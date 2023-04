El licenciado G. para no desentonar con el lenguaje policiaco y de presunción de inocencia, es una empresario exitoso, pero exitoso de a madre, perdón por la expresión pero no existe otra para dimensionar sus logros.

Su negocio puede ser cualquiera, una constructora, una disco, y hasta la protección de otras empresas, parece el rey midas del trienio municipal.

Para que se dé una idea de lo que le hablo deje le informó que “el negocio” le permite jugar a la política, con menos de dos años en el mismo las ganancias son tantas que se ha permitido construirse una casita que es la envidia de empresarios de abolengo, de esos que tienen décadas y hasta cientos de años de éxito.

Es probable que en este momento no lo encuentre en Tamaulipas, para eso tiene al pariente que debe desquitar su sueldo como edil, el caso es que va de triunfo en triunfo y lo logró como pocos, con apenas año y medio de “sacrificios”, la razón, tal vez que no había descubierto antes su talento empresarial o quizá que un familiar muy cercano se desempeña desde ese tiempo como Alcalde.

No, no la acusamos de la ladrón, ni de nada, incluso pudiera ser real que como su familias quiere por lo menos reelegirse se le ataque por su lado más débil, por su fama que en ocasiones se la hace los amigos y en otras quienes no le quieren que, casi siempre, son socios de conocido y exclusivo club de la ciudad, obvio, a lo mejor ni alcanza para ahorrar de sus ganancias, pero tendrá su mansión y eso debe ser lo importante.

Por supuesto, diversos empresarios ya lo buscan para que les diga la receta de tanto éxito, porque debe ser una mina de oro que nadie ha descubierto su ramo, ningún otro inversionista tiene tanto margen de ganancias como para presumir lo que está construyendo.

Le insisto, no acusamos a nadie de corrupción, tampoco de tráfico de influencias, menos de estar lavando dinero y por nuestra cabeza jamás ha pasado ni siquiera la idea de que su familiar este saqueando la presidencia, no, nada de eso, creemos, queremos creer, que resultó el mejor mercader del mundo y que es real que le atacan políticamente para dañar a quien no solamente quiere reelegirse sino que se atreve a decir que quiere ser gober a quien se lo quiera escuchar.

Sé, como dijo aquel, de sobre sé, que quieren saber de quién se trata, de cual Alcalde hablamos, seguro estoy que muchos imaginan algo bastante cercano por lo que han visto o escuchado, pero los voy a decepcionar, le hablo de una nota que sube un periódico nacional sobre un Alcalde de un municipio de Chiapas.

No, los Alcaldes de por estos lados conocen a la perfección el uso de las redes sociales, ellos solo tienen una cuenta visible que les sirve para monitorear algunos temas de “su interés” y para darle a conocer a la gente los cordones que pintaron, las banquetas que van a construir y ese enorme trabajo de atender a gente en sus oficinas o en los bailecitos para “darle cause” a sus problemas qué, hay que decirlo, por arte de magia se resuelven muy pronto, más los que ellos dan a conocer.

Obvio es que en las cuentas de feis, twitter o instagram de los alcaldes de por acá no existen los problemas, hay alguno que otro basurero que está “siendo eliminado”, algún bache que se tapará de inmediato y a veces los reclamos que le obligan a dejar a un director encargado del tema en una colonia hasta que la problemática se resuelva, lo que sucede siempre, pero nada grave.

Cosa rara, poco o nada se sabe de los hermanos, hijos o hijas de nuestros Alcaldes, solo los conocemos porque algún día los presentaron durante su campaña, en el caso de algunos municipios porque se presume se prestan a ser proveedores del mismo o tienen negocios donde se vende alcohol y muchas cosas que otros no puede, e igual a algunos los identifican por regentear empresas que florecen por tráfico de influencias.

Lo triste, lo verdaderamente triste, es que de inmediato relacionamos el caso de este empresario exitoso con algo que pasa en nuestro municipio, en alguno de los 43 de Tamaulipas, o quizá en todo México, eso es lo lamentable, la clase política no tiene la confianza del pueblo y de esa manera poco o nada se avanzará en la política, no mientras se siga viendo el manto de las influencias en estas florecientes vidas de familiares cercanos a las autoridades municipales.

OFRECE UAT DOCTORADO VINCULADO CON UNIVERSIDAD DE ESTADOS UNIDOS… La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ofrecerá, a partir de agosto de 2023, el nuevo Doctorado en Una Sola Salud, programa que se trabaja en vinculación con la Universidad de Arizona, Estados Unidos.

Al respecto, la Dra. María de la Luz Vázquez Sauceda, jefa de Estudios de Posgrado e Investigación de la FMVZ, dijo que el posgrado tiene como fecha límite para las solicitudes el 23 de junio de 2023.

Refirió que el doctorado está certificado por la Universidad de Arizona y surge del interés por abordar y dar solución a problemas de salud de alto impacto, de manera integral y multidisciplinaria, principalmente en tres vertientes: salud humana, salud animal y salud ambiental.

El programa busca trabajar de forma eficaz y coordinada la prevención, control, gestión y comunicación de los riesgos sanitarios, así como de las amenazas biológicas.

Por ello, en colaboración con la Universidad de Arizona, se trabajó para que los egresados del programa obtengan una certificación que les facilite expandir sus oportunidades en otros países.

“Es una colaboración internacional que surge de una iniciativa de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos, que abre la pauta para la colaboración con la UAT”, indicó Vázquez Sauceda.

“Se firmó un convenio con la Comisión de Salud Fronteriza y, a partir de ahí, la Universidad de Arizona se interesó en colaborar con nosotros para tener un convenio específico para elaborar el doctorado, ellos son pioneros en Una Sola Salud, tienen una maestría, y nosotros abrimos el doctorado con ayuda de ellos, estamos muy contentos de iniciar este programa en agosto”, apuntó.

“El doctorado ofrece una certificación validada por la Universidad de Arizona, hay un módulo de materias que tienen que cursar en la universidad estadounidense, en Phoenix y en Tucson. Son materias que les van a permitir a los estudiantes poder hacer una movilidad internacional”, asentó.

“El doctorado se puede cursar también en línea, tiene esa flexibilidad. Se trabaja en tres áreas diferentes: la salud animal, la salud humana y la salud ambiental. Es una modalidad en la que medicina veterinaria tiene una importancia muy relevante, porque la sanidad animal es el parteaguas de Una Sola Salud”, concluyó.

