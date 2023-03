«Estoy lista», dijo la diputada local del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos, en relación a las elecciones del próximo 2024 aunque no precisó por cual cargo buscará competir.

Vale decir que checamos el asunto, y pues resulta que la licenciada Ale Cárdenas puede ser candidata a Senadora, a Diputada Federal, a Alcaldesa de Victoria, y hasta candidata a reelegirse en su actual responsabilidad de Diputada local.

Dos son los temas donde hemos visto muy participativa a la licenciada Cárdenas: el tema del agua y el tema del fortalecimiento a la familia.

Es ella nieta del inolvidable Gobernador Enrique Cárdenas González, de quien seguramente mucho aprendió en la convivencia familiar. Don Enrique fue un hombre muy apreciado por la gente, y nomás cuando era Gobernador, sino—y eso es muy valioso—cuando era ya Ex-Gobernador.

Ale Cárdenas tiene entre sus medallas el haber sido directora fundadora del exitoso magazine Sierra Gorda.Es decir le entiende, y bien a eso de digir medios de comunicación.

Y en el tema de la politica algo les ha de haber aprendido a sus tíos Enrique Cárdenas del Avellano y Gustavo Cárdenas Gutiérrez, ambos ex presidentes muncipales de Victoria capital. ¿Qué no?

Dos.- Revisando mis columnas descubri que hace tres años, el 24 de marzo de 2020, me publicaron esta columna que titulé «Apanicado». Nos acababa de caer el COVID-19 en México y en nuestras vidas. Ahi va:

«Hoy a eso de las 12:30 subí a mi carro y me percaté de algo insólito en un mediodía de un martes cualquiera. Había una escasísima circulación de autos y camionetas. Es más: estaban las avenidas y calles tan solas que en la “bajada” de la UAT, hasta me animé a “volarme” la luz roja del semáforo. Y no me sentí mal por desobedecer el Reglamento de Tránsito. Me apaniqué por estar solo al estar en mi carro en medio de las calles y a plena luz de mediodía. Tuve miedo que se apareciera un zombi coronavirus.

Avance a la Calzada Luis Caballero o Calzada Tamatán. Ya ven que aquí todo tiene dos o tres nombres. Y atisbé un microbús de no sé qué ruta, sin un solo pasajero. Apenas iba arriba un zombie-microbusero. Lo que nunca, un micro vacío.

Avance y me topé con otros dos micros e igual. Arriba del micro nomás vi un zombie-microbusero. ¿A dónde estaban los victorenses? Vaya usted a saber.

Al pasar frente al Penal del Estado me percaté que me seguía una patrulla de tránsito. Y vi clarito cuando el oficial enfocó su vista en mi camisa, como checando si llevaba puesto yo el cinturón de seguridad. Y en caso de traerlo, pues él “hacer su día”, pues hasta donde sé los tránsitos diariamente tienen que levantar no sé qué tantas multas si no los bajan de la patrulla y los castigan poniéndolos a cuidar un crucero. Y en un crucero pues para la papa no sale.

El COVID 19 hace de las suyas y deja por unos minutos desierta la ciudad.

Lo cierto es que debemos de llevárnosla con calma. Estas acciones contra el COVID apenas empiezan. No tarda en crecer la yerba en las avenidas, calles y bulevares de la ciudad. Como en esas películas viejas del fin de mundo. ¿Qué no?

Lo cierto es que al menos en mi entorno, algunos me dicen que “unos van a morir por el Coronavirus y otros se van a morir de hambre”. Y también hay quien dice esto no es para tanto, que hay mucha exageración. ¿Usted qué opina?» NOS VEMOS.