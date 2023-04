Para los catastrofistas, el Primer Informe del Rector Guillermo Mendoza Cavazos no fue punto de separación de propósitos sino de conciencias entre el Gobernador Américo Villarreal y el Rector Guillermo Mendoza.

A diferencia de otros Gobernadores, el de Américo fue un mensaje académico y no político –como debe ser en una institución de este tipo-, en que refrendó su apoyo al timonel y casa de cultura para generar egresados comprometidos en la solución de los problemas sociales.

Solo así tendremos grandes universidades, dijo el ejecutivo, en el entendido de que “la máxima aspiración de una universidad es el crear y sembrar en sus egresados el sentimiento de participar solidariamente en la sociedad que les tocó vivir”.

Primer informe de Mendoza y primera vez que asiste Américo a un evento de este tipo. Encontraron coincidencias.

“La universidad se volvió a conectar con la sociedad”, dijo el Rector en su Informe, para convertir a los egresados en actores del cambio a través del servicio social y otros programas que habían desaparecido en los últimos años.

Llamó la atención la presencia en el evento, de los ex Rectores Humberto Filizola Haces y José María Leal Gutiérrez, que tenían años de no aparecerse por los recintos. También del último titular, José Andrés Suárez Fernández (no son todos los que viven). Reunirnos es un logro de Guillermo Mendoza.

Tema aparte, desde que José Braña Mojica llegó al Congreso del Estado por accidente ¿apoco por méritos propios? anda en precampaña en esta capital. No sabe a que le tira pero hace ruido por todo, como difundir de primera mano este domingo que el Presidente AMLO está infectado de Covid-19

Al decir de quienes siguen de cerca sus aspiraciones –que no comparten- el hombre le prende una veladora a Dios y otra al Demonio en el afán de alcanzar aspiraciones personales.

Se dice fiel militante de Morena y PT pero su pacto con el Diablo le rindió los primeros “frutos azules” y le asegura recursos para una hipotética campaña.

Dice la versión que, a solicitud suya, desde el corral vacuno le mandaron jefe de prensa. Es alguien ligado a “El Truko” Verástegui desde la General de Gobierno, participó en la guerra sucia en contra de Morena y su candidato a Gobernador Américo Villarreal, y en últimas semanas al servicio de Cabeza de Vaca para seguir atacando a la 4TT.

En su escaso entender el joven elgislador cree que los medios masivos imponen candidatos de elección. Por eso pidió a los azules que le “arreglen” medios y manden expertos en “ingeniería electoral” para ir a territorio.

Habría tomado la decisión luego que, desde Palacio, le ordenaron que no se acelere, lo desengañaron por la alcaldía y la diputación por el distrito 14 está en veremos. En un descuido se quedará como el perro de las dos tortas.

Es que el joven Pepe, el sobrino que no reconoce –si lo ve- el Presidente López Obrador, es legislador por el Partido del Trabajo, el que lo tendría que volver a postular según dice la Ley Electoral. No puede ser registado por Morena.

En su afán recorre colonias, asiste a fiestas infantiles, cumpleaños, quinceañeras y hasta velorios. A todo le tira pero a nada le pega.

Al decir de quienes están cerca del poder, no tiene la bendición de Palacio para hacer precampaña. Es ahí donde tienen al dedillo las en cuesta de intención del voto…

Muy cierto que lo último que quiere un Gobernador es perder la capital, sede de los poderes, y antes del “palomeo” tendrán que consultar sondeos de opinión. La decisión deberá tomarse con mucho cuidado, aun cuando Morena lleva ventaja abismal frente a Va por Tamaulipas.

Las encuestas para designar candidatos de la Alianza Juntos Hacemos Historia en 2024, solo necesitan un voto “bueno” y ese parece haberlo perdido el diputado, o nunca lo tuvo.

Y como reveló aquel Gobernador que pidió opinión al Presidente sobre la lista para diputaciones: En lo estatal no pregunte; en lo federal no se meta.

Este diputado, que antepone su apellido como familiar del Presidente AMLO, le puede dar dolores de cabeza a la alianza si es que ya lo tienen en su corral de los enemigos.

Otro acontecimiento político de fin de semana fue la presencia de la Jefa de Gobierno de la Cdmx, Claudia Sheinbaum en la fronteriza Reynosa, la región que tiene el padrón electoral más alto de Tamaulipas. Le fue bien con una concentración de alrededor de ocho mil almas.

La mitad del mundo político morenista se dio cita en aquella esquina, y el propio Gobernador Américo Villarreal fue a darle la bienvenida, aunque no asistió al evento masivo.

Claudia es favorita dentro de las “corcholatas” para alcanzar la candidatura de Morena, y estamos en el humbral, por primera vez, que una mujer despache en Palacio Nacional. En marzo se fue once puntos arriba de Marcelo Ebrard, el más cercano competidor, según encuesta de El Financiero.

Reynosa, al igual que los municpios más poblados (principales ciudades) volvería a quedar en 2024 en manos de Juntos Hacemos Historia, y con mayor razón si el cabecismo, como lo quiere, postula a Luis René “Cachorro” Cantú como su candidato a la alcaldía.

Hablando de futurismo azul, informan que el Jr. César Augusto Verástegui Aranda, trae la “calentura” de ser diputado local por el distrito con cabecera en Xicoténcatl, luego que haber publicado que “hoy cumplimos 8 meses sin alcohol”. Abundaremos.