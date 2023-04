En tanto al margen del sainete protagonizado por los diputados locales del Movimiento Ciudadano GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ y el panista CARLOS FERNANDEZ ALTAMIRANO a quien el primero increpó exigiendo diga de un supuesto faltante de más de cincuenta millones en su paso por Instituto del Deporte dinero que fue solicitado pero del cual jamás hasta ahora se ha rendido un informe.

Desde luego que ante la acusación el diputado porteño como es ya costumbre de personas metidas a políticos simplemente negó que haya cometido algún tipo de irregularidad cuando estuvo al frente de esta área en la era de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

En ese sentido existen evidencias y testimonios de directivos de diversas asociaciones deportivas y otros organismos que en su momento aseguraron que FERNANDEZ ALTAMIRANO desapareció cientos de millones de pesos destinados a deporte en la entidad, es decir, GUSTAVO sabe perfectamente de lo que habla, el tema en todo caso es porque si está enterado de las supuestas pillerías cometidas por su “compañero” diputado simplemente no las denuncias ante las instancias correspondientes y listo.

Hablando de trapacerías el Secretario de Obras Públicas del Estado PEDRO CEPEDA ANAYA evidenció algo que ya se sabía y que no es otra cosa que el millonario subejercicio realizado en la dependencia que actualmente despacha y en donde como bien se sabe estuvo al frente CECILIA DEL ALTO LÓPEZ, de quien se ha dicho hasta el cansancio la infinidad de triquiñuelas y abuso de funciones que cometió como mandamás de dicha área.

Todo mundo en el entorno de la construcción principalmente, sabe perfectamente que solo algunos cuantos fueron los favorecidos con obras en la pasada administración.

Ahí mandaron en todo lo relacionado a la asignación de contratos los hermanos JUAN MANUEL e ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA quienes hicieron cuanto pudieron para favorecer a su amigos y familiares en la entrega de obras, claro está contando con la absoluta anuencia de FRANCISCO, su hermano gobernador.

El tema es que en infinidad de acciones ilegales de la pasada administración, pese a que en muchas de ellas existen denuncias ante la Fiscalía General de Justicia y Fiscalía Anticorrupción tanto IRVING BARRIOS y RAUL RAMIREZ CASTAÑEDA se siguen haciendo guajes por no decir otra cosa.

Desde luego que su inexplicable tardanza y atención de las gravísimas irregularidades cometidas se debe a que ambos son cómplices y lacayos del ex gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA, o ¿acaso alguien lo duda?.

Por cierto por esta y otras razones legales en su contra es que el ex mandatario estatal panista nomás no participará en la próxima contienda electoral pues sabe perfectamente que no la pasaria nada bien, de ahí que ande propalando a través de sus testaferros y principalmente de su hermano ISMAEL que lo hara existe un mundo de distancia.

Sabe muy bien CDV que si algo lo persigue son las rejas de la cárcel, luego entonces, para que rascarle los “esos” al tigre, a tiempo.

En otras cosas este día estará en la capital estatal esa ave de las tempestades que causa revuelo donde se aparece, nos referimos a senador RICARDO MONREAL

quien a nombre del senado signará un convenio de colaboración con el Gobierno de Tamaulipas.

Antes hará lo propio con el Congreso del Estado y apenas culmine este acto al filo de las 11:30 sostendrá una rueda de prensa con medios de comunicación.

Interesante será sin duda conocer la postura del senador MONREAL sobre buscar la candidatura presidencial en la elección del 2024 sobre todo porque no es de las corcholatas preferidas, así las cosas.

En otro punto, en virtud de estar realizando un trabajo aceptable como alcalde de la capital estatal LALO GATTAS BÁEZ se encuentra en el undécimo sitio dentro de casi cincuenta alcaldes del país.

La prestancia de su trabajo en materia de infraestructura, seguridad, obra pública, salud, educación y en la aplicación de los servicios públicos, entre otras acciones en beneficio de la ciudadanía victorense le han valido ser reconocidas más allá de las fronteras.

Por supuesto que dicha labor no sería posible sin el invaluable apoyo que brinda a su gobierno del Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA quien en todo momento ha estado al pendiente de la actuación del alcalde capitalino.

En otro asunto a partir de este día la Universidad Autónoma de Tamaulipas reanuda actividades administrativas y al mismo tiempo arranca el proceso de admisión para el periodo escolar otoño 2023 en todos sitios académicos.

Todo ello luego de concluir el asueto de Semana Santa por lo cual la UAT invita a estudiantes próximos a egresar de bachillerato a conocer la variada oferta académica compuesta por 82 programas de nivel licenciatura y técnico superior que se ofrecen en los distintos espacios del alma mater toda la información se puede consultar en el portal oficial www.uat.edu.mx. en el apartado “Oferta Académica”.

