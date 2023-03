Vaya reacción que genero la conferencia de prensa del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en la que el panista aprovecho las redes sociales para dar su discurso, donde de plano pues termino escupiendo para el cielo, siguiendo sin especificar el lugar donde se ubica. ¿Miedo o precaución?

Pues más bien esta conferencia fue catalogada como una osadía del residente del Valle de Texas, para sondear en animo no solo de los tamaulipecos, sino de la ciudadanía en general, ante sus ya conocidas intensiones de aparecer en las boletas del 2024 para la presidencia de la república.

Aun como se esperaba, pues solo un grupo de panistas y socios son los que principalmente le brindaron el respaldo, mas no así de la gran mayoría de los tamaulipecos, que no perdonan y tampoco olvidan, como así lo manifestaron las reacciones de los cibernautas, que expresaron duras críticas contra el ex mandatario, como dice ya saben quién amor con amor se paga, pero con Cabeza de Vaca pues no supo dar amor a los ciudadanos.

Por otro lado, las cosas no salieron como esperan para los Makitos en lo que fue la clausura de la Feria Reynosa, la noche de este domingo.

Y es que cuando ellos creían ser a quienes más quieren los reynosenses, pues las cosas no son tan así, como quedó demostrado con el tremendo abucheo que se llevaron este par por más de 50 mil personas asistentes, cosa que los dejo contrariados.

Y es que tanto mami Maki como su vástago Makito pues se les olvido que el evento era un espectáculo popular, y no un mitin político, como asi lo quisieron hacer para promover aspiraciones políticas de ambos dos rumbo al 2024.

Claro que esto no gusto para nada a las familias que acudieron a la clausura de la feria, a las que ya les comían las ansias porque empezara a tocar el grupo Los Tucanes de Tijuana, y es que hubo aquellos que llegaron desde las 5 de la tarde para agarrar el mejor lugar para ver al grupo musical, por lo que menos querían escuchar era el discurso político de los Makitos.

Y es que cuando ya se esperaba diera inicio la presentación de los músicos, 11:20 de la noches, pues llegaron los Makitos para apoderarse del micrófono y enviar su mensaje político para clausurar la Feria Reynosa, empezando la rechifla y recordatorios maternales durante la presentación de los invitados especiales, para intensificarse cuando el alcalde Carlos Peña Ortiz, Makito expresaba “Nos vemos en el 2024, con sorpresas todo el año”, ahí si se puso la cosa intensa por parte de los asistentes, que tenían más de 6 horas de estar parados, obligando al edil a dar por terminada su discurso político no sin antes asegurar que lo verán en el 2024.

Por cierto a unos kilómetros de Reynosa, en el municipio de Rio Bravo, cuando se esperaba que fuera el Congreso, el que definiera quien sería el próximo alcalde que entraría a cubrir al profesor Teodoro Escalón, quien solicitara licencia, el pasado 6 de marzo, para separarse del cargo, dejando como encargada de despacho de la presidencia municipal a una regidora Luz Marely García Álvarez, pero cuando menos se lo esperaba pues resulta que el profesor aplico aquello de “Dijo mi mama que siempre no”, y pues dio reversa, enviando un oficio para notificar que deja sin efecto la solicitud de licencia, para lo que anduvo en la capital del Estado para buscar regresar a la alcaldía, por lo que este tema ya fue turnado a comisiones para definir si permiten el regreso o no de Teodoro Escalón.

Cuentan las malas lenguas que detrás del “arrepentimiento” del profesor Escalón esta la diputada Casandra de los Santos, dentro de los movimientos que está realizando con miras a buscar la alcaldía de Rio Bravo para el 2024.

Mientras que otro que tuvo que enfrentar reclamos fue el líder obrero Juan Villafuerte, y es que sindicalizados de la empresa, que recién cerró sus puertas de manera abrupta Componentes Universales, realizaron un plantón en las afueras del Sindicato de Obreros y Jornaleros, luego de que inicialmente acudieron y se instalaran en una de sus áreas dentro del edificio del SJOIMM, en la espera de que su líder les diera la cara y les informara que sucede con su situación laboral, pero a alguien se le ocurrió que no era el lugar donde debían esperar, y los terminaron sacando del sindicato, aunado a que tres de las obreras que estaban contempladas para que participaran en las pláticas, pues no fueron requeridas a la hora de la reunión, que según trascendió fue vía zoom con el corporativo.

Y es que los más de 600 empleados, entre sindicalizados y de confianza hasta el momento no habían tenido informes claros de que era lo que está sucediendo, ya que la única información que se tenía hasta el momento, pues era que se está negociando.

Por lo que ante el temor de quedar a la deriva, es que fueron a plantarse para exigir que Villafuerte saliera y les diera una explicación, cosa que finalmente sucedió, ante el ruido que hiciera el plantón y ante la llegada de la prensa metiche, pues la dirigencia sindical termino abriendo las puertas a las quejosas y minutos después a la prensa para declarar que las negociaciones siguen, ya que la empresa será vendida, por lo que se está buscando ya clientes para comprarla, y de suceder así pues se estaría dando trabajo a este grupo de trabajadores, pero lo que son peras o son manzanas pues se estaría haciendo el pago del 60 por ciento del salario a todos los trabajadores, pero por lo pronto no se puede hablar de un cierre definitivo de la empresa, lo que según Villafuerte es algo esperanzador para los jornaleros.

Ante esto es que no se entiende porque si estando el piso tan parejo a Villafuerte y compañía les gusta andar dando brincos, y no salieron a dar la cara desde un inicio y hablar claro, tanto a obreros como a los medios de comunicación para evitarse malos entendidos.