A 24 horas de la visita a Tamaulipas de la aspirante a precandidata de Morena a la presidencia de la república, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, operadores de la 4T alertaron contra la intromisión del ex jefe de prensa del egidismo, quien pretende expandir sus tentáculos a esta entidad para controlar el manejo periodístico de la estancia de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, llenando el horizonte político tamaulipeco de densos nubarrones de tormenta.

En efecto, dado el nefasto precedente que sentó en Tamaulipas en las postrimerías del gobierno de EGIDIO TORRE –durante la campaña de la Sucesión gubernamental de BALTAZAR HINOJOSA OCHOA–, voceros de la 4T-Tamaulipas, expresaron su temor de que su intervención provoque la debacle política de Morena en la entidad, tal como sucedió con HINOJOSA OCHOA cuando en un acuerdo cupular se retiró del manejo de prensa de la campaña al Dr. FELIPE GARZA NARVÁEZ para ponerlo en manos del ex jefe de prensa de EGIDIO.

A partir de entonces la campaña de BALTAZAR fue de tumbo en tumbo, pues desde la cúpula egidista se dio la orden de cerrar la llave del aprovisionamiento económico de la campaña, al grado de que la derrota de HINOJOSA OCHOA se dio, en gran parte, por asfixia económica, lo que también sucedió en el manejo de medios, pues como por arte de magia “desapareció” el recurso destinado al pago de convenios periodísticos, como parte del boicot egidista contra el PRI, y en beneeficio del PAN.

Esta irregularidad se manifestó con toda claridad durante la primera reunión de gratitud que encabezó en ciudad Victoria el ex candidato perdedor, quien fue increpado por los periodistas por la falta de pago de facturas.

Extrañado, BALTAZAR HINOJOSA dijo que según sus números, todo los pagos estaban cubiertos… pero la realidad es que después de que el ex jefe de prensa de EGIDIO “operó” el manejo de medios de la campaña, el dinero “desapareció”.

De ahí vino la derrota.

Dado este nefasto antecedentes, operadores de la 4T alertaron contra su previsible “intromisión”, por lo que invocaron la intervención de los organizadores nacionales de la visita de CLAUDIA SHEINBAUM, a efecto de que cierren toda posibilidad de que se desplace a Tamaulipas para meter la mano en el manejo de los recursos y la precampaña de la todavía jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

4T, ‘NO DA LÍNEA, NO

CORROMPE, NO PERSIGUE’

Concatenando temas, el secretario general de Gobierno, HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, afirmó que el Gobierno de la Transformación que encabeza AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, “respeta y hace respetar la ley, no da línea, no impone, no corrompe, no amenaza y no persigue a nadie».

“El gobierno del doctor AMÉRICO VILLARREAL ANAYA es un gobierno al servicio del pueblo, un gobierno amigo, humanista, respetuoso, eficiente, cercano a la gente, que escucha y atiende las legítimas demandas del pueblo”, enfatizó el responsable de la política interior del gobierno americanista..

“No somos iguales a los que se fueron”, matizó al comparecer ante los integrantes de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, como parte de la Glosa del Primer Informe del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, al reiterar que el jefe del Ejecutivo ha instruido actuar con absoluto respeto a la competencia constitucional y legal de los poderes, municipios y órganos del Estado con autonomía,

“Sostenemos relaciones cordiales con el Poder Judicial, órganos autónomos y municipios, basadas en el mutuo respeto y la colaboración, sin fobias ni distingos ideológicos. A ciudadanos, grupos, organizaciones, partidos políticos y asociaciones civiles y religiosas, se les atiende con igualdad y respeto”, remarcó.

“Nos dejaron un tiradero”, puntualizó y expuso que giró instrucciones al área jurídica para fincar las responsabilidades administrativas o penales procedentes.

“La jactancia con la que una oscura figura del pasado, desde la cómoda lejanía, se refiere a los supuestos logros de su administración en seguridad, se estrella ante los datos duros del Secretariado Ejecutivo Nacional, que señalan que en cinco meses de gobierno, se registró una considerable disminución de delitos de alto impacto, en comparación al mismo periodo de la pasada administración”, mencionó.

El titular de la Secretaría General de Gobierno sostuvo ante los legisladores que el gobernador AMÉRICO VILLARREAL lo ha instruido para la construcción de una agenda legislativa que recoja las más sentidas aspiraciones del pueblo y el espíritu democrático y humanista del Gobierno de la Transformación.

BENEFICIA GOBIERNO DE REYNOSA

A MÓDULO 2000 RANCHO GRANDE

Mientras que en Reynosa, el Presidente Municipal CARLOS PEÑA ORTIZ, llamó a los vecinos de la colonia Módulo 2000 Rancho Grande, a velar por su propio entorno, y ahí, en el área deportiva del sector, hizo entrega de tinacos y despensas para las familias: «el día de hoy tenemos bastantes servicios disponibles para ustedes», dijo.

Invitó el Alcalde a denunciar la tira y quema de basura clandestina para evitar contaminación y problemas de salud y puso a disposición de los asistentes a la Audiencia Pública número 15, la atención de los funcionarios municipales, de Predial y Catastro, Servicios Públicos Primarios, entre otros y, del DIF y la COMAPA, que en conjunto otorgaron apoyos para más de 400 personas.

Consultas médicas, dentales, planes nutricionales, optometría y entrega de lentes gratuitos, fueron parte de los servicios que las familias de Módulo 2000 Rancho Grande recibieron cerca de su domicilio, con la presencia de miembros de todas las fracciones políticas del Cabildo local.

ERNESTO FERRARA SOLICITA

LICENCIA; VA A EDUCACIÓN

En Nuevo Laredo, entre tanto, Durante la Sesión 56 de Cabildo, síndicos y regidores aprobaron la solicitud de licencia del edil ERNESTO FERRARA THERIOT para sumarse al gabinete municipal y tomar la titularidad de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.

La alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, informó que la incorporación de FERRARA THERIOT fortalecerá la dependencia y mejorará las acciones de esta secretaría enfocadas a mejorar y reconstruir el tejido social.

“En su currículum se menciona que el funcionario ya estuvo a cargo en

dependencias municipales, estatales y federales, por lo que su

experiencia será beneficiosa para engrandecer los servicios de esta

Administración Municipal”, reiteró la presidenta.

CANTUROSAS VILLARREAL también agradeció el compromiso y el desempeño del profesor HÉCTOR ADOLFO MONDRAGÓN MASS al frente de la secretaría, e informó que continuará activo como funcionario trabajando por la educación.

Por su parte, el ahora secretario de Educación, Cultura y Deporte,

ERNESTO FERRARA THERIOT, se comprometió a dirigir la dependencia con valores, compromiso y esmero.

MARTÍN REYNALDO GARZA GARCÍA, regidor suplente de FERRARA THERIOT, será citado en la próxima sesión de Cabildo para que tome protesta como Décimo Quinto Regidor.

ANUNCIA ALCALDE MARIO LÓPEZ

COMPRA DE CAMIONES PARA LIMPIEZA

En otro tema, en su gira de trabajo por diferentes colonias en donde entregó importantes obras de pavimentación que elevan la calidad de vida de las familias matamorenses, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ anunció que el gobierno de Matamoros adquirirá 17 nuevos camiones para incorporar al servicio de limpieza pública, así como también 5 mil luminarias tipo led para continuar con la modernización del sistema de alumbrado público.

En su recorrido de este miércoles, el Presidente Municipal visitó las colonias: Praderas de la Rioja, Lomas del Real, El Cambio y Ampliación Santa María en donde inauguró nuevas pavimentaciones que permiten la integración de circuitos viales, con una inversión superior a los 17 millones de pesos.

Y a partir de enero a la fecha agregó, se aplican inversiones para ir avanzando en la solución de los problemas que enfrenta la Junta de Aguas y Drenaje, a causa del abandono de las anteriores gerencias, quienes dejaron un adeudo superior a los mil 200 millones de pesos.

Enseguida, anunció que el Gobierno Municipal está en proceso de compra de 17 nuevas unidades para continuar prestando un servicio eficiente de recolección de basura, así como también está en licitación la adquisición de 5 mil luminarias que permitirán seguir avanzando y casi concluyendo la modernización del sistema de alumbrado público en la ciudad.

VISITA TAMAULIPAS TITULAR

DEL SISTEMA NACIONAL DIF

En otro tema, tras más de 6 años que una directora del Sistema Nacional DIF no realiza una gira de trabajo por Tamaulipas, será en los próximos días en que estará visitando la entidad, la titular de esa dependencia NURIA FERNÁNDEZ ESPRESATE.

La funcionaria hará un recorrido por diferentes instalaciones del DIF Tamaulipas que preside MARÍA SANTIAGO de VILLARREAL. Además conocerá los resultados de la encuesta “¿Me escuchas?”, que se realizó entre las niñas y niños impulsores de la transformación y participará en la jornada “Lazos de Bienestar” en una colonia de la localidad.

GEANCARLO BONETTA CAVAZOS director general del DIF Estatal, dio a conocer que FERNÁNDEZ ESPRESATE, también hará un recorrido por algunas de las instalaciones del DIF Tamaulipas, donde atestiguará el trabajo humanitario de los Mensajeros de Paz que se realiza en favor de las familias que más lo necesitan.

En los recientes meses, se han estrechado lazos de colaboración en beneficio de las y los tamaulipecos, resultado del trabajo conjunto entre ambas instituciones.

HOY, EL 1er INFORME DEL

RECTOR GUILLERMO MENDOZA

Por cierto, todo está listo para que hoy viernes el Rector GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS comparezca ante el máximo órgano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para que rinda su Primer Informe de actividades.

Como informamos ayer, entre los logros alcanzados en el primer año de gestión del rector MENDOZA CAVAZOS, la UAT incrementó el número de sus docentes en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), logrando contar con 17% más este año. En el caso concreto de las investigadoras, al pasar de 110 en el anterior balance a 145 en este año, se avanza también en el compromiso rectoral planteado en materia de equidad de género.

De esta y otras metas conseguidas por la casa de estudios informará el C. P. GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS en la presentación de su primer informe de labores que rendirá hoy 21 de abril en el Teatro Juárez de la UAT en Ciudad Victoria.