Casi nueve meses después de la jornada de gobernador, realizada el pasado cinco de junio de 2022, el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, sigue resolviendo medios de impugnación.

Lejos de terminar con esta especie de rezago, los magistrados siguen enfrascados en una discusión, cuyo tono va en aumento, donde del tema jurisdiccional, paso a una confrontación personal.

Es algo que se nota y palpa, cada vez que sesiona el pleno de los magistrados.

Afortunadamente, no lo hacen tan seguido, porque de ser así, hubieran llegado a los insultos personales, a la luz de la difusión que se hace del trabajo en redes sociales como en YouTube. Es decir, a la vista de todo el mundo.

La última sesión, en la que se desahogaron nueve asuntos, entre estos recursos de apelación, de reconsideración y juicios para la defensa de los derechos político electorales del ciudadano, evidenció las marcadas diferencias entre los magistrados.

No fue presencial la sesión de pleno, pero eso no impidió una nueva confrontación, ahora por una denuncia interpuesta por Morena en contra del ex gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

El medio de impugnación, había sido remitido por el Tribunal al Instituto Electoral de Tamaulipas, quien consideró que el ex gobernador CDV había incurrido en el uso indebido de recursos públicos y trasgresión al principio de neutralidad, pero no así en calumnia, en aquella rueda de prensa que ofreció a medios en el salón independencia.

El Tribunal le pidió al Instituto, emitir una nueva resolución, misma que fue ratificada por el Ietam, pero Morena se inconformo.

Ahora que nuevamente se llevó a la sesión de pleno, los magistrados EDGAR IVÁN ARROYO VILLARREAL, GLORIA REYNA, BLANCA HERNÁNDEZ y RENÉ OSIRIS SÁNCHEZ se opusieron al proyecto de resolución, del que solo tenía el respaldo del presidente del órgano jurisdiccional EDGAR DANÉS ROJAS.

Los primeros cuatro consideraron innecesario regresar nuevamente el resolutivo al Ietam, posiblemente porque el resultado de la elección del cinco de junio de 2022, es cosa juzgada.

Ni había necesidad de confrontarse por algo que al final de cuentas, iba a terminar en una simple amonestación pública, causándole risa a CDV.

Lo cierto es que al interior del Tribunal, se dejó de lado la amistad y aunque cada uno de los magistrados podrá decir que son cuestiones de diferencias de criterio, la realidad es que no es así.

De hecho, las marcadas diferencias no son de ahora, sino que provienen desde la primera confrontación entre BLANCA ELADIA HERNÁNDEZ y los magistrados RENÉ OSIRIS y ARROYO VILLARREAL.

Lejos de dirimir, cada vez se confrontan más. En fin.

