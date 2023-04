No es engañando a la ciudadanía le mejor manera de promocionarse como lo está haciendo sin duda alguna el diputado local PEPE BRAÑA MOJICA quien asegura que no se está promoviendo en su anhelada búsqueda de la candidatura a la presidencia municipal de Victoria, como si no se supiera que se levanta y se acuesta haciendo justamente lo que dice no hacer, tan simple de sincerarse y punto.

Queda absolutamente claro que el mentado diputado se le cuecen las habas porque se lleguen los tiempos electorales todo ello a pesar de negar su muy evidente activismo político.

Por otro lado sabemos que si bien es cierto no es todas las simpatías del poder en turno si se encuentra dentro de los posibles prospectos en la búsqueda de la ansiada silla presidencial, la misma que buscará repetir el actual alcalde LALO GATTAS BAEZ.

Por lo demás la situación comienza poco a poco levantar los ánimos de los presuntos participantes esto por lo que hace al partido en el poder pues por la dizque oposición ya levantan la mano la diputada priista ALEJANDRA CARDENAS CASTILLEJOS, en tanto por lo que queda del panismo se barajan los nombres de OSCAR ALMARAZ SMER y el siempre derrotado ARTURO SOTO ALEMÁN aunque nadie lo crea.

En el caso de ALMARAZ SMER queda claro que el escenario de ahora es diametralmente distinto a cuando no le quedó de otra que brincarse del PRI al PAN con todo lo que ello signifique,

En aquel entonces la amenaza fue clara y contundente por parte del Gobernador del Estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA quien le habría ordenado se olvidara del PRI y contendiera por el PAN so pena de ser pasado por rigurosas investigaciones en su transitar por la alcaldía municipal de Victoria, el resultado es de sobra conocido.

Sin embargo aquel látigo sanguinario ya no existe es más su dueño se encuentra a punto de ser enjuiciado por innumerables delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones como mandatario estatal.

Esta circunstancia sin duda debe de estar siendo bien atendida por el también diputado federal panista, todos saben que si algo tiene OSCAR es no confrontar y por el contrario buscar el lado bueno de las cosas, comenzando por su tranquilidad e intereses personales, al tiempo.

En otro punto continuamente es más común observar como agentes de la policía estatal se ven inmiscuidos en diversos hechos de violencia y hasta de sangre, hechos que sin duda empañan el fondo operativo de dicha corporación policiaca en Tamaulipas.

Son estas sin duda malas imágenes que se envían hacia la juventud estudiosa del nivel de educación medio superior concretamente, lo anterior porque instituciones como el ITACE, COBAT y CONALEP han sido invitadas a conocer y recorrer las instalaciones de la Universidad de Seguridad y Justicia con la finalidad que al término de su instrucción educativa se inscriba en alguna de las carreras profesionales que ahí se ofrecen.

Sin embargo las malas mañas de muchos elementos de la mentada corporación que en honor a la verdad son muchas y muy variadas echan al traste con la buena disposición de algunos pero sobre todo desalientan y de manera brutal la posibilidad de que los estudiantes egresados elijan la mencionada universidad como complemento de sus estudios profesionales, así las cosas.

En otras cosas en un hecho poco usual el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA visitó el albergue “Senda de Vida 2” en donde platico y compartió posturas con migrantes provenientes de Honduras, Guatemala, Haití, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Ecuador a quienes sin dudar ofreció todo su apoyo para que su estadía en Tamaulipas sea mucho mejor.

Asimismo el mandatario estatal recorrió las instalaciones y atención que se brinda en el refugio en todos los sentidos, ahí mismo AVA manifestó que habría una sorpresa agradable para el día del niño este próximo 30 de abril.

En otro tema todo un acontecimiento significó para todos aquellas y aquellos que de alguna manera tienen que ver con la conformación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas el Primer Informe de Gobierno, casa de estudios, que se ha consolidado en todos los sentidos gracias a la visión y proyección académica y vinculación con todos los sectores del estado por parte del rector GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS.

La rendición de cuentas realizada de una manera transparente y ordenada ha sido fundamental en el proceso de actualización y transformación del alma mater donde el rector MENDOZA CAVAZOS ha sido el artífice principal.

Todo ello ha redundado en el reconocimiento del Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA quien ha respaldado con desmedido apoyo a la UAT dándole el impulso necesario para que siga siendo una de las menores instituciones de nivel superior del país, ambos gobernador y rector, han sabido conjuntar esfuerzos para hacer de la universidad tamaulipeca el mejor ejemplo para miles de estudiantes que se forjan día a día en las aulas, laboratorios y talleres.

