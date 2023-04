Quien le cayó a las patadas al senador ISMAEL CABEZA DE VACA, fue la senadora LUPITA COVARRUBIAS, al decirle que ahora sí se siente preocupado por Tamaulipas, cuando en los seis años de gobierno de su hermano FRANCISCO, nunca dijo nada.

LUPITA también criticó el hecho que ISMAEL también anda preocupado por el trabajo que está realizando AMERICO VILLARREAL, como gobernador, y le dijo, que, que bueno que está esté preocupado por Tamaulipas, lo que significa que el doctor AMERICO lo ha contagiado y eso es bueno, porque lo está volteando a ver.

COVARRUBIAS, afirmó que ISMAEL CABEZA DE VACA, ahora anda preocupado porque Tamaulipas sufrirá un ajuste presupuestal el primer semestre del año, acusando que son cuestiones políticas

Sin embargo, la senadora tamaulipeca fue clara y directa, al confirmar que la preocupación de ISMAEL, no es más que una «cortina», para que los tamaulipecos crean que está trabajando y así ir en busca de la reelección.

En pocas palabras ISMAEL no quiere 6 años de Senador, quiere 12.

No dudamos que PANCHO CABEZA DE VACA le ordene a los panistas poner a su hermano ISMAEL para ir por la reelección, recordemos que el ex gobernador, hasta ahorita, sigue siendo el dueño del partido y digo hasta ahorita porque los panistas aún pueden despertar y quitar a los CABEZA DE VACA del poder.

PEPE BRAÑA QUIERE LA ALCALDIA DE GATTAS

Quien anda bien apuntado para la candidatura a la alcaldía de Ciudad Victoria, es el Diputado Local, PEPE BRAÑA, quien, aunque diga que será respetuoso de los tiempos electorales, ya anda bien movido en las colonias.

“Yo respetaré los tiempos electorales, es lo que voy a hacer, lo que el pueblo elija y decida y si el pueblo me da esa oportunidad de hacerlo con gusto lo haré”, fue la respuesta de PEPE BRAÑA, confirmando que buscará que su partido lo tome en cuenta en relevo de LALO GATTAS.

PEPE BRAÑA no anda tan errado, sabe que el trabajo que LALO GATTAS al frente del municipio de Ciudad Victoria, no es suficiente para que MORENA llegue muy holgado a las elecciones del próximo año.

Ciudad Victoria sigue viviendo entre la basura y sin agua potable, por ello los victorenses no están muy contentos con GATTAS, quien a pesar de no cumplir, ya anda pensando en la reelección.

PEPE BRAÑA está aprovechando el tiempo para andar en las colonias, recogiendo peticiones y dando soluciones, eso le está dando una buena imagen entre los ciudadanos, esperando que llegando los tiempos, y MORENA decida verlo como una carta fuerte, como la opción para que la 4T vuelva a ganar en las urnas.