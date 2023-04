La vida de Oliver está en riesgo, los doctores prefirieron irse de vacaciones cuando ya se había convenido que se le practicaría la operación, pero al llegar allá, nadie les recibió, sus tutores no lograron avanzar en la operación y por el contrario tuvieron que tomar la decisión de regresar a casa, por los malos tratos y la falta de profesionalismo de gran parte del personal médico del Hospital Infantil.

Un tajante “no podemos operar”, fue la respuesta que recibió la señora Angélica Moctezuma, quien narra cómo les dijeron que no contaban con el especialista y mucho menos los materiales para tal intervención, por lo que el maxilofacial Raúl Bermúdez pidió comprar materiales que cuestan más de 30 mil pesos, recurso con el que no cuentan; terminando de agravar aún más la situación el hecho de que les insinuó que si no contaban con el material debían esperar hasta su regreso de vacaciones en un periodo un poco largo.