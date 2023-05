En la Universidad Autónoma de Tamaulipas comenzaron las preinscripciones para las carreras que se imparten en

todas las Unidades Académicas Multidisciplinarias de la entidad.

Casi todo está en línea, es decir, los alumnos de las escuelas preparatorias que concluirán sus estudios en este

semestre pueden ingresas a la página de la UAT y allí buscar las carreras que se imparten en los Centro

Universitarios del Centro, Sur y Norte de la entidad.

Encontrarán cerca de 80 opciones entre licenciaturas y postgrados, de manera que, por la forma en que la UAT

presta sus servicios educativos a la sociedad, quienes pretenden ingresar porque ya dialogaron con sus padres y

encontraron que las carreras de la universidad pública son una gran opción para su preparación profesional solo

esperarán que se cumplan los tiempos escolares y darán ese gran paso.

De acuerdo con la información que ha dado a conocer el Rector Contador Guillermo Mendoza Cavazos, el semestre

en agosto próximo entrará en vigor un nuevo modelo académico trabajado a fondo en las áreas académicas y con el

respaldo de las Escuelas y Facultades, ya que, los maestros encargados de las carreras, debieron de revisar todas

las materias para lograr un rediseños que llamaron, reforma curricular.

En ella se retoman las buenas prácticas de formación de las 26 Instituciones Académicas que integran la

Universidad

Autónoma de Tamaulipas, generando tres grandes etapas de formación para los estudiantes, esto es, propedéutica,

académica y universitaria.

La etapa de formación académica se centra en la identificación de los saberes que se imparten a través de las

asignaturas que conforman el currículo de un plan académico. La caracterización de las asignaturas representa la

innovación curricular de la Universidad, así como, sus dimensiones y las posibilidades de portabilidad, la relevancia

del servicio social y el desarrollo de prácticas profesionales de los estudiantes, según la versión del modelo que

prepara la UAT para incorporarlo a partir de agosto venidero.

El punto es que, en la UAT dentro de tres semanas termina el trabajo del semestre que corre y en las Facultades los

Directores deberán de estar muy al pendiente de la respuesta de los preparatorianos listos para comenzar sus

estudios profesionales en la Universidad estatal y, si a eso se agrega que deben de preparar el inicio de los cursos

de verano en los cuales los estudiantes pueden adelantar materias, la chamba al interior de las instituciones se

duplicará.

Por fortuna el trabajo de gabinete y la preparación de los documentos que colocan a la UAT como una de las

instituciones que cumplen con la Secretaría de Educación Pública para aplicar las nuevas disposiciones de la

Legislación federal en materia de educación superior, ya está hecho, costó muchas horas y desveladas a los

académicos y sus coordinadores y a decir de la titular de la Secretaría Académica, Doctor Rosa Issel Acosta

González, en cada Facultad o Escuela, el nuevo modelo será o como dicen los jóvenes, va el nuevo modelo de

estudios.

Para el Rector Mendoza Cavazos, la realización de los Modelos y la Reforma curricular son el compromiso

demandado y que hicieron ver quienes integran la comunidad universitaria y bajo la premisa de un sueño, un anhelo

de superación y esfuerzo continuo que valga la pena, porque se trata de la universidad pública de Tamaulipas.

Por demás está decir que este tipo de innovaciones curriculares marcan un referente en la historia de la UAT y por

tanto de sus proceso de enseñanza, para estar actualizada respecto a las necesidades de profesionistas que tienen

las diferentes regiones de la entidad.

Los otros.

Para que se le quita, debe reconocerse que, tras el abandono de los gobiernos municipales panistas, la capital de

Tamaulipas ha cambiado para bien, claro, faltan muchas cosas, pero, todo tiende a la mejoría, por ello, en ocasión

de la puesta en marcha de una campaña intensiva de bacheo en avenidas de primera y de segunda, por aquello de

que no se puede transitar de manera normal ante el deterioro de los pavimentos, servirá para que el cambio se note

más.

El alcalde, Eduardo Gattás Báez, dio la palada de arranque al bacheo en avenidas primarias y secundarias, es decir,

la tapadera de hoyos va en serio y para muestra varios botones, el tramo de la Calle Rosales del 15 al 16, frente a la

casa de Doña Bertha del Avellano de Cárdenas y por la cual transitan cientos de micros y de vehículos durante el

día, dejó de estar deteriorada.

También la parte que conecta del vado de 17 con la subida al Centro Universitario, también fue arreglada y los

baches de hace muchos años, al fin eliminados, este martes, la calle de Berriozábal desde la calle cero hasta la

calle ocho, sufrió una metamorfosis, porque los hoyos de siempre ya no están y vaya que es otra de las avenidas

con gran aforo vehicular.

Como se trata de vialidades primarias y secundarias, es seguro que, al contar con suficiente asfalto, la capital de

Tamaulipas cambiará de la noche a la mañana y en mucho se debe a la determinación de la Dirección de Obras

Públicas que es la instancia que planifica y acuerda con el alcalde las inversiones que permiten mejorar las

vialidades a las cuales, los panistas nunca dieron mantenimiento, porque jamás les interesó la capital del estado.

Queda bien claro que el Gobierno del Doctor Américo Villarreal Anaya está bien respaldado desde la Presidencia de

la República para responder de inmediato al embate de quienes actúan al margen de la Ley y pretenden generar

caos en las ciudades de la Frontera o en cualquier parte de la entidad, so pretexto de luchas por el control ilegal de

territorios, cosa que los ciudadanos y en especial los jóvenes no ven bien y critican la inseguridad.

El Gobernador de la entidad, está al pendiente de cualquier acontecimiento que se genera en Tamaulipas y actúa

en consecuencia, con el respeto siempre de las competencias de cada instancia de Gobierno, eso sí, con la gran

ventaja de que el apoyo presidencial no se escatima.