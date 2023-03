Después de la fiesta Frida y La Gagis llegaron a un negocio donde compraron tortillas, barbacoa y un par de refrescos, se sentaron sobre la barda que es limite para el espacio conocido como El Patinadero, ahí en el 17 Carrera, en la parte de la ciudad que se conoce como El Estadio Marte R. Gómez, decidieron hacer un “En Vivo” o “live”, comenzaron a bromear y de pronto una de ella dice, “A la v piiii, viene en contra”, se referían a un vehículo a toda velocidad al que le comienzan a hacer bulla pensando que era uno de esos borrachazos hasta que este terminó por estrellarse en la base del monumento a Pedro José Méndez, obvio que se espantan hasta que ven salir a las dos mujeres que iban en el coche y comienzan un show que terminó por hacer viral el momento que concluyó en memes, regalos de boneless, cerveza, carne, pestañas, maquillajes, otras cosas más y, por supuesto, en convertirlas en las reporteras del momento.

Fue toda una odisea que cualquiera ubicaría como surrealista, pero deja una enseñanza, la oportunidad, el estar en el momento adecuado, lleva al éxito y no hay secretos.

Y eso es precisamente lo que parecen no aprender los políticos, Diputados y presidentes municipales que mientras roban llaman a la oración para que llueva, que prefieren desacreditar el trabajo serio para justifican su ineficacia, y otros que actúan en forma equivocada solo para que el tiempo, o las leyes, los pongan en su lugar.

Otros políticos que con una simple fotos pretenden desacreditar todas las verdades que se dicen en su contra, que mientras les señalan como inútiles y ladrones buscados o acusados por el gobierno de Estados Unidos con una foto en un baile “del otro lado” ya quieren que se borren los señalamientos cuando la situación de una ciudad los delata.

Sin duda tenemos muy malos políticos en las presidencias municipales y en el Congreso, mire usted, se echó a andar un semáforo del agua propuesto por la Diputada Alejandra Cárdenas del PRI, el mismo ya fue impulsado por el gobernador del Estado Américo Villarreal, de Morena, al reconocer la buena intención y la efectividad que puede tener de trabajarse con seriedad en el mismo, con todo y ello, apenas se echó a andar y el alcalde de Victoria, Eduardo Gattas, dijo que no estaba de acuerdo con el mismo porque nos ponía en amarillo y él quiere que estemos en rojo, obvio, lo hace para desacreditar el trabajo serio o porque a él no se le ocurrió, peor aún, porque le pueden ganar el mandado a ver que otros si trabajan mientras desde la alcaldía de Victoria lo más serio que se ha propuesto ante la falta de agua en las llaves de las casas es una cadena de oración.

Y la verdad es que agua suficiente tenemos, lo que hace falta es que roben menos para reparar todas las fugas que existen, con ese simple acto y pagando la luz para el bombeo normal de agua, todas las colonias tendrían suficiente líquido en sus tomas domiciliarias, mire, si hay sequía eso es indudable, el semáforo amarillo lo detalla, nos llama a que no debemos desperdiciarla ya que la presa y La Peñita solo nos garantizan unos años, pero quienes más la desperdician, y todo por la transa, son patrocinados desde el 17.

Ese es solo un pequeño ejemplo de lo que se puede ver en casi los 43 municipios de Tamaulipas, casi en todos se hace lo mismo, alcaldes y alcaldesas que amasan fortunas mientras sus pueblos están destrozados y en las calles los acusan hasta de quedarse con becas o desaparecerlas, de construir sus casas como lo sueñan jeques árabes, de tener una servidumbre para sus esposas o esposos como la deben de soñar los más ricos del mundo.

Por supuesto, todo tiene una fecha de caducidad y eso es lo que no entienden nuestras autoridades locales, no quieren comprender que las heridas en la política tardan en sanar y pretender curar los heridos para reelegirse, a esta hora del partido, parece demasiado tarde, más cuando sus actos son más de enemigos de Quien Manda en el Estado que de aliados para llevarnos a una transformación que ya le urge a este Tamaulipas.

Frida y La Gagis deben dejarles una enseñanza a todos ellos, para tener éxito hay que hacer las cosas en el momento, la oportunidad, estar cuando la gente, en este caso el ciudadano, lo demandan, lo piden, lo exigen; lástima, parece que no lo entienden, peor aún, que no entienden que no entienden al considerar que por obligación la gente los debe querer y no por lo que hacen por su pueblo que hasta hoy es nada…

CAPACITAN PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD… Para brindar un mejor servicio a las personas con discapacidad y apoyar a sus familias en el tema de la movilidad, el Sistema DIF Tamaulipas que preside la doctora María de Villarreal, llevó a cabo junto a la Subsecretaría del Transporte, la capacitación a coordinadores y operadores del programa “Lazos de Esperanza”.

Este programa de transporte adaptado, permite a las personas con discapacidad, trasladarse a citas médicas, terapias físicas, actividades recreativas y culturales, entre otras, siendo cada municipio el encargado de trazar la ruta más conveniente para ellos.

La capacitación incluyó los temas mecánico, operativo y de mantenimiento, así como el de las técnicas de transferencias de los pacientes en las unidades móviles. Adicionalmente se realizó una mesa de trabajo con los temas de credencialización, tarjetones, placas y becas para las personas con discapacidad.

CAPACITAN PARA EMEGENCIAS EN LA UAT… Con el objetivo de mejorar la preparación para actuar ante una emergencia y fomentar la cultura de la protección civil, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo un simulacro de connato de incendio en la biblioteca de la Facultad de Enfermería Victoria (FEV).

A las 11:58 de la mañana del 22 de marzo, las alarmas de esa dependencia universitaria emitieron una alerta para que estudiantes, personal docente y administrativo interrumpieran sus actividades, atendieran el aviso y salieran de manera ordenada siguiendo la ruta de evacuación hasta llegar al punto de reunión, donde se hizo el pase de lista a fin de descartar cualquier suceso durante el recorrido.

La directora del plantel, Mtra. Laura Roxana de los Reyes Nieto, informó los detalles y la importancia de poner en práctica este tipo de actividades, las cuales se realizan en colaboración con la Dirección de Protección Universitaria y con el apoyo de diferentes corporaciones y dependencias de ayuda externa municipales y estatales.

Al realizar la evaluación de los resultados, se determinó que durante el simulacro se evacuó de manera inmediata 410 personas y se atendió a tres estudiantes por fractura, intoxicación y quemaduras, destacando la rapidez de respuesta del personal de protección civil y la comunidad universitaria involucrada.

Durante la reunión se resaltó el trabajo de la Facultad de Enfermería Victoria por preparar un plan de acción para estas situaciones, en el cual se integran todos los elementos que pudieran ser de utilidad en caso de emergencia o desastre.

Por su parte, el Lic. Sergio Adrián Gracia Sánchez, titular de la Dirección de Protección Universitaria, agradeció la participación de todas las instancias involucradas en este ejercicio, el cual corresponde al plan de trabajo 2023 de esa dependencia, y anunció que se tienen programadas otras acciones similares a fin de fomentar la cultura preventiva y proteger y salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria.

Cabe destacar, que en esta simulación de situación de emergencia se contó con la participación de la Dirección de Seguridad, Tránsito y Vialidad; la Dirección de Protección Civil Tamaulipas; la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos; la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas; y el Sistema Estatal de Seguridad Pública.

