La reciente encuesta publicada por MASSIVE CALLER, sobre el tema de, si los ciudadanos quieren o no la reelección de su actual alcalde, demuestra que en Nuevo Laredo, CARMEN LILIA CANTUROSAS sigue siendo de las mejores evaluadas en Tamaulipas.

De las principales ciudades, los neolaredenses dicen sí a darle nuevamente la confianza a CARMEN LILIA de seguir al frente de la Presidencia Municipal, conscientes de que se está haciendo un buen gobierno, con resultados.

A partir de septiembre de este año, inicia el proceso electoral del 2024 y lo más seguro es que para diciembre ya tengamos candidatos, pues se empatan las elecciones de Presidente de la República, Senador, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales.

Por lo que la selección de candidatos se acelerará y decimos que sería para diciembre, porque para esa fecha ya se sabrá el nombre del candidato o candidata a Presidente de la República y de forma inmediata se vendrá en cascada el nombramiento de las demás candidaturas.

Bastará saber qué género elegirá el partido MORENA, para seleccionar sus candidatos en cada municipio de Tamaulipas.

Si en Nuevo Laredo, MORENA decide ir con mujer para presidente municipal, entonces ya no anden preguntando, CARMEN LILIA será la elegida para ir por la reelección y ganarla fácilmente.

Y no es por ponerle flores, si no es hablar con la realidad, aunque a muchos no les guste, CARMEN LILIA ha estado haciendo buen gobierno, ha enfocado las obras en lo que realmente se necesita, como por ejemplo, la rehabilitación de drenajes, que eran un dolor de cabeza para los ciudadanos.

El desarrollo económico de la ciudad, es su fuerte, logrando que la ciudad tenga ese crecimiento que se necesitaba y que cada vez se ve más fuerte con la llegada de aerolíneas, empresas, maquilas y la Dirección General de Aduanas.

La mayoría de los neolaredenses están contentos con el trabajo de CARMEN LILIA, eso se debe de reconocer.

Por eso reiteramos, si MORENA decide jugar en Nuevo Laredo, nuevamente con mujer, entonces no hay más, CARMEN LILIA se reelige.

GASTON Y CANTUROSAS, SI MORENA JUEGA CON HOMBRE

También debemos aceptar que hay dos escenarios para las alcaldías y si en Nuevo Laredo MORENA decide jugar las elecciones con un hombre, entonces tienen de donde agarrar también.

En Nuevo Laredo hay dos hombres fuertes para que MORENA gane fácilmente las elecciones, el Sub Delegado de Bienestar, GASTON HERRERA y el ex alcalde, CARLOS CANTUROSAS.

Tanto GASTON como CARLOS, son dos políticos que son muy queridos entre los neolaredenses, hombres que no tendrían ni un problema de salir victoriosos en las urnas.

GASTON ha logrado, a lo largo de su encomienda del Gobierno Federal, ganarse el cariño de los neolaredenses, es un hombre que ha ido creciendo, gracias al trabajo desempeñado y muchos lo ven como una opción para gobernar Nuevo Laredo.

Y CARLOS CANTUROSAS, creo que todos los neolaredenses lo conocen, hombre muy querido y que con solo nombrarlo, los demás candidatos temblarían y no habría nadie que quisiera enfrentarlo en las urnas.

GASTON HERRERA y CARLOS CANTUROSAS, si MORENA decide jugar con hombre la presidencia municipal de Nuevo Laredo, con cualquiera de los dos, tendría el triunfo asegurado.

AMERICO INICIA LA SEMANA SANTA

El Gobernador de Tamaulipas, AMERICO VILLARREAL, dio el banderazo del inicio del Operativo Semana Santa 2023, para dar seguridad a todos los que circulen por las carreteras tamaulipecas.

A la par, da inicio las vacaciones de Semana Santa y Tamaulipas ofrece una gran variedad de lugares donde tamaulipecos y vecinos de otros estados y países, pueden visitar y maravillarse de las bellas postales.

De igual forma, AMERICO VILLARREAL, dio inicio el Programa de Estimulación de Lluvias.

El Gobierno del Estado, inició con el primer bombardeo de nubes en la zona norte de Tamaulipas, con el fin de combatir los efectos de la sequía e incrementar la captación de agua de lluvia en beneficio de la agricultura y la ganadería.

La idea es bombardear en un polígono de 2 millones de hectáreas, beneficiando a los Distrito de Riego 025 y 026, uno de los más grandes del país, que cuenta con una superficie de 65 mil hectáreas distribuidas en los municipios de Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa y Río Bravo, para aumentar el crecimiento del sorgo y el maíz que actualmente se tiene sembrado en esta región.

De acuerdo con VICTOR TORRES, coordinador estatal del Programa de Estimulación de Lluvias, fue acondicionada una aeronave, Turbo Comander con dos tanques, uno con aire y otro con el reactivo que estimula las nubes y en promedio, treinta minutos después de aplicarse, inician las precipitaciones.

Roguemos porque haya efectos positivos y nuestros productores tengan el agua que necesitan… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

