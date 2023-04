Confieso que cientos de tardes de mi niñez y adolescencia, las pasé entre libros, revistas y periódicos, que llegaban al negocio de mi abuelo, RAÚL ACEVES CARMONA, y al de mi abuela IDOLINA GARZA GARCÍA, en donde leí de todo. Incluso, en la secundaria portaba el “Libro rojo” de Mao Tse Tung, publicado en 1964 por el gobierno chino.

Viene a cuento el recuerdo anterior, porque al día siguiente de rendir el Primer Informe de Labores, al que asistió el Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, inauguró la Feria del Libro Universitario, teniendo entre sus invitados a JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, Vocero de la Presidencia de la República.

Evento que coincide con la publicación del “Módulo sobre lectura 2023”, que publicó el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEGI, el jueves 20 de abril, cuyos números destacan la pertinencia de todas aquellas acciones, como la FUL de la UAT, encaminadas al fomento de la lectura.

“Me da mucho gusto que hagamos esta fiesta por la cultura, porque la cultura no solo nos hace mejores personas, la cultura también es el mejor antídoto contra la violencia, contra la intolerancia, contra la destrucción del planeta”, dijo JESÚS RAMÍREZ CUEVAS en su intervención.

“Leer un libro nos hace mejores personas, engrandece nuestra mente y sobre todo hace más grandes nuestros corazones”, agregó el vocero del Presidente LÓPEZ OBRADOR, destacando el valor que tienen eventos, como la Feria Universitaria del Libro, que preside MAURICIO PIMENTEL TORRES.

Durante su intervención, el Rector MENDOZA CAVAZOS sostuvo que “la idea es abarcar todo el estado en cuatro diferentes regiones para incentivar y tratar de fomentar la cultura del amor por la lectura, que es algo que consideramos básico, no solamente de la educación de los universitarios, sino de la educación y de la formación en general de nuestra sociedad”.

Con la venia de usted, comparto los hallazgos que el MOLEC del INEGI encontró en su encuesta, realizada durante los primeros 20 días del pasado mes de febrero, considerando 2,336 viviendas en 32 áreas urbanas de más de 100 mil habitantes.

En 2023, el porcentaje de la población de 18 años y más, lectora de los materiales considerados por el Módulo sobre Lectura, fue de 68.5 %, para una disminución de 12.3 puntos respecto al MOLEC de 2016.

La disminución de personas lectoras es gradual con la edad. Para los grupos de 18 a 24 y de 25 a 34 años, ocho de cada 10 personas leen. En el grupo de 65 años y más, seis de cada 10 personas son lectoras.

Para los grupos de 18 a 24 y de 25 a 34 años, la lectura de las páginas de Internet, foros o blogs alcanzó 63.0 y 52.5 %, respectivamente, mientras que la lectura de libros fue menor, con 54.2 y 46.8 %, respectivamente.

Los libros fueron el principal material de lectura, con un 40.8 % de lectores de 18 años y más, seguido de la lectura de las páginas de Internet, foros o blogs, con 37.7 por ciento.

Mientras que, la población no lectora presenta una mayor carencia de estímulos para la lectura durante la infancia: 83.0 % declaró que sus padres o tutores no la llevaban a bibliotecas o librerías, 79.7 % dijo que sus padres o tutores no le leían y 68.3 % no veía a sus padres o tutores leer.

Revisando la tendencia de la población alfabeta y lectora de 18 años y más, encontramos que en 2016 representó el 80.8%, mostrando un decremento continuo en los siguientes años, hasta llegar al 68.5% de 2023.

Es decir, en México cada vez leemos menos libros, Tamaulipas no está fuera de esta tendencia, encontrando una desigualdad de género, pues el 71.7% de quienes leen son hombres y el 65.7% mujeres.

Además, mientras la población entre 18 y 34 años de edad lee foros, blogs y páginas de internet, a partir de los 35 años predomina la lectura de libros.

De acuerdo al MOLEC del INEGI, el promedio de libros leídos por la población de 18 años y más, fue de 3.4 en febrero de 2023, mientras que el año pasado fueron 3.9 y en el sondeo de 2016 la media fueron 3.8 libros.

Según cifras de “Lectupedia”, el promedio anual de libros leídos en Canadá es de 17.0, al igual que en Francia, España aparece con 7.5, Chile con 5.3 y en los Estados Unidos de América la media alcanza 12.0 libros.

Otro hallazgo del MOLEC del INEGI, es el incremento de la lectura de libros en formato digital, pasando de 7.3% en 2016 a 21.0% en 2023, mientras que la realizada en formato impreso disminuye de 88.3 a 71.5 por ciento.

Este domingo, asistí al Gimnasio de la UAT para escuchar la conferencia que, sobre violencia política en razón de género, impartió la maestra NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA, ex Consejera Electoral del IETAM y especialista en este tema, aprovechando el viaje para recorrer los estands que la FUL de la UAT instaló, con la finalidad de fomentar la lectura entre las y los victorenses.

Dese una vuelta a la FUL de la UAT esta semana.