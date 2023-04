Los tiempos modernos rompieron en Tamaulipas el sistema de cacicazgos sindicales para dar paso a nuevos métodos de presunta democracia, a través de los cuales los gremios se daban sus formas de organización y manejo interno.

Durante la larga prevalencia del PRI, la Confederación de Trabajadores de México tuvo el monopolio de los sindicatos y nadie salía en la foto si no lo autorizaba don Fidel Velázquez Sánchez.

Fue épica aquella disputa mediática entre el entonces presidente nacional del PRI y el vetusto cacique vitalicio de los obreros sobre el ejercicio de la democracia. Decía don Fidel que no veía la alegada democracia transparente.

Carlos Sansores Pérez, autor de la malhadada expresión, replicó la puya con ingenio pues le recomendó a don Fidel que cambiara de lentes o que limpiara los que usaba.

El tema es pertinente porque la licenciada Blanca Guadalupe Valles Rodríguez anunció su decisión de impugnar mediante amparos de la justica federal, el decreto que prohíbe la reelección inmediata de dirigentes sindicales de los trabajadores del gobierno del Estado.

Blanca Valles ha permanecido 29 años consecutivos al frente del SUTSPET pues ha contado con el voto libre y secreto de los agremiados.

Si se rompe el liderazgo sindical de la Blanca Guadalupe será un mal precedente para el grupo de secretarios generales cetemistas que están enquistados en diferentes regiones, como Reynaldo Garza Elizondo en Reynosa, Juan Villafuerte Morales en Matamoros, Félix Alberto Alemán, en Nuevo Laredo.

Bajo el amparo del viejo PRI, las regiones estaban repartidas como cuotas de poder a representantes de la CTM, Pedro Pérez Ibarra en Nuevo Laredo, Reynaldo Garza Cantú en Reynosa, Agapito González Cavazos en Matamoros, Diego Navarro Rodríguez en Tampico.

Pero actualmente, el partido tricolor tiene agotado su sistema de sectores pues ni CTM, CNOP o CNC mantienen fuerza, influencia o importancia, más que en sus propios ámbitos.

Edmundo García Román, por ejemplo, es el dirigente estatal de la CTM pero sólo él lo sabe pues no actúa o hace nada a nombre de esa organización, ni siquiera visita la sede victorense.

El sector popular también está desarticulado y permanece estático, congelado, inactivo, como esperando mejores tiempos, cuando el gobierno le inyectaba recursos económicos.

El propio PRI está dejado a su suerte, pues el más reciente presidente estatal designado en la Ciudad de México, Carlos Solís Gómez, escurrió el bulto y dejó la responsabilidad en manos de Mayra Ojeda Chávez, la secretaria general.

Pero Mayra vive en la zona sur del Estado y es además, regidora en el Cabildo de Ciudad Madero, donde debe atender las responsabilidades del cargo.

Cumplen años el periodista ribereño Pedro Ontiveros García. El abogado y comunicador de Reynosa Rodolfo González Galván, hijo de aquel legendario periodista del mismo nombre, conocido como El Duende, cumple 40 años de feliz matrimonio con la señora Thema.

Homero Diaz Rodríguez, que pudo haber cambiado la historia de Tamaulipas como Gobernador del Estado, cumplió años. Permanece en la Ciudad de México ejerciendo como abogado y Notario Público.

También fue aniversario natalicio del desaparecido periodista y canta-autor Pepe Walle Juárez. Miguel González Salum, ex presidente municipal, ex diputado federal, ex tesorero estatal, cumplió años.

Hay beneplácito en el centro del Estado, particularmente en Ciudad Victoria, por las copiosas lluvias pues son un alivio a la sequía que causó estragos. Se recargaron los mantos friáticos aunque no lo suficiente, todavía.

El Gobernador Américo Villarreal Anaya acordó con representantes del gobierno federal, contratar cuatro bombardeos de nubes para provocar las precipitaciones pluviales.

Correo electrónico: [email protected]