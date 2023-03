Desde los primeros años de escuela en México, nos enseñaron el tema de los Poderes en México: Ejecutivo (el presidente), Legislativo (los diputados y senadores) y Judicial (la Suprema Corte de Justicia de la Nación). En ése orden, sin alterar.

La cuestión ideológica se interpreta que el primero y más importante es el Ejecutivo, o sea el presidente de la República. Así lo entendimos o nos lo hicieron entender los profesores de todas las épocas; por lo que los adultos de ahora, así lo concebimos.

La teoría escolar nos dijo siempre que cada poder es independiente, porque vivimos en una democracia, en una nación libre, soberana, etc., etc., etc… Pese a los aciertos y descalabros en los que vivimos durante los gobiernos del tricolor, podemos decir que a partir del presente siglo, la vida del mexicano, aparentemente cambia, aunque no radicalmente como se hubiera querido.

El nuevo siglo en México lo recibimos con un presidente de distinto partido político, al Revolucionario Institucional, seguido el sexenio del mismo color, azul pitufo, pero las argucias regresaron a otro Prísta, quien empezó a sufrir los estragos más acentuados de las redes sociales y le pegaron hasta por debajo de la lengua.

2018 no permitió el retorno de Acción Nacional y menos la continuación del Revolucionario Institucional, por lo que abrió las puertas del Poder Ejecutivo a un nobel partido, compuesto por un puñado de soñadores izquierdistas, aunque muchos resentidos, sobre todo del PRI.

Quienes votaron por Manuel López, tenían la firme convicción de que en dos semanas acabaría con la delincuencia organizada, con eso de que iba a acusarlos con su mamá y la amnistía por los delitos… prometió terminar con la corrupción que nos ubica entre de los primeros diez sitios a nivel mundial… bueno, hizo promesas que en su mayoría no se han cumplido, aunque el discurso oficial dice lo contrario.

Uno de los problemas más recientes es la lucha insistente entre el Ejecutivo Federal (AMLO) y el Instituto Nacional Electoral, precisamente el instituto que validó su triunfo en el 2018, pero ahora la califica como parte de la ‘mafia en el poder’.

Manuel López hasta en dos ocasiones ha enviado modificaciones a la Ley Electoral, no obstante, los legisladores federales han obstaculizado el avance de esas iniciativas, incluso lo que se conoció como el ‘Plan B’ del presidente López, que ganó en el Poder Legislativo, el Poder Judicial ha detenido su aplicación, por inconsistencias legales.

En este sentido, periódicos del mundo, como El País y desde luego las agencias de noticias están difundiendo la ¿amenaza presidencial? cuando desde La Lagañera, López anuncia su ‘Plan C’

Lo concreto de la nueva estrategia electoral de López es “… pedir a la ciudadanía no dar su voto a las opciones electorales del bloque conservador…” Se infiere por consecuencia que el gobierno del presidente López, convocará a los ciudadanos para que de alguna forma se registre el voto a favor de lo que sugiere el presidente.

Uno de los problemas inmediatos, es que están en curso los comicios estatales de EDOMEX y Coahuila de Zaragoza… y sin restar importancia, los meses para dar paso al inicio del proceso electoral de 2024 donde se buscará elegir al nuevo presidente de la República, en caso de que no se le ocurra otra cosa. También en esa misma elección deberá renovarse el Congreso Federal, la mayoría de alcaldías del país, algunos gobiernos de los estados, congresos locales y cabildos.

El ‘Plan C’ del presidente López, pretende la continuidad de la transformación ‘lopezobradorista’… ni un voto a los conservadores… la estrategia es el pueblo bueno, los mexicanos pobres, los oprimidos, porque dijo en Palacio Nacional “Fue el pueblo el que dijo ‘basta’ y se inició la transformación, acabar con la corrupción, que es el principal problema del país, y hemos avanzado muchísimo, limpiando de corrupción al gobierno”, fue la expresión de Manuel López

Pese a que los actuares y expresiones del presidente sobrepasan los límites de la Ley Electoral vigente e incluso está señalada la sanción a los servidores públicos por hacer llamados al voto a favor o en contra de alguna opción política en periodo de elecciones, esta es letra muerta para el que todo lo puede… por ahora.

Cierro el espacio de hoy con la nota local del periodista Alejandro Paz, cuando publica que Eduardo Gattás Báez, “ubicado dentro de los 10 mejores alcaldes del país” de Victoria, al referirse al segundo acueducto de la Presa Vicente Guerrero, dice que lo actualizó el proyecto y lo presentó a la CONAGUA.

El alcalde presume que ya tiene el número de folio de entregado, aunque no tiene presupuesto asignado, espera que el gobernador Américo Villarreal Anaya, por ‘voluntad política”, sea el puente para que el presidente López autorice el presupuesto de la obra.