500 elementos militares, se

trasladen a la frontera para seguridad de su territorio, se infiere que es para contener el

problema del fentanilo y desde luego los inmigrantes.