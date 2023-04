Una parte de las cartas fuertes del Partido Acción Nacional, para la elección concurrente del 2024, las adelantó su presidente LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, el “cachorro”.

Lo anterior, siempre y cuando haya coalición entre el PAN, el Revolucionario Institucional y posiblemente el de la Revolución Democrática, como ha sucedido en la pasada elección de gobernador y senador.

Aunque todavía no se define para qué cargos de elección popular, el adelanto contempla de inicio a tres fuertes prospectos, entre estos, a la diputada local del PRI ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS, el ex alcalde OSCAR ALMARAZ SMER y quien fuera legislador local ARTURO SOTO ALEMÁN.

Independientemente de donde surjan las propuestas, los tres podrían ir como candidatos de la coalición a la alcaldía de Victoria, a las dos diputaciones locales e incluso, como legisladores federales.

Para CÁRDENAS CASTILLEJOS representaría una segunda posibilidad de ir por la diputación federal en el quinto distrito, aunque para el PAN, incluso el PRI, sería la carta fuerte de la coalición para la presidencia municipal de Victoria.

ALE CÁRDENAS ya fue candidata a diputada federal; hoy es legisladora local, de tal manera que experiencia la tiene, pero también para la alcaldía, tomándose en cuenta que ya fue síndica en el Ayuntamiento de esta Ciudad.

De OSCAR ALMARAZ hay el antecedente de haber sido presidente municipal de Victoria por el PRI, aunque ahora ocupa el cargo de diputado federal, pero bajo las siglas de Acción Nacional.

Al ser raza, el legislador de la amplia sonrisa bien podría repetir como candidato a diputado federal, buscar ser legislador local e incluso, nuevamente candidato a la alcaldía de Victoria en la alianza o coalición.

Quizá al que no le ha ido bien, es al tercer prospecto por el PAN ARTURO SOTO ALEMÁN.

Y es que, como candidato a la presidencia municipal de Victoria, ARTURO ha perdido hasta en tres ocasiones.

También le pesa una derrota como candidato a diputado local.

De hecho, a SOTO lo incorporó LUIS RENÉ CANTÚ al listado de los tres prospectos, a pregunta de un periodista.

Y es que, si no se lo mencionan al “cachorro”, lo más probable es que no lo haya tomado en cuenta, por aquello del ruido que le ha causado SOTO al presidente del CDE del PAN, a quien lo acusa de no rendir cuentas del recurso que maneja el Partido en Tamaulipas.

Tanto ALE CÁRDENAS como OSCAR ALMARÁZ son una garantía de resultados electorales. Lo único que falta, es que se concrete la alianza o coalición. En fin.

[email protected]