La Diputada MAGALY DEANDA, si que se voló la barda en sus declaraciones en contra de los CABEZA DE VACA.

Le platicó, los CABEZA DE VACA, andan llorando porque el Gobierno de Tamaulipas, les quiere quitar las escoltas al ex gobernador PANCHO y a todos los panistas que se beneficiaron con protección, al modificar la ley desde el Congreso.

ISMAEL, el más pequeño de los CABEZA, salió a la defensa de su hermano, criticando al gobernador AMERICO VILLARREAL, diciendo que su hermano PANCHO se quedará frágil e indefenso, si le quitan la seguridad que aún trae a costillas del pueblo tamaulipeco.

En fin, tras la lloradera de ISMAEL, quien salió a decirle sus verdades, fue la diputada local, MAGALY DEANDAR, quien de plano se voló la barda, al decirle «EL MAS LELO DE LOS CABEZA DE VACA».

MAGALY, dijo que le sorprenden las declaraciones del Senador ISMAEL, y el cinismo de querer responsabilizar al gobernador AMERICO, de lo que le pueda suceder a PANCHO, si le quitan a sus escoltas.

La diputada se burló también de PANCHO, al asegurar que «el miedo no anda en burro» y que para que quiere a los escoltas si él vive en Estados Unidos.

«El señor vive en Estados Unidos, allá no están esos escoltas de los que tantos lloran, mejor que respondan al pueblo de Tamaulipas por todas las raterías que hicieron cuando gobernaban».

Las declaraciones de la diputada son dignas de aplaudir, todos sabemos que si CABEZA DE VACA trae escoltas, al igual que un grupo de su gente más cercana, es porque ordenaron al Congreso modificar la ley, para ellos seguir disfrutando de las bondades a costa del dinero de los tamaulipecos.

Además, ellos tienen mucho dinero para pagar sus propios escoltas, ¿O no?

ENVIA AMERICO AL CONGRESO INICIATIVA

La iniciativa de una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, fue enviada al Congreso Local por el Gobernador, AMERICO VILLARREAL, con la cual, permitirá al Gobierno de Tamaulipas mejorar capacidades de operación y respuesta en la atención de las demandas ciudadanas, los servicios públicos y los procesos de mejora continua de la gestión gubernamental.

El Gobernador, aclara que con esta iniciativa se redefinen las responsabilidades entre las dependencias del Ejecutivo, se crean algunas otras, al tiempo que se eliminan duplicidades y se previenen omisiones.

Las nuevas dependencias que se crean son la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, la cual generará fortaleza estratégica al recurso agua, esto al encomendar a una dependencia estatal la generación de acciones y las políticas públicas necesarias a fin de preservar y fomentar el desarrollo sostenible del recurso.

También nace la Secretaría de Desarrollo Energético que tendrá como objetivo principal, generar las condiciones para que Tamaulipas ejerza todo su potencial en materia energética.

Una más es la creación de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, que dará certidumbre y fortaleza a programas y políticas que se encuentren dentro del sector primario de la economía, tales como la agricultura, ganadería y pesca.

AMERICO también propone incorporar el concepto de Previsión Social a la Secretaría del Trabajo, con el objeto de garantizar la inclusión de todos los sectores de la población, así como el de promover el incremento de la productividad del trabajo.

Y se transfiere la adscripción del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de la Juventud de Tamaulipas, de la Secretaría de Bienestar a la Secretaría de Trabajo, con el propósito de atender a las y los jóvenes de la entidad, a través de esquemas más amplios de inclusión de manera que se les brinden oportunidades de capacitación y para la adquisición de competencias laborales

Otras de las acciones es fortalecer las atribuciones de la Secretaría de Administración, a fin de generar una administración pública más eficiente y eficaz, fortalece aquellas atribuciones enfocadas en la prevención de actos de corrupción y transparencia en el ejercicio de rendición de cuentas, al evitar en mayor medida las malas prácticas y manejos irregulares en el ejercicio de la función pública.

¿Que es lo que busca AMERICO VILLARREAL con esta iniciativa?, tener un gobierno más eficiente, para trabajar de la manera más correcta en beneficio de los tamaulipecos… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

