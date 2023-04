Nuevo Laredo sigue siendo el Rey de Tamaulipas y de México.

Vuelvo a decirlo, no lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, al publicar su nueva Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

En dicha encuesta, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo fue calificado como el más efectivo de todo Tamaulipas y dentro del top 3 en México, por su efectividad para resolver las principales problemáticas, correspondiente al trimestre enero-marzo de 2023.

Nuevo Laredo tuvo un 61% de aprobación, seguido por Tampico con un 56.4 por ciento, Reynosa con un 30.8 por ciento y Ciudad Victoria con un 28.9 por ciento.

A nivel nacional, Nuevo Laredo obtuvo un 62.8%, junto con Apodaca y el tercer lugar fue ocupado por Piedras Negras con un 60.6 por ciento.

Estos nuevos resultados sin duda traen muy contenta a la alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS, pues le confirman que lleva buen rumbo el gobierno que está realizando.

CARMEN LILIA, destaca que esto lo ha logrado con el apoyo del Gobierno Federal y del gobernador AMERICO VILLARREAL.

Por cierto, la encuesta del INEGI también marca que hay una significativa disminución en la percepción de inseguridad, ya que el 2022 cerró con un porcentaje de 71.2 por ciento, mientras que en marzo llegó a 54.1 por ciento, lo que significa que la población hoy se siente más segura.

Para los neolaredenses, insisto, de acuerdo con el INEGI, la administración de CARMEN LILIA CANTUROSAS, es de las más efectivas para resolver los problemas más importantes como bacheo, alumbrado, agua potable, seguridad vial, transporte público, mantenimiento de espacios públicos, entre otros.

FERRARA DEJA LA REGIDURIA POR UNA SECRETARIA

La sorpresa del día, fue que ERNESTO FERRARA, el ex presidente del PAN, que ahora es del VERDE ECOLOGISTA, dejó su regiduría para aceptar la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.

Siendo sinceros, desconozco cual sea la jugada, estrategia o juego mental que esté jugando FERRARA, al dejar su regiduría por una secretaría.

Digo, dicen que en política hay que ir escalando peldaños, no bajándolos, pero solo él sabe su juego y los beneficios que ésto le dejará.

En fin, el ex panista de abolengo, transformado en militante del VERDE ECOLOGISTA, ahora es el flamante Secretario de Educación, Cultura y Deporte de la 4T.

No creo que sepa algo de deporte, pero en fin, no queda más que desearle felicidades, esperando que su nuevo puesto le de para estar en la boleta en el 2024, en alguna candidatura, no creo que para Presidente Municipal, como siempre ha sido su deseo.

LAS CORCHOLATAS DEL CACHORRO

El ex priísta ahora panista, OSCAR ALMARAZ; la priísta ALEJANDRA CARDENAS y el panista rebelde, ARTURO SOTO, son las corcholatas que destapó el presidente del PAN Estatal, RENE «EL CACHORRO» CANTU, como sus cartas fuertes para la candidatura a la Presidencia Municipal de la capital Ciudad Victoria.

No hay más, el PAN solo tiene eso para contender por la alcaldía victorense.

Aunque tienen un punto a favor, que el actual alcalde, LALO GATTAS, no ha podido cumplir con las promesas de campaña, su gobierno no ha podido levantar y se ha quedado estancado bajo el clamor de los victorenses de tener una mejor ciudad.

Ya lo habíamos comentado, que el PAN podría enviar como su candidato a OSCAR ALMARAZ, el cual es un político muy querido en esa ciudad y en cada candidatura que lo pongan, la ha ganado, sin importar el color de partido.

Por ello, si LALO GATTAS sigue con ese gobierno que camina lento y si el PAN manda a OSCAR ALMARAZ como candidato, las cosas se pondrían muy serias el día de la elección.

Pero si el PAN manda a ALEJANDRA CARDENAS o a ARTURO SOTO, entonces MORENA no tendría nada de qué preocuparse.

Con esto el PAN acepta que no tiene más remedio que echar mano de los priístas para poder contender en la próxima elección.

QUE CABEZA DE VACA NO PUEDE PISAR MEXICO

Dice el alcalde de Ciudad Victoria, LALO GATTAS, que el ex gobernador PANCHO CABEZA DE VACA, no puede pisar México.

El alcalde victorense, se mofó del Presidente del PAN, LUIS RENE «EL CACHORRO», quien andaba gritando que su patrón CABEZA DE VACA iba a estar presente en el evento convocado por el «Colectivo [email protected]», en la Ciudad de México, sin embargo, no tuvo más remedio que mandar un video para presentarse.

GATTAS, afirmó que CABEZA DE VACA anda escondido, por que sabe que debe de responder a las denuncias que tiene pendientes en Tamaulipas, por los actos que han estado denunciando cada uno de los actuales secretarios del Gobierno del Estado, en su comparecencia en el Congreso del Estado… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

Comentario [email protected]