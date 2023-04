Dicen que el que no se mueve, no sale en la foto, viejo dicho de las épocas priístas, que significaba que el que no salía en la foto trabajando, en eventos o con el candidato, no alcanzaba puesto político.

Son tiempos de elección y en Nuevo Laredo, los que están en el Municipio, están buscando permanecer, a través de la reelección de la alcaldesa, CARMEN LILIA CANTUROSAS.

Pues bueno, se me había pasado comentarles sobre la delegación de Nuevo Laredo, que viajó a Reynosa al encuentro con la Jefa de Gobierno y «corcholata» mayor, CLAUDIA SHEINBAUM.

SHEINBAUM es, hasta ahorita, la favorita para suceder al presidente LOPEZ OBRADOR, ahora en las elecciones del 2024.

Bueno, la visita a Reynosa de la Jefa de Gobierno, obligó a los políticos de Tamaulipas, a trasladarse a esa ciudad, con la finalidad de salir en la foto.

Hubo algunos regidores de Nuevo Laredo que estuvieron presentes, pero también hubo un contingente conformado entre secretarios y directores del Municipio, como HORACIO SEOANE, ENRIQUE ALVARES DEL CASTILLO, FREDY GUARNEROS, JOSE LUIS PINTADO, SILVIA FERNANDEZ GALLARDO, entre otros que puede observar en la foto.

Insisto, son tiempos electorales y el que no se mueve, no sale en la foto y ellos ya salieron.

La pregunta es ¿y los demás funcionarios no querrán salir en la foto?

VIVIANO VAZQUEZ VA CON TODO PARA EL 24

El priísta VIVIANO VAZQUEZ, aún mantiene su corazón tricolor y a pesar que su partido no la tiene nada fácil para las elecciones del 2024, el anda bien acelerado trabajando para demostrar que puede ser un excelente candidato.

VIVIANO anda trabajando duro en las colonias, donde se le ha visto entregando apoyos a familias de escasos recursos, también sostiene reuniones con líderes sociales y mantiene una activa participación en todo lo que desarrolla el Municipio de Nuevo Laredo.

Ya lo dijo, que quiere ir por una candidatura más arriba que la de regidor o la reelección.

VIVIANO es un político que siempre ha sobresalido y tiene una buena imagen electoral, así que su partido tiene en él a un excelente candidato para ir a las urnas.

PRESENTA AMERICO PED 2023-2028

Funcionarios de los tres órdenes de gobierno y poderes del Estado, legisladores locales y federales, alcaldes, empresarios, líderes gremiales y de opinión, familias, sociedad civil organizada, invitados especiales y representantes de distintos partidos políticos, acudieron al llamado del Gobernador, AMERICO VILLARREAL, para estar presentes en la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028

El PED, se divide en cinco cualidades y cuatro ejes transversales, privilegiando el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana, el desarrollo sostenible y el combate a la corrupción, catalogando AMERICO, a está última como un cáncer que ha deteriorado la imagen de la política y desvirtuado su verdadera naturaleza, cuando se pone al servicio de los demás.

AMERICO, confirmó que la propuesta que guiará en los siguientes años, es una propuesta viva, flexible, plural, desde un gobierno distinto, más amigable, que facilite su interacción con la ciudadanía y al mismo tiempo, convoque a una sociedad más colaborativa y más participativa.

Y añadió que cuenta con el documento rector, con lo que hará posible la transformación, que hará de Tamaulipas un referente positivo para México y un espacio seguro, progresista, justo socialmente, en donde la realización y la felicidad esté al alcance de todas y todos.

El PED 2023-2028, propuesto por el Gobernador, lleva un solo objetivo, alcanzar un progreso económico inclusivo y sostenible y que eso se exprese en una Política Social para el Bienestar de los tamaulipecos… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

Comentario [email protected]