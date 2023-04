Desde el sábado las playas tamaulipecas registran gran afluencia de vacacionistas, unos responsables que están en armonía con el medio ambiente y aparte de disfrutar los destinos turísticos respetan los espacios, los conservan limpios y tienen un comportamiento afable con todo lo que les rodea, pero también acuden irresponsables, sucios, como la mayoría de los que asistieron al playazo en Ciudad Madero e hicieron de Miramar un basurero.

Las playas son para disfrutarse si, pero igual los paseantes deben respetar los espacios, conservarlos limpios.

Se pudiera pedir que existan multas para todos los que hacen desorden y dejan los cerros de basura luego que se retiran de la playa, pero sería difícil, primero porque hay hospitalidad y no se quiere incomodar a los paseantes, segunda, se tendría que tener un registro exacto de quienes son y de donde provienen, aparte, se requeriría para eso muchos supervisores y ni así sería posible pues sería un tanto andarlos persiguiendo.

Está en cada persona ser consiente, empático con todo lo que les rodea, respetuoso de los sitios que se visitan y el medio ambiente.

Ojalá y que todos los visitantes en estas vacaciones hagan conciencia, que disfruten de las playas tamaulipecas, pero que también se comporten a la altura.

El ejemplo impacta, se espera que los tamaulipecos pongan la muestra, sean cordiales con la gente, igual respetuosos con el medio ambiente y a medida de sus posibilidades cuiden los sitios turísticos que visitan aquí en nuestra entidad.

Comenzó la Semana Santa con buen clima y eso animó a mas vacacionistas a visitar playas tamaulipecas.

Los meteorólogos pronostican que el miércoles Santo entrará el frente frio número 47 que ocasionará descenso en la temperatura, traerá chubascos, lluvias de intermitentes a copiosas en diferentes partes de la Entidad, pero ni se preocupe, la máxima sigue siendo de 28 grados, y la afectación más grande será por el norte del Estado.

Aunque, luego del pronóstico, no faltó quien dijera, “qué bueno que les haga frio a los que se fueron a la playa y les llueva también”, ¡cuánta maldad diría yo¡, no hay porque desear el mal, menos en estos tiempos de Semana Mayor que son para reflexionar y estar en armonía.

Obviamente los comentarios, la mayoría, fueron de manera chusca, pero igual se vieron unos muy mal intencionados.

La verdad, ojalá que sí llueva, mucha falta hace la lluvia, la sequía ya está ocasionando estragos en el medio rural y urbano, la crisis del agua es grande.

Igual créame que, aunque llueva, no se evitará que los que se fueron a vacacionar a una playa tamaulipeca disfruten sus paseos, al contrario, seguramente lo gozaran más.

En fin, la situación es que se pronostica se abarroten los sitios turísticos de Tamaulipas y con ello se tenga una buena derrama económica para el Estado, ojalá que todos los paseantes muestren respeto y educación con el medio ambiente, que no conviertan el lugar que visitan en basureros.

También se espera que a final del periodo se tenga saldo blanco y expectativas superadas.

Ayer pronosticaron la llegada del frente frio y lluvias, ante las altas temperaturas y escases de agua bien venido un poco de fresco y lo que caiga de lluvia, total, eso no impedirá que los vacacionistas dejen de disfrutar, aunque no falte quien nuevamente diga, “qué bueno que les llovió porque yo no salí de vacaciones” obvio en broma, en días de reflexionar no puede haber tanta maldad.