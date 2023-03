Muchos se han de preguntar el por qué de la insistencia de FRANCISCO CABEZA DE VACA de andar buscando reflectores, llamando la atención y destapándose para ser candidato a Presidente de la República.

Bueno, todo eso lleva un solo objetivo, que su partido el PAN, le de una candidatura plurinominal, ya sea para senador, diputado federal o ya de perdido para diputado local.

En pocas palabras, CABEZA DE VACA necesita fuero.

Eso de destaparse para ser candidato a Presidente de la República, es una de las estrategias más viejas de la política, ya saben, eso de tirarle arriba, para pegarle abajo.

En pocas palabras, dice querer la Presidencia de la República, para que a la hora de la repartición de candidaturas, lo «aplaquen» con una plurinominal en cualquier posición.

Y digo plurinominal porque, aunque se diga presidenciable, no tiene nada para ganar una candidatura por la vía de mayoría, lo que se traduce que no tiene nada para lanzarse a una candidatura y ganarla en las urnas.

Sabe que los tamaulipecos no han olvidado, que si sale a las calles de Tamaulipas a pedir el voto, no conseguirá nada, más que repudio, por ello la necesidad de que le den una candidatura plurinominal, de las primeras, para ir seguro, nuevamente, a la senaduría o diputación.

El chiste es conseguir fuero.

Lo más chistoso, es que ahora se dice perseguido, por los que él en su tiempo de gobernador persiguió.

Hasta anda denunciando, buscando tumbar de la gubernatura a AMERICO VILLARREAL, como si en verdad pudiera.

Y es que CABEZA DE VACA necesita fuero, porque hasta ahorita, el gobierno del estado ha interpuesto 42 denuncias, las que, de acuerdo con la consejera Jurídica del Gobierno Estatal, TANIA CONTRERAS, hay imputaciones que alcanzan al ex gobernador.

Estás 42 denuncias, alcanzan 120 ex secretarios, ex sub secretarios y ex directores, por un supuesto quebranto de 600 millones de pesos.

PRIMERO TAMAULIPAS, DESPUES NUEVO LEON: AMERICO

El Gobernador de Tamaulipas, AMERICO VILLARREAL, anunció que no se raja en lo que respecta al proyecto del acueducto del Río Pánuco, para surtir agua a Nuevo León, pero, aclaró que la prioridad sería atender las necesidades de Tamaulipas.

AMERICO, destacó que este proyecto se está desarrollando del Río Pánuco, una de las bases principales poder usar la gran presa que tiene Tamaulipas, la tercera más grande de México, la presa Vicente Guerrero, con un almacenamiento de más de cuatro millones de metros cúbicos de agua para que sea un vaso regulador y en un momento de ahí pudiera considerarse algún otro tipo de acueducto para poder volver a alimentar a Monterrey a través de un acueducto que llevará agua ahora a la Presa Cierro Prieto.

Pero, volvió a insistir, “pero primero vamos a atender y desarrollar los pendientes y las necesidades de Tamaulipas, y si ellos nos ayudan para conformar este gran proyecto y en un futuro se puede complementar un acueducto de esta naturaleza pues bienvenido, pero primero los intereses de Tamaulipas”… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

Comentario [email protected]