No hace mucho tiempo, concretamente en el caso de la desaparición de cuatro estadounidenses en la ciudad de H. Matamoros, el presidente de la república ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR se congratuló y alabó la participación de agentes de la DEA y del FBI con autoridades nacionales en su localización, hoy, la actitud presidencial en contra de las mentadas agencias estadounidenses es absolutamente contraria incluso, las acusa de intervencionistas en asuntos que tienen que ver con información secreta.

Nada nuevo en la actuación del político tabasqueño que como bien se sabe hasta el cansancio lo que no está dentro de sus simpatías simplemente está mal como ahora sucede en el caso de los señalamientos que se hacen en contra del titular de la SEDENA LUIS CRESCENCIO SANDOVAL a quien acusan de realizar costosos viajes a distintos países del mundo con cargo supuestamente al erario público.

En información filtrada se menciona claramente que participan en los lujosos viajes la familia directa del militar así como amigos, amigas e infinidad de asistentes.

Como era de esperarse al ser cuestionado al respecto, el presidente LOPEZ OBRADOR no tan solo negó el hecho sino que trató de justificar lo injustificable, incluso, se le vio sumamente molesto por las preguntas que se hicieron en torno al evidente hecho de corrupción.

Peor aún pues se encuentra involucrada en el escandaloso hecho la dependencia consentida de la actual administración, el ejército nacional con todo lo que ello signifique.

Es este hecho uno más que desnuda brutalmente la corrupción que galopa campante bajo el régimen de la mentada cuarta transformación la misma que el presidente LOPEZ OBRADOR asegura a pulmón abierto no existe, que es tema solamente de las pasadas administraciones.

En otras cosas sigue siendo un absoluto misterio la manera en que se dio el cambio del Subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social Estatal ARNULFO CABALLERO SÁNCHEZ de quien solo se dijo dejó el cargo por enfermedad sin que en ningún momento se señalará que tipo de padecimiento.

Fue el propio titular de Seguridad Pública en el Estado SERGIO CHÁVEZ GARCÍA quien diera a conocer la noticia siendo el mismo quien diera posesión a JAIME ECHARTEA MOJICA como su sucesor.

En otro punto como lo dijera en su momento la alcaldesa de Nuevo Laredo CARMEN LILIA CANTUROSAS respecto a las personas que habían cometido algún tipo de delitos serían investigadas y de comprobarse los hechos simplemente serían enjuiciados y en caso de comprobarse su participación serial llevados a la cárcel.

En aquel entonces la dedicatoria era muy clara, la mira estaba puesta en el ex alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR y sus secuaces más cercanos.

Debido a ello el juez de control ISAIAS CONTRERAS TAMAYO vinculó a proceso al ex edil por los delitos de ejercicio ilegal de funciones y uso indebido de atribuciones, entre otras irregularidades a las que podrían sumarse más en el paso de los días.

Por el momento el ex alcalde goza de libertad al pagar una fianza no obstante tendrá que sujetarse a las reglas judiciales que enfrenta cualquier presunto delincuente que se encuentra en estas circunstancias.

Si alguien dijo que la venganza política no existe es esta una clara muestra que no tan solo existe sino que se aplica con todo, sin duda que el también ex alcalde CARLOS CANTUROSAS y hermano de la alcaldesa CARMEN LILIA debe de andar loco de contento, pues poco a poco se le cumplen sus peticiones.

En otro punto pese a la recomendación hecha por el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA a quienes forman parte del gabinete para que se abstuvieran de participar en la contienda electoral del 2024 existen varios que están desatendiendo esta advertencia, entre ellos un par de secretarios y una secretaria.

El gobernador fue muy claro en ese sentido, “no piensen siquiera en participar, olvídense de la elección del 2024” les dijo el mandatario estatal cuando los invitó a colaborar en su proyecto de gobierno.

No obstante como citamos líneas arriba algunos ya andan escuchando el canto de las sirenas, sobre todo la dama en mención quien hasta asegura haber recibido la invitación de la Jefa de Gobierno de la Cdmx CLAUDIA SHEINBAUM hasta ahora la “corcholata” preferida, para que se sume a su candidatura, así las cosas.

En tanto más que pronto se vendrá un problemon a las autoridades de la contraloría estatal luego que trasciende que decenas de trabajadores están doblando sueldos, en ese contexto es el área educativa del COBAT donde se refugian más de una docena de maestros que al igual cobran en sistema educativo de la DGETI.

En el espinoso asunto el mandamás de la DGETI estataL OLEGARIO MUÑIZ CURA está enterado de todo igual lo está el titular de los COBATS en el estado RUBÉN ELY RAMIREZ RIVAS de quien por cierto se dice que en los días por venir se destapara la cloaca de corrupción que envuelve su oscuro pasado, al tiempo.

